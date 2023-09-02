Культурные мероприятия сентября: куда сходить в Казани

Подборка интересных событий в столице Татарстана на первый осенний месяц

В сентябре жителей Казани ждет множество культурных событий. Среди них аудиоспектакль-променад, концерты известных исполнителей, фестиваль медиаискусства и многое другое. Самые интересные мероприятия Казани — в совместном проекте «Яндекс Афиши» и «Реального времени».

Театр

Ночной трамвай

1, 2, 9, 15, 22, 29, 30 сентября. Трамвайная остановка «Станция метро Проспект Победы». 18+

Уникальный аудиоспектакль-променад, который проходит внутри действующего трамвая №5а по маршруту кольцевого движения. Сюжет строится вокруг молодого мотоциклиста Александра Белова, который волею судьбы оказывается заперт в трамвае. Вместе с ним зрители в наушниках размышляют о важных жизненных вопросах и знакомятся с историей города. Полуторачасовое путешествие протяженностью 34 километра откроет старую и новую Казань с неожиданной стороны.

«Чем зацепить миллионера»

10, 24 сентября. Ресторан «Сласти». 18+

Иммерсивная комедия, которая развернется прямо во время ужина в ресторане, где зрители находятся в самой гуще событий. Сюжет повествует о бескомпромиссной схватке трех ярких и неординарных девушек за сердце, внимание и кошелек миллионера. Гостей ресторана ждут интриги, страсти и юмор, а также изысканное меню от шеф-повара. Неповторимое сочетание вкусной еды и яркого представления в реальном времени и пространстве создает эффект полного погружения.

Infanta

15—16 сентября. Творческая лаборатория «Угол». 16+

Драматическая театральная постановка Регины Саттаровой по тексту Дины Сафиной исследует сложную тему взросления. Зрители поразмышляют о том, где и в какой момент заканчивается детство, через истории о первой влюбленности трех девушек. Действие разворачивается на фоне летних каникул и напоминает записи личных дневников, в которых героини пытаются разобраться в своих чувствах, отношениях и будущем. Этот спектакль был рожден как site-specific променад в Ясной Поляне и бережно перенесен в Казань творческой лабораторией «Угол».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Моң

21 сентября. MOÑ. 16+

Лирическая комедия о творческих и личных взаимоотношениях в коллективе. Действие происходит во время затянувшейся репетиции музыкальной группы. Музыканты пытаются довести до ума свою новую программу, но это оказывается непросто из-за внутренних противоречий и разногласий. Постановка рассказывает о сложном творческом процессе с юмором и легкой иронией. Персонажи говорят на сцене на двух языках — русском и татарском. Зрителей ждет необычный взгляд в закулисье музыкального коллектива.

Shurale

27 сентября. Экият. 16+

Экспериментальный кукольно-балетный спектакль Ильгиза Зайниева, в котором сплелись разные театральные формы и жанры. В основе постановки — первый национальный балет Татарии «Шурале» композитора Фарида Яруллина по мотивам одноименного произведения Габдуллы Тукая и татарского фольклора. Сюжет повествует о злобном хозяине леса, который ворует крылья девушки-птицы Сююмбике, чтобы она не могла сбежать. В спектакле задействованы актеры татарской и русской трупп театра «Экият», приглашенные артисты Камаловского театра, а также виртуозы Казанского камерного оркестра La Primavera.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Выставки

НУР

8—10 сентября. Национальная библиотека Татарстана. 0+

Международный фестиваль медиаискусств зародился в Казани три года назад. В этом году мероприятие объединит более 150 художников, музыкантов и перформеров, а также специалистов в области проекционных и цифровых технологий из 28 стран. Артисты и лидеры индустрии медиаарта проведут лекции в нескольких городских локациях, где также расположатся инсталляции, маппинг-шоу и выставки цифрового искусства. На фестивале выступят профессионалы со всего мира, среди которых: дуэт Broken Composers, студия креативного инжиниринга Robohall, ученик Тосио Хосокавы — Tatsuru Arai, ирано-канадский художник Ali Phi и многие другие.

«Мир Гарри Поттера»

Ежедневно. ТРК «Родина». 0+

Интерактивная выставка позволяет взрослым и детям окунуться в любимый мир саги Джоан Роулинг. Экспозиция состоит из нескольких тематических зон, воссоздающих ключевые локации произведений о юном волшебнике. Здесь можно пройтись по Косому переулку, где расположен центр магической торговли, выбрать волшебную палочку в магазине Олливандера или приобрести магическое зелье. В другой зоне выставки расположена станция Кингс-Кросс с платформой 9 и 3/4, откуда отправляется легендарный Хогвартс-экспресс. Сама школа чародейства и волшебства также открыта к посещению и ждет новых гостей.

