Могли бы помочь баскетболисты УНИКСа и «Зенита» сборной Франции?

Луи Лабери и Томас Эртель вышли на первый план, даже не играя на ЧМ

Фото: предоставлено realnoevremya.ru БК «УНИКС»

За год до старта домашней Олимпиады Франция получила болезненный удар там, где этого никак не ожидала. Мужская сборная, лучшая после США по итогам токийской Олимпиады, вице-чемпион Европы-2022 и бронзовый призер ЧМ-2019 выбыла из борьбы за медали после двух матчей. Подробности — в статье спортивного журналиста «Реального времени» Джаудата Абдуллина.

«Мы сами лишаем себя игроков из-за определенных обстоятельств»

На мужском чемпионате мира по баскетболу Франция была разгромлена Канадой — 65:95 и обыграна Латвией, потеряв все шансы на дальнейшее продолжение борьбы за медали. Вдумайтесь только, Южный Судан, чье государство образовалось в 2011 году, отколовшись от Судана, оставался в игре, надеясь на успех третьего тура, а Франция уже паковала чемоданы. И это за год до домашней Олимпиады, на которой французы должны были выглядеть еще сильнее, подписав под свой флаг центрового Джоэла Эмбиида, родившегося в Камеруне, а живущего и играющего в США.

Но не Эмбиида, а совсем других баскетболистов из разряда «их там нет» вспоминают сейчас во Франции и один из лидеров сборной Николя Батюм, и генменеджер Борис Диао. Если интерпретировать слова Батюма: «Мы сами лишаем себя игроков из-за определенных обстоятельств... На Олимпиаде в Париже нам нужен сильнейший состав, лучшие условия. Мне плевать на политику, нам нужна сильнейшая сборная Франции», может сложиться впечатление, что таким образом он поминал Томаса Эртеля, исключенного из сборной за то, что переподписал контракт с питерским «Зенитом». Более того, в России напомнили, что в Лиге ВТБ играют сразу четверо французов, еще и одноклубник Эртеля по «Зениту» Адриен Морман, Луи Лабери в УНИКСе, Жан-Шарль Ливио в ЦСКА, к которому с этого сезона присоединится еще и Амат М'Байе.

Но думать, что провал французов произошел из-за отсутствия этого квартета, некорректно. Разве что Эртель был и остается незаменимым винтиком французской машины, переезжавшим с одного пьедестала почета на другой. За 2 года после Олимпиады у нее сменилось шесть человек из вице-чемпионского состава, на серебряном чемпионате Европы прошлого года было еще два новичка. Корнель, Лакомб, Луваву-Кабарро, Маледон, Нтиликина, Пуарье, Тупан, до сих пор не сыгравший за Францию на крупных турнирах Вембаньяма... Игравшие в России Альбиси («Зенит»), Вестерман (ЦСКА), Жайте («Автодор»), Лавернь («Химки»)... У перечисленных ребят точно больше шансов вернуться в сборную Франции, чем у Ливио или Мормана, которые вызывались только в молодежные или юниорские составы, и то это было 10—15 лет назад.

Тренеры пригласили и рабочих лошадок, две из которых — Фил Скрабб (экс-игрок «Зенита» и «Автодора») и хорошо знакомый нам по играм за УНИКС Мелвин Эджим предоставлено realnoevremya.ru БК «УНИКС»

Экс-игрок УНИКСа Эджим может претендовать на медали ЧМ

Лабери мог бы помочь, в принципе, особенно, своим умением «залезать под кожу» лидерам, вопрос — кому? У латышей лидер Кристапс Порзингис на чемпионат мира не приехал, без него справились, Янис Тимма травмирован. У Канады выросло столько звезд, что их хватило бы на два состава. Но для того, чтобы не взрывать коллектив изнутри, тренеры пригласили и рабочих лошадок, две из которых — Фил Скрабб (экс-игрок «Зенита» и «Автодора») и хорошо знакомый нам по играм за УНИКС Мелвин Эджим, порадовались за партнеров, переигравших Францию с экс-кубанцем Фаллем и бывшим армейцем Нандо Де Коло в составе. Кстати, почему-то никого не смущает, что один из ветеранов сборной Франции провел аж пять сезонов за команду, членство в которой не дает стартовать на международной арене российским спортсменам.

Действующие чемпионы Европы испанцы, обыгравшие в прошлогоднем финале Францию, не взяли на ЧМ американца Лоренцо Брауна, игрока УНИКСа в составе 2022 года, что не помешало им досрочно выйти в следующий круг. А вот итальянцы с экс-казанцем Марко Списсу оказались в подвешенном состоянии, оставив решение своих проблем на третий тур.

