Галина Ахмерова: «Кадры — первое, что спрашивают инвесторы у регионов»

Эксперт рынка труда — о новой парадигме работы с колледжами и вузами по запросам работодателей

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Галиной Ахмеровой

Большинство российских производств испытывает острую нехватку рабочих рук, а за представителей особо дефицитных специальностей развернулась конкурентная борьба. Так, на недавней встрече с президентом России глава «Ростеха» Сергей Чемезов поднял проблему кадрового голода, сообщив, что концерну «не хватает людей» и в этом году нужно «срочно» закрыть 23 тысячи вакансий. В этом вопросе требуется участие и самих работодателей для помощи выпускникам, прежде всего в трудовой адаптации, отмечает основатель фонда развития доступности современного образования «Дарвин» и создатель платформы Round Галина Ахмерова. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт рассуждает о том, как компании, заинтересованные в долгосрочном развитии, наращивают инвестиции в человеческий капитал.

Кадровый голод у 42% руководителей

Человеческий капитал является одним из ключевых факторов социально-экономического развития страны и ее регионов. В последние два года его значение также стало наиболее важным и для российских компаний.

Не зря многие говорят, что именно кадры — «новая нефть» (а не искусственный интеллект). Теперь компании, заинтересованные в долгосрочном развитии, наращивают инвестиции в человеческий капитал.

Как дела обстоят в реальности? На промышленных предприятиях продолжает усиливаться кадровый голод: на нехватку сотрудников указали 42% руководителей, такие результаты показал последний опрос Института Гайдара. Возникает вопрос: не вызван ли интерес к удержанию сотрудников в большей мере необходимостью и невозможностью обеспечить наем?

Для снабжения промышленного блока России кадрами разработан федеральный проект «Профессионалитет», позволяющий стать высококвалифицированным специалистом на ведущих предприятиях регионов. Об этом в рамках ПМЭФ-2023, который проходил в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

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Компании и регионы активно обсуждают профессионалитет: запросы рынка и возможности регионов.

Владислав Шапша, губернатор Калужской области, заявил, что на ближайшие 7 лет им необходимо 64 тысячи специалистов! При этом, несмотря на активное обучение кадров, они остаются в дефиците.

Кадры — первое, что спрашивают инвесторы у регионов.

«Сами же компании не выстраивают отношений с будущими работниками»

Необходимо учить и тех, кто учит. Обновлять знания регулярно.

Председатель комитета по среднему профессиональному образованию, профессиональному обучению и профессиональной ориентации Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрей Комаров высказался, что доля целевого обучения достаточно низкая. Также была отмечена проблема профориентации: необходимо начинать со школы и дать возможность учащимся увидеть свой путь как можно раньше. Сами же компании не выстраивают отношений с будущими работниками.

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Помощник президента России Максим Орешкин согласен, что прогноз кадров должен формироваться как на федеральном уровне, так и на уровне каждого учреждения СПО. И сами СПО должны работать с работодателями, совмещая глобальные запросы и работая с мотивацией на микроуровне. Колледж не должен быть исключен из системы планирования, но для корректной работы необходим план развития СПО.

Дефицит кадров наблюдается и в строительной отрасли. Там не хватает несколько сотен тысяч сотрудников, как инженерных, так и рабочих специальностей!

Ярмарок вакансий и экскурсий на производство недостаточно

Демографическая яма накрывает все отрасли, а не только те, которые давно на слуху, как ИТ. Хотя сегодня слышнее всего жалобы на недостаток квалифицированных рабочих и программистов, в действительности дефицит рабочей силы носит универсальный характер. Практически во всех отраслях за последние три года выросло количество вакансий. На сегодняшний момент по отдельным дефицитным рабочим специальностям уже возникла конкуренция между работодателями за работника.

Требуется участие самих работодателей для помощи выпускникам прежде всего в трудовой адаптации. Здесь и государство настроено решительно: правительство активно занимается пересмотром трудового воспитания.

предоставлено realnoevremya.ru Галиной Ахмеровой

Плавная интеграция в трудовую деятельность и знакомство с компанией со школьной скамьи поможет актуализировать знания и навыки у студентов, а компаниям — более эффективно закрывать кадровые вопросы. Старые форматы работы — ярмарки вакансий, встречи и экскурсии — выполняют свою роль. Но этого сейчас просто недостаточно. Разовые встречи/взаимодействия или короткие практики

не дают понимания сущности работы в организации;

не актуализируют ситуацию, а сейчас изменения в каждой сфере происходят стремительно;

не дают представления о необходимых компетенциях;

срезают охват по количеству участников.

Общаясь с представителями различных вузов и студентами, я часто слышу, что проводимые компаниями мероприятия (хакатоны, конференции и т. д.) не интегрированы в сам учебный процесс. Что не так интересно учебному заведению.

Стоит сравнить с постановкой советской системы, где после прохождения обучения происходило распределение на рабочие места — весь процесс был построен сверху. Сейчас с развитием рыночной экономики необходимо понимать и учитывать интересы всех игроков: здесь и государство, и образовательные учреждения, и компании, и, конечно же, отдельные индивиды.

Одним из способов взаимодействия организаций и студентов может стать в том числе регулярная онлайн-коммуникация. Например, мы в Round помогаем наладить такую связь между студентами и компаниями за счет:

публикации кейсов к решению с реальными запросами;

сезонных фестивалей и конкурсов;

нативного и заочного знакомства студентов с корпоративной культурой компании.

Благодаря такой коммуникации также происходит развитие необходимых компетенций. А это ситуация выигрышна для обеих сторон.

предоставлено realnoevremya.ru Галиной Ахмеровой

Ведь самое главное, что в погоне за тем, чтобы сделать «самое яркое, масштабное и креативное» мероприятие, нужно слышать голос студента.

«Клиентоориентированное государство» — уже звучит во многих государственных программах, я надеюсь, что скоро за кадрами (студентами) увидят человека и человекоцентричный подход встанет во главу и победит формальную цель «закрыть вакансию».

Галина Ахмерова