«В мастерской художника — творческие закулисы»

Ежедневно. Галерея Славы Зайцева. 6+

В персональной галерее и мастерской казанского художника Славы Зайцева представлены необычные картины и арт-объекты, созданные без использования красок. Основу экспозиции составляют работы из фрагментов глянцевых журналов, гвоздей, ниток, специй, песка и земли. Во второй части выставки расположен железный зоопарк, где животные, выполненные из металла, расположены по мере убывания их численности на Земле. Этот социальный проект призван наглядно продемонстрировать экологические проблемы, вызванные безудержной погоней человечества за природными ресурсами и экономическим ростом.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Экскурсии

Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»

Ежедневно. Центр семьи «Казан» (ЗАГС ЧАША). 0+

Увлекательная групповая прогулка по реке Казанке, во время которой можно полюбоваться живописными видами города с необычного ракурса и узнать интересные подробности об истории Казани и ее современном облике. В ходе экскурсии теплоход проследует по главной водной артерии города, а экскурсовод расскажет о том, как выглядела река полвека назад и какое благоустройство ожидает ее набережные в будущем. Пассажиры узнают, сколько мостов соединяют берега Казанки в черте города и под какими из них можно загадать желание. Живописные панорамы набережных, храмов и достопримечательностей надолго запомнятся участникам речной прогулки и откроются с совершенно новой стороны.

«Пешеходы»

9, 10 и 23 сентября. Театр юного зрителя. 16+

Необычная интерактивная прогулка по Казани в сопровождении заслуженных артистов Татарстана Павла Густова и Алексея Зильбера. Во время двухчасовой экскурсии артисты поделятся своими мыслями, воспоминаниями и размышлениями на разные темы. Содержание во многом зависит от случайных впечатлений и ассоциаций, возникающих в процессе прогулки. Маршрут также выстраивается спонтанно, в зависимости от предлагаемых обстоятельств. Таким образом, Казань становится своеобразной сценой, а городские пейзажи, случайные встречи и текущие события — частью импровизированного спектакля, разворачивающегося в режиме реального времени.

Театральное путешествие в «Клуб Шарык»

Ежедневно (суббота — выходной). Клуб Шарык. 12+

Интерактивный мультимедийный комплекс познакомит посетителей с историей татарского театра, который расположен в здании легендарного клуба татарской интеллигенции начала XX века. Именно здесь в 1911 году обосновалась первая профессиональная татарская труппа «Сайяр». Экспозиция включает несколько мультимедийных зон. На экране-стене «Река времени» демонстрируется видеолетопись театра. С помощью технологии дополненной реальности можно погрузиться в «Закулисье» и увидеть виртуальную гримерную или костюмерную. В инсталляции «Призрачный театр» при помощи спецэффектов воссозданы фрагменты известных спектаклей, а в секции «Театр. История. Личность» расположилась интерактивная книга о великих деятелях татарской сцены.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Болгар — Северная Мекка»

Ежедневно. Улица Баумана. 6+

Историко-архитектурный комплекс Болгар — это уникальный музей под открытым небом, рассказывающий об истории Волжской Булгарии. Он расположен на месте древней столицы одноименного государства и включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе автобусной экскурсии туристы смогут осмотреть более 15 объектов, сохранившихся на территории городища с X-XIII веков. Среди них: остатки Ханского дворца, Белая и Черная палаты, Ханская усыпальница, Восточный и Северный мавзолеи. В программу также включено посещение музея Болгарской цивилизации с интересными археологическими находками. А в мемориальном комплексе туристы узнают об обращении Волжской Булгарии в ислам в 922 году.

Казанская миниатюра: знакомство с Кремлевской улицей

До 30 сентября (пт, сб, вс). Национальный музей Республики Татарстан. 12+

Увлекательное путешествие по главной улице исторического центра Казани, связанной с важнейшими вехами в жизни города. Маршрут проходит от Кремля до здания Казанского университета. За полтора часа экскурсии туристы увидят архитектурные памятники и услышат истории об основании города, открытии первой гимназии и театра, пугачевском восстании и Октябрьской революции. Среди достопримечательностей: Александровский пассаж, Петропавловский собор, Дом Ушковой. А завершится экскурсия во дворике исторического здания Казанского университета. Прогулка будет интересна как туристам, так и коренным жителям, желающим лучше узнать историю родного города.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Концерты

Ravanna

10 сентября. Reborn. 16+

Рок-группа во главе с харизматичным фронтменом Ником Черниковым относится к числу наиболее востребованных на российской альтернативной сцене. В рамках осеннего тура музыканты презентуют свой новый студийный альбом «О любви и демонах (часть I)», а также исполнят проверенные хиты, среди которых: «Жги», «Уходя уходи» и «Танцпол». Экспрессивный вокал лидера в связке с актуальной и проникновенной лирикой найдут отклик у слушателей разного возраста.

