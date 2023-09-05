Лейсан Муратова: «Потребитель уже другой — ему хочется сделать зубы быстро и красиво»

Главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Министерства здравоохранения Республики Татарстан — о новшествах в стоматологии и услугах, которые можно получить по ОМС

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Зачем ходить к стоматологу, если ничего не болит? Как правильно ухаживать за зубами и полостью рта и какие ошибки мы совершаем при этом? Можно ли сохранять здоровые зубы, обращаясь к стоматологам исключительно по ОМС? Зачем лечить молочные зубы, ведь они все равно выпадут? Эти и другие вопросы прояснила для наших читателей главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Минздрава Татарстана Лейсан Муратова — в прямом эфире «Реальное время Live».



К стоматологу — с рождения

— Лейсан Дамировна, с какого возраста рекомендуют показывать стоматологу ребенка, какие обследования нужно проходить в детском возрасте в плане здоровья зубов и полости рта?

— Первый прием можно провести с самого рождения ребенка. Но, по сути дела, если у него все в порядке с уздечкой языка и сосанием, можно до 6 месяцев отложить осмотр, поскольку осмотр детей до года проводится дважды: в 6 месяцев и в 12. Если есть проблемы с сосанием, если уздечка короткая — обращаются сразу после рождения. Осматривает детский стоматолог, осматривает хирург и проводят иссечение уздечки. После этой операции в амбулаторных условиях у ребенка налаживается функция сосания.

— А как мама поймет, что что-то не так?

— При рождении ребенка осматривает педиатр, в родильном доме и мама может заметить по набору веса ребенка. Если проблемы есть, то сразу определяют причины и по необходимости направляют к нам. А в дальнейшем прорезывание зубов происходит ближе к 6 месяцев, и у детей диспансерное наблюдение длится до года, то есть до 12 месяцев они осматриваются два раза, потом — раз в год. Также диспансерное наблюдение до 18 лет включает в себя осмотр стоматолога детского, по необходимости детей надо приводить к стоматологу хотя бы один раз в 6 месяцев. Причинами могут быть и кариес, и неправильная чистка зубов. К сожалению, все это приводит к развитию кариеса под налетом.

Самое страшное, что дети не умеют чистить зубы. Если есть такие проблемы, обязательно надо привести к нам. Мы объясним, как показать как чистить зубы, осмотреть полость рта, состояние зубов, состояние прикуса.

— Есть такая точка зрения, что молочные зубы все равно выпадут. Зачем мучить ребенка, подвергать различным неприятным процедурам, ведь молочные зубы выпадут и вырастут новые, здоровые?

— Ошибочное мнение. К сожалению, нередко ребенок приходит с осложнениями, с множественными запущенными формами кариеса, и тогда приходится лишать этот зуб жизнеспособности. Мы видим, что молочные зубы уже разрушены и ребенок испытывает трудности с жеванием. Состояние микрофлоры способствует развитию хронических заболеваний, потому что кариес — это очаг инфекции.

Рекомендуем обязательно записаться на прием к стоматологу, если мама увидит в полости рта черные точки на зубах либо обильное скопление зубного налета. И еще это обязательная рекомендация при затрудненном развитии челюстей. Есть маленькие челюсти — это ортодонтическая патология, то есть, попросту говоря, неправильный прикус, когда соотношение зубов нарушено, и конечно, консультация врача-ортодонта необходима.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Кривые зубы мешают правильно жевать

— Обязательно ли выпрямлять ребенку зубы, если они криво растут? Есть неправильный прикус, а бывает, что зубной ряд стоит неровно. Чем может грозить кривизна зубов, это только эстетическая проблема?

— Это не только эстетическая проблема. Прикус нужно исправлять в любом возрасте. Конечно, есть молочный прикус, когда могут посоветовать определенные виды пластинок, именно для молочных зубов, и, естественно, миогимнастику. Объяснят, как пережевывать пищу, как установить язык в полости рта. Очень часто обращаются с привычкой сосания пальцев. Это может привести к открытому прикусу, он впоследствии очень тяжело лечится.

Поэтому если есть такие проблемы, нужно обязательно обращаться к ортодонтам. Также надо рекомендовать детям пережевывать жесткую пищу. Прием мягкой пищи приводит к недоразвитию челюстей. Морковь, яблоко, пережевывать мясо — это одно из главных рекомендаций врача-ортодонта. После года и в дальнейшем при молочном и сменном прикусе обязателен прием твердой пищи. При необходимости обязательно назначают миогимнастику, она тоже эффективна.

