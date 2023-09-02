Галина Ахмерова: «Раньше мы рекламировали товары, а сейчас рабочие места»

Эксперт — о новых запросах на рынке труда и предложениях работодателей

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Галиной Ахмеровой

Сегодня российский рынок соискателей диктует свои условия, и первое, что заметили эксперты, — он выравнивается по оплате труда. Как работодатели пересматривают размеры зарплат и что готовы предложить — в авторской колонке для «Реального времени» основателя фонда развития доступности современного образования «Дарвин» и создатель платформы Round Галины Ахмеровой.

Количество предложений о работе выросло на 61%

За последнее время увеличилось количество вакансий во всех отраслях. Убедиться в этом может каждый, просто прогулявшись по городу и почитав объявления. Если не ездите в метро, не беда. Для автомобилистов вакансии тоже есть.

Основные темы наружной рекламы в вагонах метро посвящены недвижимости, логистике (такси и доставка), локальным компаниям, ретейлу и услугам. В среднем 25% афиш в вагоне — это поиск кадров.

Наблюдения подтверждает и аналитика известных рекрутинговых платформ. По данным «Авито Работа», в августе 2023 года количество рабочих предложений с окладом выше 100 тысяч рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 3 раза. Анализ вакансий на портале HeadHunter(HH) показал: летом 2023 года количество предложений о работе выросло на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.



На что я обратила внимание: ищут все. Если раньше можно было фиксировать тренды в каких-то конкретных секторах — ИТ, ретейл, банки и другие, то сейчас конкуренция разворачивается не в рамках одного сегмента, а между ними. Буквально в одном вагоне метро по соседству висят объявления и банка, и ретейла, и логистики, и транспортников, и производства.

Интерес к представителям рабочих профессий

Кого ищут?

Водителей/машинистов;

слесарей (разных специализаций), сантехников;

менеджеров по продажам/работе с клиентами/партнерами;

специалистов по логистике;

инженеров;

фрезеровщиков;

электромонтажников;

операторов/мастеров производственной линии

В целом можно явно определить, что в 2023 году превалирует интерес к представителям рабочих профессий. Не зря сейчас эту проблему активно решают и государство, и работодатели, и учебные заведения. Одно из нововведений — Федеральный проект «Профессионалитет», который запущен в прошлом году. Плюс новых программ — краткие сроки подготовки (2 года).

realnoevremya.ru

Более 40% компаний пересмотрели зарплаты

Что же в это время делают работодатели? Теперь, когда рынок соискателей диктует свои условия.

Первое, что становится заметным, — рынок выравнивается по оплате труда. Тут, конечно, многим предприятиям производственного сектора давно стоило это сделать и выйти хотя бы на «гигиенический минимум», но лучше поздно, чем никогда.

Подтверждением опять же является аналитика с сайтов предложения работы.

Главный эксперт HH.RU, эксперт по рынку труда Наталья Данина сообщает, что, по данным анкетирования, более 40% компаний пересмотрели зарплаты в течение первого полугодия 2023 года (преимущественно в январе и апреле), а 39% собираются сделать это в течение второго полугодия 2023 года (преимущественно в декабре).

Бросается в глаза существенная разница в позиционировании между компаниями, которые давно участвуют в гонке за кадры (нефтегазовый сектор, банки, ИТ), и недавно вышедшими снова на рынок (промышленность и производство).

Компании из сферы промышленности делают упор в своем позиционировании на:

длительность работы на рынке;

возможности обучения (в том числе с нуля, бесплатность);

стабильность оплаты;

оплату питания, проезда;

санаторно-курортное лечение;

заботу о детях сотрудников.

Более «медийные» компании, например из финансовой и нефтегазовой сферы, привлекают к себе за счет высоких смыслов:

для тех, кто хочет постоянно развиваться, двигаться вперед;

повышать качество жизни и создавать новые возможности для общества;

являются лидерами в области устойчивого развития;

инновационность технологий;

карьерная траектория;

ДМС.

realnoevremya.ru

По факту выходит одно и то же, но разными словами. Этакие упаковки маркетологов — кто как умеет и кто кого хочет «поймать».



На мой вкус, с соискателями на текущие открытые вакансии нужно говорить как раз простыми словами, понятными каждому.

И, возможно, вернувшийся тренд на объявления в метро — не самая плохая история. Быть ближе к народу — ключ к широкой воронке соискателей.

Компаниям важно показывать преимущества и рассказывать о себе честно

К сожалению, говорить просто о сложном нам до сих пор сложно: то переборщили с креативом и смыслами, а то и вовсе упаковали объявление под формат 90-х годов. По факту выходит так, что работнику очень много нужно самому узнавать о работодателе: плюсы и преимущества показаны шаблонными фразами и не раскрывают правду о компании.

Чувствуется большой разрыв между пиаром, рекрутингом (HR-службой) и производством. Например, недавно общаясь с одним крупным работодателем, выясняя его преимущества для сотрудников (вытягивая клещами, даже правильнее сказать), обнаружила, что в компании действуют оставшиеся еще с советских времен приятные возможности для сотрудника: свои детские лагеря (почти бесплатно), своя квалифицированная медицинская служба, льготные очереди в детский сад, своя столовая. Например, в среднем отправить ребенка в лагерь на две недели без льгот стоит около 50 000 рублей.

А в объявлениях — только зарплата, чуть ниже рынка. А если все непрямые финансовые возможности оцифровать в реальные деньги, то выходит очень неплохая прибавка.

Справедливо будет отметить, что компании понимают свои зоны роста: ищут пиар-специалистов и маркетологов мусорный оператор Татарстана «УК ПЖКХ», KAMAZ Digital, «Татнефть», «ТрансТехСервис», фонд «Институт развития городов РТ» и другие. Причем большинство из них не называют заработную плату, а задач дают солидный перечень: сделать компанию узнаваемой, выстроить дружелюбный имидж, вести соцсети, заниматься внутренними коммуникациями, копирайтить и спичрайтить, устраивать ивенты и развивать личные бренды руководителей. Солидная нагрузка на одного человека, учитывая, что, по-хорошему, эти задачи — работа разных специалистов. Замкнутый круг получается: хочешь нанять новых сотрудников — упираешься в наем других сотрудников с теми же ошибками.

realnoevremya.ru

В момент, когда на человека обрушиваются тонны объявлений с примерно одинаковыми финансовыми условиями, компаниям важно показывать корпоративные преимущества, рассказывать о себе честно, прозрачно, из первых уст. Реклама теперь должна быть не от имени компаний, а от имени сотрудников. Нужно, чтобы они хотели и рассказывали о вашей культуре внутри, о своих достижениях у вас. Не рисовать на плакате актеров в каске, а сделать такую среду, в которой ваш сотрудник поделится своими успехами с друзьями в жизни и на страницах в соцсетях. Задача сложная, но это про более долгосрочное и крепкое взаимодействие с вашими будущими сотрудниками. Не зря сейчас большие компании организовывают работу HR-отдела совместно с пиар-департаментом.

А соискателям при выборе новой работы я рекомендую обращать внимание именно на отзывы, смотреть группы сотрудников в социальных сетях или мессенджерах. Вот там более-менее реальное про вашего будущего работодателя.

Какие выводы?

Количество вакансий вновь увеличилось.

Отрасли конкурируют с отраслями.

В приоритете рабочие специалисты.

Выравниваются финансовые предложения.

Работодатели делают схожее, а не уникальное торговое предложение для потенциальных соискателей.

Рынок в поисках новых инструментов диалога «сотрудник — работодатель».

Галина Ахмерова