Slava Marlow

16 сентября. Korston. 12+

Слава входит в число самых востребованных артистов молодого поколения. Один из его треков два года подряд занимал верхние строчки в чартах, а мини-альбом «Артем» попал в топ самых популярных релизов по версии стримингов. Артист выступит в Казани в рамках своего первого сольного тура по России в поддержку альбома «Тузик». Его композиции отличаются невероятной энергетикой и искренностью, близкой молодежной аудитории.

Ольга Бузова

30 сентября. Korston. 12+

Популярная певица и телеведущая выступит в Казани с новым концертным шоу «Вот она я!». Это не просто концерт, а масштабное действо с элементами театрализации, хореографии и видеоарта. Зрелищное выступление Ольги Бузовой призвано подарить публике ощущение единения и заряд чистой энергии.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Marina

30 сентября. Reborn. 16+

Фанатов тяжелой музыки порадует металкор-коллектив, возглавляемый YouTube блогером и музыкальным обозревателем Егором Ерушиным. Чешская группа вновь возвращается в Россию, чтобы совершить самый масштабный тур в своей истории и представить публике новый альбом «Nuclear». На сцене прозвучат не только новинки, но и проверенные боевики с зубодробительными брейкдаунами и бластбитами.

Misteria Music. Игра престолов

9 сентября. КРК «Пирамида». 6+

Симфонический оркестр и хор Misteria Music представят музыкальное шоу «Зима близко» по мотивам сериала «Игра престолов». Поклонников культовой саги ждет погружение в атмосферу легендарной фэнтези-эпопеи под музыку из оригинального саундтрека сериала. Масштабный концерт соединит в себе живое звучание, тематическое видео и световое шоу.

Мероприятия для детей

Интерактивная научно-техническая выставка

Ежедневно. Дом занимательной науки и техники. 6+

Интерактивная выставка продемонстрирует детям сложные научные концепции и технические достижения в доступной и наглядной форме. Экспозиция разделена на тематические секции: «Авиация», «Космонавтика», «Электричество», «Магнетизм», «Механика» и «Астрономия». Она насчитывает более 70 экспонатов, с которыми можно и нужно взаимодействовать. Посетители смогут увидеть настоящий самолет, коснуться макета космического аппарата, изучить принципы движения планет и понаблюдать за рукотворной молнией.

Поезд «Магический экспресс»

3 сентября. Железнодорожный вокзал. 6+

«Магический экспресс» приглашает совершить увлекательное путешествие на поезде в стилистике Гарри Поттера. В ходе интерактивной экскурсии-поездки пассажиров ждет насыщенная развлекательная программа. Профессиональные аниматоры проведут для детей и взрослых магическое шоу с фокусами, опытами и зельеварением, а каждый маленький волшебник получит в подарок волшебную палочку. Также в программу войдут предсказания, подвижные игры, необычные пузыри и множество других сюрпризов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Маленький принц»

8 сентября. Театр юного зрителя. 12+

Спектакль по мотивам одноименной повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Это добрая философская притча, которая близка и понятна мечтателям всех возрастов. Детям — как волшебная история о путешествиях и приключениях очаровательного мальчика-принца, а взрослым — как напоминание об истинных ценностях: дружбе, любви, верности. Зрители следят за странствиями принца по далеким планетам и учатся видеть самое важное в отношениях между людьми.

«Чудим»

16 сентября. Театр на Булаке. 6+

Интерактивное научное представление позволит юным зрителям окунуться в увлекательный мир физики и химии. Действие происходит на необычном уроке, полном зрелищных опытов и экспериментов. В ходе представления дети станут свидетелями взрывов, химических реакций и других эффектных научных процессов. Они смогут лично поучаствовать в опытах под руководством опытных аниматоров. На сцене предстанут ожившие образы известных ученых — Альберта Эйнштейна и Дмитрия Менделеева. Они в игровой форме расскажут об основах своих наук и самых значимых открытиях.

Посещение СоюзМультПарка

Ежедневно. СоюзМультПарк. 0+

Интерактивная площадка, посвященная российской мультипликации, использует современные технологии для создания эффекта погружения в любимые мультфильмы. В парке представлены VR-аттракционы, мультимедийные экраны с проекциями, мокап-технологии и другие интерактивные объекты. Посетители могут не только увидеть, но и поучаствовать в процессе создания мультфильма на мастер-классах. Отдельная зона посвящена встречам с аниматорами и фотосессиям с любимыми персонажами отечественной мультипликации.

realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина

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