Следующий этап — когда идет замена молочных зубов на постоянные. Для исправления прикуса предлагают определенный ряд ортодонтических съемных аппаратов. Дети приходят, им проводят диагностику, снимают слепки зубов, изготавливают аппараты ортодонтические — есть дневного, ночного ношения, по показаниям. Это услуга может быть предоставлена по ОМС, дети до 18 лет лечатся по полису ОМС. У себя мы принимаем жителей республики, также всегда проводим консультативный прием при сложных случаях. В каждом районе Казани и в районах республики есть детские стоматологи и ортодонты.

Взрослым не надо бояться зубного врача

— Какая периодичность посещения должна быть у взрослого человека, если ничего не беспокоит?

— Раз в год мы должны осмотреть взрослого человека, ведь в полости рта может быть не только кариес. Бывает проявление агрессивного развития онкологии, поэтому мы обязаны провести онкодиагностику слизистой полости рта. Одна из наших задач — проверить пациента на заболевание десен.

Так что, если взрослый человек хотя бы один раз, а лучше — два раза в год придет для профилактики, для снятия зубных отложений, он сохранит свои зубы. Лечение предоставляется по полису ОМС.

— Если родители в детстве не довели до ортодонта и у человека сформировались неправильный прикус, кривые зубы, могут ли врачи поправить зубной ряд уже взрослому пациенту?

— Конечно, есть современные технологии помимо съемной техники, которая рекомендуется в детском возрасте в сменном прикусе. Есть несъемная техника — это брекет-системы. Мы их рекомендуем после прорезывания постоянных зубов, когда прикус уже сформировался, когда сформировались верхушки корней, произошла смена зубов, и дальше по показаниям после консультации с врачом-ортодонтом обязательно необходимо исправление прикуса. Сама работа врача-ортодонта проходит в комплексе со смежными специалистами-стоматологами (терапевтами, хирургами) во взрослом возрасте. Есть категория лиц постарше, которые могут носить брекеты и элайнеры, — есть такая техника, она очень эффективна для сохранения и для предупреждения подвижности.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Как правило, брекет-системы для исправления прикуса носят подростки, молодые люди, молодежь, школьники — они большей частью в брекетах, это уже культура. Ровные красивые зубы — это гарантия успешности человека.

Также это правильное пережевывание пищи, это строение скелета, в любом возрасте необходимо, чтобы скелет и лицо, соотношение челюстей сформировались правильно.

— Самые возрастные пациенты, которые обращались за брекетами? Вы говорите, что можно и во взрослом возрасте поставить.

— Можно, но все зависит от показаний. Конечно, возможность исправления прикуса зависит от состояния костной ткани и состояния зубов для фиксации брекетов. Поэтому решение принимается только после консультации с врачом-ортодонтом.

Не каждый умеет правильно чистить зубы

— Как сохранить здоровье зубов? Есть общие рекомендации: два раз в день чистить зубы, два раза в год ходить к стоматологу и еще сладкого не есть. Что добавляется в современной системе?



— Постулаты все те же. Обязательная гигиена, обязательная чистка зубов. Другое дело, не каждый умеет правильно чистить зубы — это непросто. Обычно это занимает 20—30 секунд, но этого мало. Есть электрические зубные щетки, есть ирригаторы. Нужно приучать, особенно детей, чтобы зубки всегда были чистые.

— Сколько времени нужно для правильной чистки?

— Хотя бы полторы-две минуты. Если вы найдете время, посмотрите, все ли вы почистили, все ли поверхности. Поэтому я говорю: придите лишний раз к стоматологу, он покажет, как держать правильно щетку, в каком направлении, кратность чистки. Врач покажет красителем, что остается на зубах после вашей чистки. Вот это самое главное.

— Стоматолог не удивится, если я сейчас приду и попрошу научить чистить зубы?

— Нет, с этого все начинается — это одна из важных базовых программ, ее должен освоить каждый ребенок, и мы стараемся донести это до каждой мамы. И, конечно, профессиональная гигиена. Помимо домашней чистки — раз в полгода необходимо снятие зубных отложений и осмотр доктором. На сегодняшний день есть дентальные микроскопы, с помощью которых при увеличении, можно увидеть полости, которые сам человек не увидит. Желательно регулярно проводить профессиональную чистку и не откладывать на потом.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Также важны образ жизни и питание. Все мы знаем, что у детей в рационе должны быть продукты, необходимые для формирования эмали, во взрослом возрасте — для очищения зубов и, конечно, витамины. Это должны быть овощи, фрукты, кисломолочные продукты, молочные, если нет противопоказаний, должна быть зелень. А вот привычка бесконечного питья кофе приводит к тому, что эмаль меняет цвет, так же как и при курении табака. Конечно, надо за всем этим следить.

