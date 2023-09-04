В Казани привлекут 100 туристических автобусов для участников «Игр будущего»

Казань не сможет получить новую технику в наследство от предстоящего международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», который состоится в татарстанской столице в феврале 2024 года. Как сообщили «Реальному времени» в АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», в республике готовятся объявить конкурс на привлечение 100 туристических автобусов большой вместимости среди татарстанских перевозчиков. «Это не закупка, а привлечение существующего подвижного состава», — уточнили организаторы турнира. Впрочем, купить такое количество автобусов сейчас все равно было бы крайне сложно — камазовский НЕФАЗ прекратил принимать заявки на этот год, а сроки поставки китайского Yutong выросли до 4 месяцев, утверждают автодилеры.

Большие форумы не помогают?

Казани, выигравшей право на проведение международного турнира «Игры будущего» в 2024 году, так и не представился шанс обновить автобусный парк на правах хозяйки соревнований. Оргкомитет форума решил обойтись без закупки партии новых автобусов, намереваясь задействовать существующий подвижной состав перевозчиков.

— В рамках транспортного обслуживания мероприятий «Игр будущего» организаторами планируется привлечение туристических автобусов большой вместимости до 100 единиц. Привлечение автобусов планируется с помощью перевозчиков Республики Татарстан на основании конкурсных процедур. По техническому заданию документация пока готовится. Конкурс планируется объявить до 1 декабря текущего года. Суммы контрактов не разглашаются. Стоит подчеркнуть, что это не закупка, а привлечение существующего подвижного состава туристических автобусов большой вместимости, 40—50 мест, класса не ниже Евро-4, не старше 2017 года выпуска, — рассказал «Реальному времени» представитель оргкомитета Кирилл Лавренов.

В дополнение ко всему автобусы должны быть оборудованы видеорегистраторами, датчиками ГЛОНАСС. Сам тендер планируют объявить в начале декабря этого года, сообщил собеседник издания.



В рамках транспортного обслуживания мероприятий «Игр будущего» организаторами планируется привлечение туристических автобусов большой вместимости. realnoevremya.ru

Под заданные технические характеристики «подпадают» известный казанский перевозчик «Буревестник» и транспортно-экспедиционная компания «Альтеко». Какие расходы закладываются на оказание услуг по аренде автобусов, а также из каких источников будет проходить их оплата, не уточняется. «Когда речь идет о городских автобусах, государство должно закупать исключительно отечественную технику. В туристическом направлении такого нет, поэтому к конкурсу могут быть допущены дилеры разных марок. Если речь не идет о городских перевозках, то тут нет ограничений на зарубежную технику», — предположили в одной из московских компаний.

В преддверии подготовки тендера замминистра транспорта РТ Айрат Садыков провел в минувшую пятницу расширенное заседание по транспортному обеспечению турнира «Игры будущего — 2024». «Поднимались вопросы о том, как Министерство транспорта РТ будет содействовать в перевозках гостей и участников на данном мероприятии», — сообщили в ГБУ «Дирекция региональной автоматизированной информационно-управляющей системы Минтранса РТ. Глава дирекции Рустем Минвалеев, до которого дозвонился корреспондент «Реального времени», отказался от комментариев, переадресовав обращение в Минтранс РТ. А сам замминистра транспорта РТ Айрат Садыков уехал после совещания в «Казань Экспо», а с понедельника — в отпуске, сообщили «Реальному времени» в его приемной. Электронный запрос на его почту остался без ответа.

Аренда на 9 дней

«Игры будущего — 2024» станут первым после череды отмененных международных турниров зрелищным событием мирового уровня. Считается, что Казань взяла реванш за потерянные из-за санкций спортивные состязания. Сначала были отменены Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года, затем XVI чемпионат мира FINA по плаванию, приостановлена деятельность Международного центра развития водных видов спорта. «В результате отмены Всемирных игр дирекция расторгла договоры о партнерстве», — говорится в отчете Дирекции спортивных и социальных проектов.

«Игры будущего — 2024» станут первым после череды отмененных международных турниров зрелищным событием мирового уровня. realnoevremya.ru

О победе Казани за право проведения «Игр будущего» было объявлено на Петербургском экономическом форуме в июне 2022 года. Торжественная церемония прошла с участием вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, министра спорта РФ Олег Матыцина и помощника президента РФ Игоря Левитина. «Главное — в Казани есть готовая инфраструктура. Второе — это опыт организаторов. Третье — желание города», — объяснял преимущества Чернышенко.

Турнир пройдет с 23 февраля по 3 марта 2024 года. Свыше 2 тысяч человек из 256 стран будут соревноваться в двух форматах — на реальной спортивной площадке и в виртуальном первенстве. Всего ожидается около 5 тысяч участников и гостей.

