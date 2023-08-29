Штрихи к портрету Хади Кильдибекова

Фото: Х. Килдебеков, колорированное фото/предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Журналист и писатель Мухаметхади Кильдибеков (1881—1949) был родом из древнего татарского рода Кильдибековых. Редактор нескольких национальных газет в начале 1920-х годов стал наркомом просвещения Башкирской АССР, а в 1930-е возглавил Свердловский татарский педагогический техникум. Подробнее о педагоге и общественном деятеле рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории Поволжья и Приуралья Института им. Марджани Алсу Ахтямова.



29 марта 1881 г. в деревне Ишле Стерлитамакского уезда Уфимской губернии родился Мухаметхади (Хади, Гади) Кильдибеков — будущий журналист, переводчик, редактор, педагог, общественный и государственный деятель, один из первых отечественных авторов, посвятивших свои исследования размышлениям о дозволенности музыки в исламе. Он был десятым ребенком в семье сельского муллы — имама и мударриса при 1-й мечети Нурмухаммета, представителя древнего татарского рода Кильдибековых.



Метрическая справка Хади Кильдибекова (Из архива Р. Амирханова) предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/татаровед.рф

После смерти отца в 1883 г. маленький Хади остался на попечении своего старшего брата муллы Бикмухаммета (1856—1901). Первоначальное образование получил в медресе родной деревни. Продолжил обучение в уфимском медресе «Усмания», одновременно зарабатывал себе на жизнь трудом учителя. Разносторонняя одаренность Хади Кильдибекова начинает проявляться еще в годы обучения в данном учебном заведении. Примечательно, что в начале века в стенах «Усмании» артистами-любителями ставились первые татарские спектакли. Так, в основу сюжета пьесы, представленной в январе 1901 г., было положено стремление шакирдов к получению светского образования. Среди участников спектаклей был и Хади Кильдибеков. После успешного окончания медресе в 1904 г. он стал указным муллой в деревне Ибрай Стерлитамакского уезда.



На дальнейшую судьбу Хади Кильдибекова заметное влияние оказала Первая русская революция 1905—1907 гг. После революционных событий он оставил свою должность. Перебравшись с родными в губернский центр, Х.Н. Кильдибеков некоторое время занимался преподавательской работой в медресе «Усмания». С другой стороны, внимание молодого мударриса привлекала писательская и издательская деятельность.

В 1908 г. он уехал в Оренбург и стал работать корректором в типографии товарищества «Каримов, Хусаинов и Ко». В том же году Хади Кильдибеков вновь вернулся в Уфу. Начал работать в недавно открытой первой татарской типографии в Уфе «Шәрык матбагасы» («Восточная печать»), являвшейся отделением вышеуказанной оренбургской типографии. В эти годы он активно занимался писательской и журналистской деятельностью.

Х.Н. Кильдибеков является автором множества трудов. Среди них — работы по философии, религии, мусульманскому образованию, музыкальному искусству. Его перу принадлежат также фельетоны, корреспонденции, переводы, драматические произведения и т. д. Некоторые публикации на страницах татарских газет и журналов печатались под литературными псевдонимами «Нукайски» (по имени прадедушки в пятом поколении), «Кемтерин» (означал «человек простой»).

«Музыка вә ислам» («Музыка и ислам)» предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

К творческому наследию Х.Н. Кильдибекова в настоящее время обращаются историки, искусствоведы, философы и многие другие. Пожалуй, наиболее обсуждаемым произведением в его биографии является издание 1909 г. — «Музыка вә ислам» («Музыка и ислам)». Поднимая проблему отношения ислама к музыке, автор, опираясь на широкий круг источников, доказывал, что шариат не запрещает слушание музыки, пение и игру на музыкальных инструментах.



Заметный след Хади Нурмухамметович оставил и в истории Уфимского земства. В частности, будучи заведующим хозяйствующей частью мусульманских школ Мензелинского уезда, он на основе анкет, составленных земством, собрал обширные экспедиционные материалы по уезду. Итогом его работы стало исследование о состоянии мектебов Мензелинского уезда за 1912/13 учебный год, содержащее подробные статистические сведения.

Хади Кильдибеков активно включается в повседневную земскую работу, но в 1914 г. грянула Первая мировая война. Весной 1916 г. он был призван в армию. В этот период, как известно, многие имамы были назначены в войска «для совершения необходимых религиозных обрядов». С тех пор, как Х.Н. Кильдибеков был назначен военным имамом, его место в отделе «инородческого образования» при Мензелинской уездной земской управе пустовало, и обеспокоенные этим местные муллы, деятели образования, очевидно, были вынуждены обратиться в редакцию уфимской газеты «Тормыш». На страницах татарского издания еще в летний каникулярный период появилось объявление о приеме на вакантную должность. В связи с этим рекомендовалось обратиться в Мензелинскую уездную земскую управу. При этом газета отметила, что годовая зарплата составляла 1500 рублей.

Титульный лист книги Х.Н. Кильдибекова. Мензелинск, 1913. предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

После Февральской революции 1917 г. Х.Н. Кильдибеков состоял редактором газеты «Сугыш сафы» (1917—1918) — органа Мусульманского солдатского комитета Северного фронта, затем являлся членом редколлегии газеты «Чулпан» (1918—1919) — органа Центрального мусульманского комиссариата.



Удостоверение Хади Кильдибекова, подписанное М. Султан-Галиевым (из архива Р. Амирханова). предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/татаровед.рф

В 1920—1926 гг. работал в народных комиссариатах просвещения, земледелия, юстиции БАССР. В 1927—1929 гг. заведующий рабфаком Казанского университета. В 1930—1933 гг. — директор Свердловского татарского педагогического техникума.



Хади Кильдибеков умер 18 августа 1949 г. в возрасте 68 лет. Всю свою жизнь он посвятил делу просвещения. Судьба Х.Н. Кильдибекова многогранна, полна событий, до конца не изученных, еще ждет своего исследователя.