— Есть безопасное количество кофе, которое можно пить?

— Мы не можем назвать безопасное количество кофе — все это индивидуально. Но кофе и чай — все, что может окрасить, останется на зубах, если пренебрегать гигиеной.

— Надо ли после каждого приема пищи чистить зубы?

— Нет, конечно, эмаль же тоже истирается. Другое дело, что надо следить за этим. Если сами не сможете — нужно прибегнуть к профессиональной гигиене.

Современные технологии — в помощь

— Очень часто стоматологи говорят об ирригаторе, о том, что в каждой семье он должен быть. Что это такое — это не маркетинговый прием?

— Ирригатор — это очень нужный прибор, очень удобный в использовании. Он должен быть индивидуальным, содержаться в чистоте. Очень эффективно его использовать при заболевании десен, во время ношения брекетов, потому что мы не можем вычистить все зубной щеткой. Если человек пользуется электрической зубной щеткой, ирригатором, умеет правильно чистить зубы — действительно, эффект потрясающий. Есть еще ополаскиватель для полости рта. У многих молодых людей уже другой подход к гигиене рта. Они понимают, что надо беречь зубы, что они должны быть белые, красивые, блестеть. Это уже поколение наших детей. Им хочется, чтобы зубы были ровные.

— Как правильно выбрать зубную пасту? Сейчас много разных паст, в том числе отбеливающих. Тренд сегодняшнего дня — медицинское отбеливание, не вредит ли это эмали при регулярном применении?

— Проконсультируйтесь у доктора. Детям нужна одна зубная паста, взрослым — другая. Есть пасты с содержанием фтора, с содержанием полезных веществ. Пренебрегать этим нельзя — надо лишний раз посоветоваться. Меняйте пасты со временем — не стоит пользоваться всю жизнь одной и той же любимой.

Бывают случаи, когда показано отбелить зубы.



Беременные женщины, дети и подростки — это те, кому пользоваться отбеливающими пастами не рекомендуется, потому что эмаль зубов у них весьма чувствительна и подвержена разрушению. Не рекомендуется ежедневное использование отбеливающих паст. Бесконечное отбеливание средствами, в том числе заказанными в интернете, тоже может привести к последствиям — к чувствительности зубов. Есть медицинские отбеливатели, которые содержат пероксид водорода. Все это должно быть под контролем врача. Рекомендуется делать профессиональное отбеливание не чаще, чем один раз в год. Более частая процедура может привести к истиранию эмали, повышению ее чувствительности и хрупкости.

Поэтому лишний раз проконсультируйтесь с врачом. После домашнего отбеливания нужно использовать средства, которые восстановят защитный слой зубов. Все, что порекомендовал врач, можно использовать, все, что делается самостоятельно, может привести к печальным последствиям.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Растворы для ополаскивания — это плацебо или то, что нужно?

— Тоже по показаниям, никто их не отменял. Если есть чувствительность — нужно использовать для чувствительных зубов, если есть воспаление — с противовоспалительными добавками. Я думаю, что пренебрегать ими не надо. Не надо пользоваться бесконтрольно, чтобы не было аллергических реакций. В этой продукции есть определенные консерванты, добавки. Иногда видим, что слизистая раздражена, начинаем собирать анамнез, а там — чем только не полощут. Надо индивидуально относиться ко всем средствам. Если есть чувствительность, жжение, отек — надо исключить такие средства.

— Использование зубной нити — популярная практика. Это скорее хорошо или плохо?

— Это скорее хорошо, но может причинять вред при неправильном использовании — раздражать межзубные сосочки, и это приводит к кровоточивости. Необходимо проконсультироваться со специалистом и подобрать нить индивидуально по состоянию полости рта. Врач объяснит, как правильно пользоваться нитью.

Надо все делать разумно, следить за состоянием пломб. Может быть, уже пора снять старые пломбы, поскольку может возникнуть процесс, который препятствует смыканию зубов и приводит к застреванию пищи в межзубном промежутке с воспалением межзубного сосочка.

— Зубы мудрости обязательно надо удалять?



— Нет, конечно. Только в случае неправильного положения зубов, если их рост сопровождается воспалительным процессом и постоянной болью. Зубы мудрости бывают даже в состоянии непрорезавшихся. Не каждый восьмой зуб может прорезаться вследствие того, что ему места не хватает в зубном ряду. Это одно из показаний. Бывают случаи, когда удалить восьмерки необходимо по ортодонтическим показаниям — для исправления прикуса. И есть еще ряд причин. Вопрос удаления решается стоматологом в индивидуальном порядке.