Автобусы будут задействованы в перевозке между восемью объектами, которые изначально были указаны в заявке. Среди них «Казань Экспо» как основная площадка и спортивные сооружения «Татнефть Арена» и «Ак Барс Арена», Дворец единоборств «Ак Барс», спорткомплекс «Олимп». IT-состязания пройдут в Иннополисе и в двух казанских IT-парках. Получается, что в течение девяти дней автобусам придется курсировать по центру города и отвозить участников в пригород.

Турнир пройдет с 23 февраля по 3 марта 2024 года. realnoevremya.ru

Но если бы организаторы приняли решение о закупке новых автобусов, затраты составили бы ориентировочно 200 млн рублей. По данным московских автодилеров, сейчас стоимость одного автобуса большой вместимости начинается от 17 млн рублей. Кстати, общий бюджет соревнований утвержден в пределах 5 млрд рублей, сообщали федеральные СМИ.

Были ли реальные планы по закупке автобусов, организаторы не уточняют. Но на правах хозяйки международных турниров Казань, как правило, пользовалась их наследием. Так, после Универсиады-2013 город получил партию автобусов Hyundai Universe Luxury, которые передали транспортным компаниям Татарстана. Первые 25 автобусов Hyundai Universe Luxury получили «Зеленодольское ПАТП», ООО «Буревестник» и ОАО «Нижнекамское ПАТП-1».

Регионы покупают небольшие автобусы

В целом закупки автобусов большой вместимости трудно назвать массовыми. В этой нише работают камазовский НЕФАЗ и челнинский Lotos, но их объемы продаж отстают от темпов реализации автобусов средней и малой вместимости. Свыше 40% автобусного рынка приходится на автобусы средней и малой вместимости отечественной марки PAZ. Так, в прошлом месяце объем продаж новых машин составил 465 единиц, следует из данных агентства «Автостат»: «В июле объем продаж новых «пазиков» составил 465 единиц, за ним следуют китайский Yutong (248 шт.) и отечественный Volgabus (72 шт.). Топ-5 замыкают российский NEFAZ (67 шт.; рост в 4,8 раза) и белорусский MAZ (43 шт.; -79%). Всего за 7 месяцев 2023 года было продано 9 639 единиц автобусной техники». Некоторые регионы уже объявили, что в рамках казначейских кредитов собираются покупать автобусы средней вместимости.

В целом закупки автобусов большой вместимости трудно назвать массовыми. realnoevremya.ru

— На самом деле, выбор у госзаказчика небольшой: между Китаем и Россией. Остальные автопроизводители ушли с российского рынка, — говорит заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков. — Эту нишу активно занимают китайцы.

Требования к автобусам разнятся между регионами. К примеру, в Москве можно покупать только машины отечественного производства, здесь приобретают продукцию КАМАЗа. А если допустят к конкурсу иностранных поставщиков, это будут китайские автобусы. «Не стоит забывать о белорусском МАЗ, обладающем широкой линейкой автобусов разного класса», — отметил собеседник издания.

Контрактная система госзакупок настроена на ручной режим, считает генеральный директор Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев. «Раньше для участия иностранных компаний не было ограничений, но сейчас есть общая политическая направляющая. КНР — дружественная страна, поэтому китайцы могут участвовать в госзакупках», — уверяет он.



Приходите на следующий год

Между тем российские автопроизводители испытывают трудности с производством автотехники, а сроки доставки выросли до 4 месяцев, рассказывают московские дилеры.

— Сегодня заказал, завтра получил — такого больше нет. КАМАЗ перестал принимать новые заказы в этом году, — рассказывает менеджер крупной дилерской компании Москвы.

По его словам, челнинский автогигант законтрактовал объемы производства на 2023-й, поэтому новые заказы переносятся на будущий год. «Сложности с поставками есть у всех. Сроки выросли до 4—5 месяцев», — утверждают продавцы.

предоставлено realnoevremya.ru заводом «РариТЭК»

Минимальная розничная цена полунизкопольного НЕФАЗ вместимостью до 98 человек составляет 13 млн рублей. Но при тендерных закупках цена возрастает на 10—15% к базовой. «Накручиваются» расходы на банковскую гарантию, отсрочку платежа, доставку. В итоге цена поднимется до 17—20 млн рублей.

Вместимость китайских автобусов меньше — до 85 мест. Но они дороже камазовских, потому что привязаны к курсу юаня. На текущий момент цена составляет 16—17 млн рублей. Срок поставки — 4—4,5 месяца. «Срок поставки остался прежним, от 100 до 130 дней, в зависимости от вида топлива транспортного средства и от времени года, — утверждают в казанском автоцентре «Автобусный — Центр Столица» (официальный дилер Yutong в Казани). Как изменится цена в будущем году, дилеры не берутся предсказывать.