Великие воины Татарии: Берке, борец за Веру
Военачальник, первый мусульманин на ханском троне, создатель независимого Улуса Джучи, часть 6-я
«Реальное время» продолжает рассказывать о полководцах, военных организаторах и героях войн, которые либо представляли татарский народ, либо оказали серьезное влияние на его становление. Наша цель — показать боевой дух праотцов татар и других народов, населяющих Россию. Продолжаем цикл материалов рассказом о хане Улуса Джучи Берке, одном из крупных политиков и полководцев, заложивших основу самостоятельности Улуса Джучи, и первом золотоордынском хане, принявшем ислам.
Младший сын
Берке (Бэрка, Беркай) был внуком Чингисхана, сыном Джучи от мусульманской жены, родом из татарского рода йемеков, младшим братом Бату. С детства он стал мусульманином, что не мешало ему получить обычное воинское образование монгольских ханов. В юношеском возрасте он принял участие в великом походе на Запад (1237—1242 годы), отличился в сражениях с кыпчаками в Подонье и приобрел бесценный военный опыт.
После возвращения из похода при обустройстве нового улуса Берке получил владения на Северном Кавказе, где стал окружать себя мусульманами. Его авторитет и влияние было значительным, поэтому именно ему в 1251 году Бату поручил важное задание по возведению на престол великого хана своего двоюродного брата кагана Мунке. В качестве весомых аргументов в пользу такого выбора ему были предоставлены конные тумены. Курултай прошел успешно, а Мунке стал великим ханом, что стало блестящей дипломатической победой Берке. Фактически статус Бату стал сравнимым с правящим великим ханом.
Мусульманин на троне
Успех Берке выдвинул его в число самых влиятельных Джучидов. Боясь роста влияния Берке, Бату-хан в 1252 году перевел его в улус в степном Заволжье подальше от центра Орды. Очевидно, это стало началом борьбы в элите страны за выбор пути развития — подчинения великим ханам или укрепления самостоятельности. Кризис в Монгольской империи усилился в связи с завоеванием Ирана Хулагу, что Джучиды рассматривали как вторжение в зону их интересов.
Между тем в Золотой Орде умер Бату-хан (1256 год), а его наследники не смогли получить поддержки татарской элиты. На престол был возведен Берке. После прихода к власти он усилил власть и стал еще более самостоятельным. При нем впервые начали чеканить монеты с тамгой Джучидов, была проведена перепись населения Золотой Орды и денежно-весовая реформа, упорядочена система налогообложения. В правление Берке получило развитие градостроительство, ремесла и торговля. Одной из главных реформ стало провозглашение ислама своей верой, начал строительство мечетей и привлекать мусульманских богословов. Берке учредил православную епархию в Сарае аль-Махруса (1261 год). При нем Улус Джучи фактически обособился от Монгольской империи.
Войны за веру и Великий шелковый путь
Берке вновь начал вести активную внешнюю политику, организовав ряд победных походов на Литву и Польшу, вершиной которых стало взятие Сандомира (1258 год) и приведение в подчинение Галицкой Руси.
Внук Чингис-хана Хулагу, захвативший Иран, нарушая договора с Джучидами, стал хозяином всех их владений в Закавказье (1258 год), где проходил Великий Шелковый путь, приносивший колоссальные доходы. Началась череда войн.
Фактически это была первая война, где сражались между собой ветераны завоевательных походов, закаленные в битвах войска. Они были вооружены одинаковым оружием и применяли единообразную тактику. Именно в этом и заключалась главная сложность и опасность. Полководцы прекрасно знали сильные и слабые стороны войск противника, и применить какие-то сложные тактические приемы было очень сложно.
Детали этой войны противоречиво описывают арабские авторы, но ясно, что война равных соперников отличалась ожесточенностью и упорством. Военные действия развернулись в Северном Азербайджане. В ноябре 1262 года войска ильхана Хулагу перешли Куру и двинулись на Дербент. Не дожидаясь подхода основных сил, передовые войска под командованием эмира Ногая начали сражение, но были разбиты. Абага вышел на равнину и стал наступать на север. Им навстречу выдвинулись войска хана Берке, который был вынужден мобилизовать все свои войска (буквально 8 человек из каждого десятка). Уже в январе 1263 года Берке провел блестящий маневр и в битве при Дербенте нанес сокрушительное поражение войскам Хулагу. Победа досталась ему ценой больших потерь. Свидетели передают якобы сказанные им слова: «Пусть Аллах накажет Хулагу! Он заставил сражаться татар против татар. Если бы не было между нами сражения, то татары захватили бы весь мир». Эта война заставила Берке искать союзников и привела к установлению дипломатических отношений с турками-сельджуками и мамлюкским Египтом. Развивая отношения с ними, Берке совершил поход на Византию, препятствовавшую контактам с Египтом, осадив Константинополь (1265 год).
Умер Берке во время возвращения из похода в Закавказье в 1266 году, после отражения наступления на Закавказье сына Хулагу, Абаги.
Военно-дипломатическое наследие Берке огромно. По сути, он утвердил курс на самостоятельность Улуса Джучи и определил исламский вектор развития политики и культуры. При этом он успешно продолжал сохранять и преумножать наследие Бату, хотя и имел ограниченные военные ресурсы.
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комментарии
"Берке (монг. Бэрх хан; тат. Бәркә, Бәркәй, Bärkä, Bärkäy; Бэрхэ[1], Берка[2], Беркай[3]; 1209—1266) — пятый хан Улуса Джучи (1257—1266), сын Джучи, внук Чингис-хана. ...
Первым из монгольских правителей принял ислам. Воевал против своего родича — чингизида Хулагу, ильхана Ирана, вступив в союз против него с египетскими мамлюками. Продолжал политику своего брата Бату-хана по сохранению целостности и укреплению самостоятельности улуса, который к концу правления Берке стал фактически независимым от великого хана государством".
По сути Берке предал заветы своего великого деда Чингизхана, стал первым сепаратистом, развязал Гражданскую войну и расчленил Монгольскую империю, созданную дедом, и предал религию предков.
Что за странная у вас логика - все "переводить" на русских?
Что за мания все переводить на современность и на русских?
Впрочем для некоторых это "норма", но при чем здесь Наука и История?
А девушки, женщины в окошках крепости, наблюдают за ходом сражения
Пытается расчленить российский суперэтнос на двести с лишним изолированных этносов, повернуть ход Истории вспять.
С другой стороны, "ничего личного, просто бизнес", никакого отношения к Науке не имеющий.
Вообще не понятен этот комментарий: "российский суперэтнос". А нельзя ли поконкретнее?
Это в школе бесплатно учат, а взрослый мужчина должен добывать научные знания сам.