Ильназ Загитов, дядя Наиля Якупова, братья Вафины против Алексея Яшина

Вспоминаем, с кем «Нефтехимик» дебютировал в МХЛ

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ХК «Нефтехимик»

В эту субботу, 2 сентября, нижнекамский «Нефтехимик» примет дома минское «Динамо», стартовав в очередном чемпионате КХЛ. Это будет 28-й сезон нижнекамской команды в лиге сильнейших национального хоккея. Спортивная редакция «Реального времени» в День республики вспоминает о том, с какими приключениями нижнекамцы дебютировали среди лучших команд страны, подарив спортивный праздник городу на Каме.

Дебют в МХЛ

«Нефтехимик» дебютировал в сильнейшем дивизионе российского хоккея в 1995 году, когда наша Лига носила название Межнациональной хоккейной лиги, с участием команд из Украины, Белоруссии (минское «Динамо» тогда носило название «Тивали», это деревня под Минском), Казахстана («Булат» из Караганды и «Торпедо» из Усть-Каменогорска). Сам дебют нижнекамцев получился смазанным, причем дважды. Во-первых, «Нефтехимик» тогда готовился к сезону в Альметьевске и первый домашний матч играл именно здесь, а не у себя в городе. Во-вторых, в тот день он проиграл питерскому СКА — 2:3 в овертайме. Это было второе огорчение.

Первой большой победой «Нефтехимика» стал выигрыш в Москве у «Спартака» — 5:2. Хотя это был не тот «Спартак», который годом ранее смог вернуть в Россию сразу пять НХЛовцев. Дело в том, что тогда за океаном был локаут, продлившийся до января 1995-го. Для понимания, тогда в Россию вернулась небольшая часть наших хоккеистов, а кто-то, как сбежавший из советской армии Владимир Константинов, предпочел поиграть в Германии, в команде второй Бундеслиги «Ведемарк», остальные разбрелись по европейским чемпионатам.

В стан красно-белых приехали играть Николай Борщевский с Виталием Прохоровым, а также три армейца Павел Буре, Александр Могильный и Вячеслав Фетисов. В год первой встречи с «Нефтехимиком» звезд подобного уровня у «Спартака» уже не было, красно-белые сидели без денег, и во Дворец спорта в Сокольниках еле-еле собралось 444 человека, чтобы понаблюдать за фиаско любимой команды. Любопытно, что именно из «Спартака» в «Нефтехимик» в том сезоне переходил защитник Юрий Ящин, правда в Татарстане его перепутали с футболистом, и отправили тренироваться в «КАМАЗ». В итоге сам Ящин оказался не нужен и переехал из Нижнекамска в Новотроицк.

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Ничья в Казани

Позднее нижнекамцы сыграли в Казани запоминающийся матч с «Ак Барсом» — 3:3, причем они даже вели перед заключительным периодом в две шайбы, а кто-то из удаленных нижнекамцев едва не отправился отбывать 2 минуты в штрафной бокс «Ак Барса» (кстати, это название команда получила только в 1995, ранее будучи несколько сезонов «Итилью»). Это мог быть любой из удалявшихся в тот день хоккеистов: Гарипов, Пучков либо Фаткуллин, поскольку все они были воспитанниками казанского хоккея, их легко могли перепутать.



Наконец, 4 октября большой хоккей пришел в Нижнекамск, огорчив 3 тысячи местных болельщиков поражением от нижегородского «Торпедо» — 1:4. Следом уступили череповецкой «Северстали» — 1:2, воскресенскому «Химику» — 2:4, наконец, пришло время сыграть с ЦСКА, в Москве и дома, причем на нижнекамский матч приехал на тот момент председатель Госсовета РТ Василий Лихачев, поскольку к этому матчу было приурочено открытие местного Дворца спорта. Перед игрой президенту «Нефтехимика» Гаязу Сахапову вручили приз, которым он потрясал, стоя в центре площадки, у бортов площадки находились девушки в национальных нарядах с чак-чаком, а диктором игры был знаменитый Валентин Валентинов. Сенатор Лихачев в итоге оказался в тени «сенатора» Яшина.

По большому счету у ЦСКА в том сезоне было одно название. Даже двумя годами ранее у армейцев был состав поинтересней, с Хабибулиным, Брылиным, Голубовским, старшим братом Алексея Морозова — Валентином Морозовым, и сыном Валерия Харламова Александром Харламовым. Мы вспомнили тот состав в связи с тем, что это была первая российская команда, сыгравшая в чемпионате другой страны, а именно «Русские пингвины», выступавшие в сезоне в заокеанской ИХЛ, Интернациональной хоккейной лиге сезона 1993—1994 годов. Именно из тех «Русских пингвинов» в казанский «Итиль» переходил опытный защитник Сергей Селянин. По прошествии двух сезонов в ЦСКА остались от той «франшизы» только Винокуров, Ересько, Жашков, Зеленко, Лещев, Мозгунов, Решетников, Титов, Турковский, Шальнов и Морозов-старший, плюс игровая форма, на которой красовался пингвин с клюшкой. Жашков, Лещев и Морозов и организовали два гола армейцев, на которые «Нефтехимик» также ответил двумя шайбами — 2:2. Любопытно, что в том составе нижнекамцев были два будущих наставника альметьевского «Нефтяника» Ришат Гимаев и нынешний тренер Эдуард Дмитриев, а также Нияз Якупов, дядя Наиля и отец форварда «Реактора» Рауля Якуповых.

