Международная выставка нефтегазохимической отрасли "TatOilExpo-2023"

С 31 августа по 2 сентября 2023 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» состоится одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России — Татарстанский нефтегазохимический форум. В мероприятии примут участие топовые спикеры, а также руководители министерств и ведомств РТ и РФ.

Важнейшим событием форума станет Международная выставка «TatOilExpo-2023».

Мероприятие объединит экспозиции ведущих специалистов нефтегазовой отрасли России и Центральной Азии. Организаторами выступают Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан и АНО «Казань Экспо». Среди экспонентов выставки — производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, нефтесервисные и геологоразведочные компании.