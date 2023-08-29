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Разговор со стоматологом / «Реальное время Live»

13:00, 29.08.2023 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Разговор со стоматологом / «Реальное время Live»
Фото: realnoevremya.ru

Зачем ходить к стоматологу, если ничего не болит? Как правильно ухаживать за зубами и полостью рта и какие ошибки мы совершаем при этом? Можно ли сохранять здоровые зубы, обращаясь к стоматологам исключительно по ОМС? Зачем лечить молочные зубы, ведь они все равно выпадут? Эти и другие вопросы проясняет для наших читателей главный врач стоматологической поликлиники Минздрава Татарстана Лейсан Муратова — в прямом эфире «Реальное время Live».

«Реальное время»
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