предоставлено realnoevremya.ru ХК «Нефтехимик»

Помощь соседям по республике



Через 3 дня команды встретились вновь уже в Нижнекамске. И в этом матче тоже какое-то время на табло светился счет — 2:2, который армейцы превратили в 7:3, а международная федерация ИИХФ в 0:5 в пользу нефтехимиков, судя по тому, что результат был аннулирован. В итоге две шайбы Яшина и голевая передача превратились в фантом, а в истории остался 13-минутный видеосюжет о матче с комментариями «простых» нижнекамцев в лице руководителя спортклуба «Нефтехимик» Сергея Клипачева, и аляповатой формой Яшина, где его фамилия была нашита прямо на свитер.

Повышение в классе хоккейного Нижнекамска заставило руководство клуба озаботиться созданием второй команды, и вот здесь столица Татарстана уже не могла помочь в полной мере, поскольку сама нуждалась в «Ак Барсе-2». За хоккеистов играл опытный Роберт Гайнуллин, нынешний директор спортшколы «Ак Барса», к которому в Нижнекамске присоединился младший брат Айрат Гайнуллин, ставший одним из ведущих игроков футбольного «Нефтехимика». Хотя самыми заметными братьями были хоккеисты-двойняшки Азат и Альберт Вафины, которые приехали в Нижнекамск из Казани транзитом через Серов и казанский «Тан». Ну и «Сокол» из Новочебоксарска нельзя обойти стороной, оттуда в «Нефтехимик» перешел целый квартет хоккеистов и главный тренер Николай Соловьев, за свою карьеру трижды работавший с командой.



С другой стороны Нижнекамск по ходу сезона помог кадрами «Нефтянику» из Альметьевска, куда перешли Валиахметов, Гайнуллин, Дмитриев, Фаткуллин, Евгений Таранов. На следующий год экс-«нефтехимики» Валиахметов, Гайнуллин, Терентьев, Михаил Долганов Альберт Миннекаев, Константин Обрежа, один из братьев Вафиных — Альберт и голкипер Александр Чернов перешли в лениногорский «Нефтяник», возрожденный в 1995 году. Таким образом, «Нефтехимик», укрепляясь, помогал другим хоккейным командам республики.

предоставлено realnoevremya.ru ХК «Нефтехимик»

Ильназ Загитов в «Нефтехимике-2»

Во вторую команду «Нефтехимика» из Ижевска пригласили 19-летнего Ильназа Загитова, и отец Алины Загитовой до Альметьевска и Лениногорска успел побывать еще и в Нижнекамске, причем, транзитом через Омск в компании с земляком Алексеем Вахрушевым и будущим игроком и нынешним наставником «Альметки» Эдуардом Дмитриевым. В остальном упор в комплектовании «Нефтехимика-2» сделали на воспитанников Украины. Тут и вратарь Константин Симчук отметился, который за один сезон поиграл за две команды — «Нефтехимик» и киевский «Сокол», игравший в том сезоне еще и в чемпионате ВЕХЛ, Восточно-Европейской хоккейной лиге с соперниками из Белоруссии, Латвии и Литвы. Будущий тренер спортшколы «Ак Барса» Анатолий Доника в 36 лет заканчивал карьеру, вернувшись с чемпионата Венгрии, в нападении был целый квартет Куценко, Лола, Млинченко и Сухенко. Причем Доника, Куценко и Млинченко также играли в ВЕХЛ. В итоге Симчук, Куценко и Млинченко стали первыми представителями «Нефтехимика» на международной арене, сыграв на чемпионате мира. Экс-игрок сборной Латвии Константин Григорьев также приехал в Нижнекамск из команды ВЕХЛ, рижской «Юниорс». Уже в качестве «нефтехимика» он выиграл со своей сборной путевку в высшую лигу чемпионата мира, после чего вернулся в чемпионат Латвии, чтобы закончить сезон в команде «НикС Брих».

На молодежном чемпионате мира сыграли Петр Девяткин (Казахстан) и Алексей Калюжный (Белоруссия), а важнейшим итогом сезона стала золотая медаль местного воспитанника Дмитрия Плеханова на домашнем чемпионате Европы среди юниоров в Уфе.

Что касается итогов дебютного сезона в МХЛ, то «Нефтехимик» финишировал 25-м из 28 участников, опередив самарский ЦСК ВВС, карагандинский «Булат» и минский Тивали». Команда из столицы Белоруссии под конец совсем расклеилась. Однажды не приехала на матч из-за поломки автобуса, в другой раз сама не смогла организовать игру, не залив лед во Дворце спорта, а на финише синхронно с киевским «Соколом» не поехала на выезд в Новокузнецк и Новосибирск. Руководству российского хоккея надоела необязательность соседей, у каждого из которых в «заначке» были чемпионаты своих стран, плюс ВЕХЛ. Что касается Казахстана, то в Караганде команду расформировали, а «Устинка» перешла дивизионом ниже, в высшую лигу, поскольку с 1996 года в России была образована хоккейная Суперлига. По ее итогам нижнекамцы впервые вышли в плей-офф, где уступили ярославскому «Торпедо», ставшему в итоге чемпионом России.