Великие воины Татарии: Берке, борец за Веру

Военачальник, первый мусульманин на ханском троне, создатель независимого Улуса Джучи, часть 6-я

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Берке хан - қазақ мемлекеттілігінің қорғаны! Ұлық ұлыстың ұстыны! Берке хан. Жошы хан. Алтын орда»/youtube.com, аккаунт «qaztarih»

«Реальное время» продолжает рассказывать о полководцах, военных организаторах и героях войн, которые либо представляли татарский народ, либо оказали серьезное влияние на его становление. Наша цель — показать боевой дух праотцов татар и других народов, населяющих Россию. Продолжаем цикл материалов рассказом о хане Улуса Джучи Берке, одном из крупных политиков и полководцев, заложивших основу самостоятельности Улуса Джучи, и первом золотоордынском хане, принявшем ислам.

Младший сын



Берке (Бэрка, Беркай) был внуком Чингисхана, сыном Джучи от мусульманской жены, родом из татарского рода йемеков, младшим братом Бату. С детства он стал мусульманином, что не мешало ему получить обычное воинское образование монгольских ханов. В юношеском возрасте он принял участие в великом походе на Запад (1237—1242 годы), отличился в сражениях с кыпчаками в Подонье и приобрел бесценный военный опыт.

После возвращения из похода при обустройстве нового улуса Берке получил владения на Северном Кавказе, где стал окружать себя мусульманами. Его авторитет и влияние было значительным, поэтому именно ему в 1251 году Бату поручил важное задание по возведению на престол великого хана своего двоюродного брата кагана Мунке. В качестве весомых аргументов в пользу такого выбора ему были предоставлены конные тумены. Курултай прошел успешно, а Мунке стал великим ханом, что стало блестящей дипломатической победой Берке. Фактически статус Бату стал сравнимым с правящим великим ханом.

скриншот realnoevremya.ru из видео «The Berke-Hülagü War: Nogai #4»/youtube.com, аккаунт «The Jackmeister: Mongol History»

Мусульманин на троне

Успех Берке выдвинул его в число самых влиятельных Джучидов. Боясь роста влияния Берке, Бату-хан в 1252 году перевел его в улус в степном Заволжье подальше от центра Орды. Очевидно, это стало началом борьбы в элите страны за выбор пути развития — подчинения великим ханам или укрепления самостоятельности. Кризис в Монгольской империи усилился в связи с завоеванием Ирана Хулагу, что Джучиды рассматривали как вторжение в зону их интересов.

Между тем в Золотой Орде умер Бату-хан (1256 год), а его наследники не смогли получить поддержки татарской элиты. На престол был возведен Берке. После прихода к власти он усилил власть и стал еще более самостоятельным. При нем впервые начали чеканить монеты с тамгой Джучидов, была проведена перепись населения Золотой Орды и денежно-весовая реформа, упорядочена система налогообложения. В правление Берке получило развитие градостроительство, ремесла и торговля. Одной из главных реформ стало провозглашение ислама своей верой, начал строительство мечетей и привлекать мусульманских богословов. Берке учредил православную епархию в Сарае аль-Махруса (1261 год). При нем Улус Джучи фактически обособился от Монгольской империи.

скриншот realnoevremya.ru из видео «Падение Багдада (эпизод 10)»/youtube.com, аккаунт «Ansar Media»

Войны за веру и Великий шелковый путь

Берке вновь начал вести активную внешнюю политику, организовав ряд победных походов на Литву и Польшу, вершиной которых стало взятие Сандомира (1258 год) и приведение в подчинение Галицкой Руси.

Внук Чингис-хана Хулагу, захвативший Иран, нарушая договора с Джучидами, стал хозяином всех их владений в Закавказье (1258 год), где проходил Великий Шелковый путь, приносивший колоссальные доходы. Началась череда войн.

Фактически это была первая война, где сражались между собой ветераны завоевательных походов, закаленные в битвах войска. Они были вооружены одинаковым оружием и применяли единообразную тактику. Именно в этом и заключалась главная сложность и опасность. Полководцы прекрасно знали сильные и слабые стороны войск противника, и применить какие-то сложные тактические приемы было очень сложно.

Детали этой войны противоречиво описывают арабские авторы, но ясно, что война равных соперников отличалась ожесточенностью и упорством. Военные действия развернулись в Северном Азербайджане. В ноябре 1262 года войска ильхана Хулагу перешли Куру и двинулись на Дербент. Не дожидаясь подхода основных сил, передовые войска под командованием эмира Ногая начали сражение, но были разбиты. Абага вышел на равнину и стал наступать на север. Им навстречу выдвинулись войска хана Берке, который был вынужден мобилизовать все свои войска (буквально 8 человек из каждого десятка). Уже в январе 1263 года Берке провел блестящий маневр и в битве при Дербенте нанес сокрушительное поражение войскам Хулагу. Победа досталась ему ценой больших потерь. Свидетели передают якобы сказанные им слова: «Пусть Аллах накажет Хулагу! Он заставил сражаться татар против татар. Если бы не было между нами сражения, то татары захватили бы весь мир». Эта война заставила Берке искать союзников и привела к установлению дипломатических отношений с турками-сельджуками и мамлюкским Египтом. Развивая отношения с ними, Берке совершил поход на Византию, препятствовавшую контактам с Египтом, осадив Константинополь (1265 год).

Умер Берке во время возвращения из похода в Закавказье в 1266 году, после отражения наступления на Закавказье сына Хулагу, Абаги.

Военно-дипломатическое наследие Берке огромно. По сути, он утвердил курс на самостоятельность Улуса Джучи и определил исламский вектор развития политики и культуры. При этом он успешно продолжал сохранять и преумножать наследие Бату, хотя и имел ограниченные военные ресурсы.



Искандер Измайлов