— Что делать, если резко разболелся зуб, особенно ночью? Мы часто бежим в частную клинику. Но если это произошло ночью, можно ли по полису ОМС получить помощь?

— Есть неотложная стоматологическая помощь. Что касается Казани — это филиал №1 Акционерного общества «Городская стоматология» на ул. Чернышевского. С 9 часов вечера можно приехать при острой боли и взрослым, и детям.

— Можно ли сохранить здоровье зубов, используя только ОМС?

— По ОМС оказываются терапевтические и хирургические услуги, а по детской стоматологии — еще и ортодонтические. То есть мы можем оказать весь спектр услуг. Все, что входит в базовую программу обязательного медицинского страхования. Записаться можно через портал госуслуг. При острой боли в течение 2 часов оказывают помощь при обращении. Все зависит от самого пациента. Записаться можно. По полису ОМС вам окажут всю необходимую помощь — плановую и неотложную. В поликлинике по месту жительства — и взрослым, и детям.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В наше время зубы лечить не больно

— Не секрет, что обращаются в платные клиники, особенно мое поколение, а это 40+, люди, которые привыкли к тому, что стоматология была не на том уровне. Это было больно, мучительно, не было сберегающих технологий. В детстве для нас стоматолог был страшный человек. А если приходишь в платную клинику, тебя и по голове погладят, и сделают не так больно, как на бесплатном приеме. На сегодня что-то изменилось?

— Конечно, изменилось. По ОМС сейчас новые стоматологические установки, лечение проводят также с обезболиванием, изменилось и отношение врачей. Мы видим по нашим благодарным пациентам, как они приходят семьями.

Если обратиться к доктору вовремя по полису ОМС — точно так же можно сохранить зубы.

Другое дело, что процедуры, которые не входят в базовую программу, — платные. Имплантация, те же брекеты, протезирование. Только льготная категория лиц имеет право на бесплатное протезирование.

— Изменилось ли отношение в обществе к здоровью зубов? Может, структура заболеваемости изменилась? Какова ваша статистика, не столько цифры, а ваше впечатление?

— Молодые люди более внимательно относятся к своим зубам, им нужны красивые улыбки, они чаще обращаются. Что касается заболеваний, то кариес был, есть и, скорее всего, будет. Другое дело, что появились новые технологии. Если раньше были только съемные и несъемные протезы, то на сегодняшний день используют большое количество зубных имплантатов. Есть спрос на такую услугу. Людям хочется иметь свои зубы, никто не хочет съемные протезы в полости рта. Есть такая тенденция.

Часто встречается патология прикуса. Дети стали меньше есть твердой пищи, поэтому большой процент обращений с такой патологией. Все зависит от образа жизни. Дети всегда едят много сладкого и будут есть. Другое дело, что нужна гигиена. Ну и родители должны следить за рационом ребенка. Если все включено: белки и углеводы, то у ребенка и зубы будут здоровые. Ребенок должен жевать, чистить зубы правильно — это залог красивых и здоровых зубов.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Какие новые интересные технологии появились за последние годы, которые вы бы выделили. Что нового вы можете делать сегодня по сравнению с тем, что делали 10 лет назад?

— Очень много цифровых технологий в стоматологии, естественно. Ту же зубную имплантацию, протезирование проводят совершенно другими материалами. Качественно другая эстетическая составляющая. Виниры сейчас очень популярны. В ортодонтии есть новые методы. Популярным становится лечение под дентальным микроскопом. Стоматология очень динамично развивается. У нас есть все новшества, мы используем и новые методы диагностики. Стараемся развиваться, идти в ногу со временем.

Потребитель уже совершенно другой — ему хочется сделать зубы быстро и красиво, хочет белоснежные зубы. Чаще стали обращаться с отбеливанием зубов.

— Как вы относитесь именно к голливудскому отбеливанию? Когда человек в темноте говорит, а у него видны зубы.

— Голливудская улыбка — это не только отбеливание, это еще и виниры, и протезирование, и другие процедуры. В работе по ее созданию участвуют врачи разных специальностей — терапевты, гигиенисты, ортодонты, ортопеды, имплантологи. Другое дело, что эмаль зубов же совершенно белой быть не может. Природная эмаль — разных оттенков. Так что это все, конечно, дань моде. Красиво — да, но надо принять решение, в каком возрасте делать себе голливудскую улыбку, и смотреть на состояние зубов. Так что поживем — увидим.