Перед домашней Олимпиадой принято усиливаться

Между тем французское фиаско приобретает иную окраску в связи с тем, что через год состоится Олимпиада в Париже. И перед домашними соревнованиями принято усиливаться. Итальянцы воспользовались шансом усилиться перед домашним чемпионатом мира по футболу 1934 года, пригласив в национальную сборную квинтет легионеров: Анфиладжино Гуаризи — ранее бразилец Фило, и четверка аргентинцев с итальянскими корнями — Энрике Гуайта, Аттилион Демария, Раймундо Орси и Луисом Монти. Последний на предыдущем ЧМ-1930 завоевал серебро в составе сборной Аргентины.

Следующими «шаманить» стали литовцы, и к чемпионату Европы 1937 года в Латвии, а также на домашнем ЧЕ-1939 года они напичкали состав американскими литовцами, эмигрировавшими с родины еще во времена, когда Литва была частью Российской империи (Жукас, Краучюнас, Любинас, Пузинаускис, Рузгис, Талжунас). С этой же сборной американских эмигрантов Литва планировала выиграть и следующий домашний ЧЕ-1941 года, но он не состоялся из-за Второй мировой войны. При этом Фрэнк Любин выиграл олимпийское золото в составе сборной США на Олимпиаде 1936 года, а через 3 года был уже литовцем по имени Пранас Любинас. Кстати, наставник турецкой сборной Рупен Семерчян, тренировавший ее на Олимпиаде в Берлине, после войны, воспользовался возможностью вернуться в родную Армению, став советским гражданином. В дальнейшем иностранной помощью активно пользовался Израиль, пополняя свой состав либо советскими эмигрантами, либо американцами, которые усиливали состав мужской баскетбольной сборной, после участия их на Маккабиадах.

Иностранным усилением перед домашними Олимпиадами воспользовались россияне перед Сочи-2014 (вспомним только Виктора Ана и Вика Уайлда), бразильцы, корейцы и даже китайцы перед Пекином-2022. Французы и сами прибегали к такому трюку. На недавнем чемпионате мира за них выступала экс-россиянка Анастасия Кирпичникова, а на молодежный чемпионат Европы по вольной борьбе поехали шесть чеченских спортсменов, которых мы, возможно, увидим и на Олимпиаде в Париже. Но это решение федераций водных видов спорта и спортивной борьбы, а вот баскетбольная — пока демонстрирует некую принципиальность.

Иностранным усилением перед домашними Олимпиадами воспользовались россияне перед Сочи-2014 (вспомним только Виктора Ана и Вика Уайлда) предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ/rais.tatarstan.ru

Франция уже готова к домашней Олимпиаде

За исключением мужского баскетбола у Франции не будет серьезных проблем с игровыми командными видами спорта, она уже на прошлой Олимпиаде завоевала три золота, два серебра и одну бронзу. Считавшиеся аутсайдерами ватерполисты приятно удивили на недавнем чемпионате мира, заняв итоговое 6-е место. Другое дело, что этот результат был достигнут очень возрастной сборной, и все идет к тому, что после Олимпиады они сойдут с арены, после чего состав будут насыщать афрофранцузы, такие как Теиссир Аисси и Янис Аит Дахане («Серкль 93»), Хилаин Зауи («Дуэ»), Шарль Бен Ромдан («Монпелье»), Жосселин Мутамбаи («Ницца») и другие. Посмотрите на состав ПАН, Пей ДАкс Нататьон, где в составе выходцы из Африки Мэрвин Аисси, Виссем Биби, Людислас Сюисси, Адам и Аарон Мехди. Но вслед за этим афро-французском интернационалом надвигается еще и поколение сыновей выходцев из Советского Союза.

Обозревая в перспективе олимпийский старт, становится отчетливо видно, как Франция теряет самоидентификацию в очередной игровой дисциплине. Французские армяне ранее в составе трехцветных — это историческое «наследство», связанное с бегством армян из родных мест. Самый известный армянский ватерполист в сборной Франции — это Бруно Бояджян, вместе с которым на ЧМ-1982 выступал еще и Арман Микаелян. Сейчас наиболее известный среди всех — голкипер «Марселя» Аршак Хованисян, при этом «Страсбур» переполнен юниорами, у которых угадываются и грузинские корни (Дарахвелидзе, Каландадзе, Ломия, Шанидзе).

И это показательный процесс последнего времени, когда в чемпионатах Восточной и Западной Европы выходцев из бывшего СССР полным-полно: в Бельгии, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии, Швейцарии, Швеции. Посмотрите первенства Европы среди юниорских команд последних лет. В составе сборной Германии играли Дмитрий Васильев и Михал Мачиденко (причем в чемпионате Германии играют их старшие братья), а также Тариэл Хохобашвили, Никита Мосинзов, бывший партнером нашего Романа Шепелева по «Шпандау 04», только в юниорской команде, в составе сборной Чехии Алан Акмалов и Арсений Пашковский, цвета сборной Испании защищал Никита Рудой.

