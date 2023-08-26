День в истории: обратили внимание на театры, отпраздновали тысячелетие саммитом

Чем примечательна дата 26 августа?

Фото: Михаил Козловский, предоставлено realnoevremya.ru

26 августа, в Казани проходил саммит стран СНГ, вышло постановление «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению» и указ об увековечении памяти экипажа подлодки «Курск», начались Олимпийские игры в Мюнхене. Родились: жена Сальвадора Дали Елена Дьяконова, актер Маколей Калкин, режиссер Петр Тодоровский. Скончались: фольклорист, поэт и активист Рашит Ягафаров, певица Анна Герман, писатель Ирвинг Стоун. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Путин и все остальные

26 августа 1894 года в Казани родилась Елена Дьяконова, муза и жена испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, будущая Гала. В 1912 году она уехала в Швейцарию лечиться от туберкулеза, где познакомилась с французским поэтом Эженом Эмилем Полем Гренделем. Елена Дьяконова произвела сильное впечатление на юношу. Он прозвал ее Gala, а она придумала ему новое имя — Поль Элюар. С нее начался его первый взлет любовной поэзии. Через 5 лет они поженились, родилась дочь Сесиль. В 1929 году супруги посетили молодого художника Сальвадора Дали. Он был младше Галы на 10 лет, но для них это не имело значения. Дьяконова ушла от Элюара, стала единственной музой и моделью Дали, а через некоторое время они заключили брак. Умерла Гала в 1982 году в возрасте 88 лет после перелома шейки бедра. После смерти жены Сальвадор Дали потерял вдохновение и уже не мог писать картины.

26 августа 2005 года президент России Владимир Путин и главы государств СНГ участвовали в саммите Содружества Независимых Государств. Мероприятие проходило в дни празднования 1000-летия Казани: после реконструкции открылся театр оперы и балета, открылся парк Тысячелетия в Казани, а на Ярмарочной площади прошел концерт «Созвездие в Казани» при участии Алсу, Рената Ибрагимова, Альберта Асадуллина, Михаила Гребенщикова и группы «На-На».

Михаил Козловский/realnoevremya.ru

26 августа 2008 года скончался фольклорист, поэт, общественный деятель Рашит Ягафаров. Он родился в деревне Константиновке Бардымского района Пермского края, в Казани учился на отделении татарского языка и литературы КГУ и в театральной студии при казанском Доме актера, вернулся домой, играл в театре, работал журналистом. В Казани начал учиться в аспирантуре отделения фольклора Института языка, литературы и истории имени Ибрагимова, защитил в Алма-Ате кандидатскую диссертацию «Поэтические жанры татарского детского фольклора», объездил всю страну с этнографическими экспедициями, выпустил стихотворные сборники. Его сын Ильдар — кинорежиссер («Күктау», «Югалту», «Исәнмесез?»).

26 августа 2022 года «Реальное время» рассказало, что дольщики ЖК «МЧС», оказавшиеся из-за отсутствия дорог, по их выражению, в «западне», бьют тревогу. Строители сдали последний, четвертый дом в жилом комплексе, а из четырех выездов, которые были предусмотрены первоначальным проектом планировки территории в декабре 2013 года, имелись лишь полтора: старый — по улице Зур Урам на Губкина и неудобный заезд между домами со второстепенной дороги на проспект Победы.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ/rais.tatarstan.ru

Высококачественно и художестввенно

26 августа 1946 года Оргбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению»: «Поставить перед Комитетом по делам искусств в качестве основной практической задачи организацию постановки в каждом драматическом театре ежегодно не менее двух-трех новых высококачественных в идейном и художественном отношении спектаклей на современные советские темы. Обязать театры коренным образом улучшить качество постановок современных советских пьес, выделять для постановок этих пьес лучших режиссеров и артистов, добиваться высокого качества художественного оформления спектаклей».

26 августа 2000 года президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти экипажа подлодки «Курск». Министерству обороны РФ поручили совместно с администрацией Мурманской области воздвигнуть в поселке Видяево памятник погибшим морякам. 12 августа 2002 года в Москве, Нижнем Новгороде и поселке Видяево открылись памятники подводникам. Через год в этот же день в часовне села Герасимово Суворовского района прошел молебен по морякам. Здесь же торжественно открыли памятник погибшим подводникам — якорь, специально присланный для этого командованием ВМФ.

Маколею уже 43

26 августа 1972 года в Мюнхене открылись XX летние Олимпийские игры. В них приняли участие 121 страна и 7 170 спортсменов. По телевизору их смотрели более миллиарда зрителей. В программу были включены 23 вида спорта, прошло 195 соревнований. 5 сентября 1972 года в олимпийской деревне палестинские террористы захватили и убили 11 израильтян. Но соревнования продолжились и завершились 10 сентября. Лидером по количеству медалей в общекомандном неофициальном зачете стала сборная СССР (99 медалей, из них 50 золотые). Второе место — у США (94 медали, из них 33 золотые), третье — у ГДР (66 медалей, из них 20 золотые).

26 августа 1980 года в Нью-Йорке родился Маколей Калкин. Дебютировал на сцене в 4 года, в Нью-Йоркской филармонии в спектакле Bach Babies. Стал известен благодаря фильму «Один дома» 1990 года. Вскоре продюсеры перестали вкладывать в него деньги, поскольку большую часть забирал отец. В нулевых вернулся к театру и кино, но былой популярности добиться не смог. В 2021-м дебютировал в роли модели. В этом году у него родился второй сын.