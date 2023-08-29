Штрихи к портрету Хади Кильдибекова
Журналист и писатель Мухаметхади Кильдибеков (1881—1949) был родом из древнего татарского рода Кильдибековых. Редактор нескольких национальных газет в начале 1920-х годов стал наркомом просвещения Башкирской АССР, а в 1930-е возглавил Свердловский татарский педагогический техникум. Подробнее о педагоге и общественном деятеле рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории Поволжья и Приуралья Института им. Марджани Алсу Ахтямова.
29 марта 1881 г. в деревне Ишле Стерлитамакского уезда Уфимской губернии родился Мухаметхади (Хади, Гади) Кильдибеков — будущий журналист, переводчик, редактор, педагог, общественный и государственный деятель, один из первых отечественных авторов, посвятивших свои исследования размышлениям о дозволенности музыки в исламе. Он был десятым ребенком в семье сельского муллы — имама и мударриса при 1-й мечети Нурмухаммета, представителя древнего татарского рода Кильдибековых.
После смерти отца в 1883 г. маленький Хади остался на попечении своего старшего брата муллы Бикмухаммета (1856—1901). Первоначальное образование получил в медресе родной деревни. Продолжил обучение в уфимском медресе «Усмания», одновременно зарабатывал себе на жизнь трудом учителя. Разносторонняя одаренность Хади Кильдибекова начинает проявляться еще в годы обучения в данном учебном заведении. Примечательно, что в начале века в стенах «Усмании» артистами-любителями ставились первые татарские спектакли. Так, в основу сюжета пьесы, представленной в январе 1901 г., было положено стремление шакирдов к получению светского образования. Среди участников спектаклей был и Хади Кильдибеков. После успешного окончания медресе в 1904 г. он стал указным муллой в деревне Ибрай Стерлитамакского уезда.
На дальнейшую судьбу Хади Кильдибекова заметное влияние оказала Первая русская революция 1905—1907 гг. После революционных событий он оставил свою должность. Перебравшись с родными в губернский центр, Х.Н. Кильдибеков некоторое время занимался преподавательской работой в медресе «Усмания». С другой стороны, внимание молодого мударриса привлекала писательская и издательская деятельность.
В 1908 г. он уехал в Оренбург и стал работать корректором в типографии товарищества «Каримов, Хусаинов и Ко». В том же году Хади Кильдибеков вновь вернулся в Уфу. Начал работать в недавно открытой первой татарской типографии в Уфе «Шәрык матбагасы» («Восточная печать»), являвшейся отделением вышеуказанной оренбургской типографии. В эти годы он активно занимался писательской и журналистской деятельностью.
Х.Н. Кильдибеков является автором множества трудов. Среди них — работы по философии, религии, мусульманскому образованию, музыкальному искусству. Его перу принадлежат также фельетоны, корреспонденции, переводы, драматические произведения и т. д. Некоторые публикации на страницах татарских газет и журналов печатались под литературными псевдонимами «Нукайски» (по имени прадедушки в пятом поколении), «Кемтерин» (означал «человек простой»).
К творческому наследию Х.Н. Кильдибекова в настоящее время обращаются историки, искусствоведы, философы и многие другие. Пожалуй, наиболее обсуждаемым произведением в его биографии является издание 1909 г. — «Музыка вә ислам» («Музыка и ислам)». Поднимая проблему отношения ислама к музыке, автор, опираясь на широкий круг источников, доказывал, что шариат не запрещает слушание музыки, пение и игру на музыкальных инструментах.
Заметный след Хади Нурмухамметович оставил и в истории Уфимского земства. В частности, будучи заведующим хозяйствующей частью мусульманских школ Мензелинского уезда, он на основе анкет, составленных земством, собрал обширные экспедиционные материалы по уезду. Итогом его работы стало исследование о состоянии мектебов Мензелинского уезда за 1912/13 учебный год, содержащее подробные статистические сведения.
Хади Кильдибеков активно включается в повседневную земскую работу, но в 1914 г. грянула Первая мировая война. Весной 1916 г. он был призван в армию. В этот период, как известно, многие имамы были назначены в войска «для совершения необходимых религиозных обрядов». С тех пор, как Х.Н. Кильдибеков был назначен военным имамом, его место в отделе «инородческого образования» при Мензелинской уездной земской управе пустовало, и обеспокоенные этим местные муллы, деятели образования, очевидно, были вынуждены обратиться в редакцию уфимской газеты «Тормыш». На страницах татарского издания еще в летний каникулярный период появилось объявление о приеме на вакантную должность. В связи с этим рекомендовалось обратиться в Мензелинскую уездную земскую управу. При этом газета отметила, что годовая зарплата составляла 1500 рублей.
После Февральской революции 1917 г. Х.Н. Кильдибеков состоял редактором газеты «Сугыш сафы» (1917—1918) — органа Мусульманского солдатского комитета Северного фронта, затем являлся членом редколлегии газеты «Чулпан» (1918—1919) — органа Центрального мусульманского комиссариата.
В 1920—1926 гг. работал в народных комиссариатах просвещения, земледелия, юстиции БАССР. В 1927—1929 гг. заведующий рабфаком Казанского университета. В 1930—1933 гг. — директор Свердловского татарского педагогического техникума.
Хади Кильдибеков умер 18 августа 1949 г. в возрасте 68 лет. Всю свою жизнь он посвятил делу просвещения. Судьба Х.Н. Кильдибекова многогранна, полна событий, до конца не изученных, еще ждет своего исследователя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым