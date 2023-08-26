«Помогла гармонь»: как блогер построил мост в родной деревне

В деревне Верхний Пшалым Арского района, где насчитывается всего порядка 80 домов, известный татарский блогер, пранкер и гармонист Рустем Зиятдинов своими силами построил мост и благоустроил набережную. Как простому деревенскому жителю удалось проделать работу стоимостью в 3 миллиона рублей и за что его оштрафовали чиновники — подробности в материале «Реального времени».

Соединил улицы Тукая и Ленина

Идея благоустроить территорию у водоема пришла Рустему Зиятдинову в минувшем году. Житель деревни Верхний Пшалым решил облагородить места у родника, местной речки и плотины, где раньше была свалка и заросли американского клена.

— Я задумал соединить улицу Тукая, где находится мой собственный дом, и улицу Ленина, чтобы удобнее было ходить по прямой дороге. Но решил на этом не останавливаться. Мы сделали дамбу, по которой могли ездить даже большегрузы, все здесь расчистили, создали озеро, я запустил сюда пять видов рыбы, — рассказал Рустем.

Мужчина начал воплощать свою задумку в начале 2022 года. На оформление документов ушло примерно 8 месяцев. В прошлом августе приступил непосредственно к работам по благоустройству территории. Рустем Зиятдинов взял этот участок земли в аренду на 7 лет. Работы, по его словам, вылились в круглую сумму.

В прошлом августе Рустем приступил к работам по благоустройству территории. Миляуша Кашафутдинова/realnoevremya.ru

— Люди думают, что я как-то получил эти три миллиона от государства и растратил их по своему усмотрению — это не так. Никаких грантов на благоустройство я не получал. Осуществить свою мечту в реальность мне помогли гармонь, мои друзья и знакомые, — заверил гармонист.

Первый татарский пранкер и гармонист-самоучка

Рустем Зиятдинов хорошо известен далеко за пределами свой родной деревни. О таланте гармониста и весельчака наслышаны не только в Татарстане, но и во многих других регионах. Широкую известность он получил после того, как перепел на татарском языке песню «Миллион алых роз», аккомпанируя себе на гармошке. Как рассказал музыкант, он не получал профессионального образования, он самоучка, однако в роду все были творческими людьми, а бабушка очень хорошо играла на тальянке.

— Я и в школе на уроках литературы не читал стихи, а пропевал их. Участвовал во всех мероприятиях. Отец настоял на том, чтобы я научился играть на гармони. Он мне ее и купил. Был очень прямолинейным. До сих пор помню его слова: «Или ты научишься играть на гармони, или не показывайся мне больше на глаза». Ослушаться отца я не мог. Попросил маму купить зеркало, поставил его в предбаннике, садился напротив него и пытался подбирать мелодии, иногда сквозь слезы. Мне очень помогли песни Ильхама Шакирова, Альфии Авзаловой, Фидана Гафарова, — признался музыкант.

Ко всему прочему Рустем — активный блогер, у него несколько страничек в социальных сетях, вести которые ему помогает дочь. Его также называют первым татарским пранкером: в Интернете много видео, где он разыгрывает людей, разговаривая по телефону женским голосом.

Рустема также называют первым татарским пранкером: в Интернете много видео, где он разыгрывает людей. скриншот realnoevremya.ru/tiktok.com

В деревне Верхний Пшалым он управляет фермерским хозяйством. Как рассказывают друзья и соседи, в свободное время любит играть для них на баяне, причем играет даже для животных на ферме. Благоустраивать территорию у родника ему помогали неравнодушные люди.

— Не имей сто рублей, а имей сто друзей — это как раз наш случай. Все работы на этом участке проделали добрые люди, по своему собственному желанию. Кто-то помогал материалом, кто-то техникой, кто-то сам приходил и работал, — рассказал блогер.

Весной нынешнего года случилась неприятность: мощный поток воды с плотины полностью смыл построенную дамбу. Пришлось заново укреплять берега озера и строить пешеходный мост.

Пришлось заново укреплять берега озера и строить пешеходный мост. Миляуша Кашафутдинова/realnoevremya.ru

— Мост мы построили совсем недавно. Материалом нас обеспечил Арский лесхоз. Работали только вдвоем с нашим муллой Радифом Нигматуллиным. Он очень помог, спасибо ему. К счастью, нам удалось построить крепкий мост. В ближайшем будущем мы собираемся установить здесь навес, чтобы мост был долговечным и доски не гнили от излишней влаги, — рассказал Рустем.

В сентябре блогер собирается отпраздновать благоустройство территории у озера большим торжеством с участием гостей, артистов и музыкантов.

«Здесь будет райское место!»

С началом стройки моста частыми посетителями деревни стали представители инспекции экологического надзора. Проверки проводились регулярно. В то же время сам Зиятдинов пожаловался экологам, что местное сельхозпредприятие загрязняет реку. Специалисты взяли пробы воды, провели анализы и обнаружили ряд нарушений. В результате главе агрофирмы направили предупреждение. А Зиятдинову выписали штраф, правда, по другой причине: проверяющие установили, что активист поменял русло реки и не предупредил о проводимых работах. Мужчина с обвинениями не согласился, однако штраф выплатил и продолжил дело.

С началом стройки моста частыми посетителями деревни стали представители инспекции экологического надзора. Миляуша Кашафутдинова/realnoevremya.ru

Гармонист мечтает обустроить набережную озера так, чтобы сделать ее местной точкой притяжения, местом отдыха для односельчан и гостей:

— Я всегда смотрел с восхищением на такие красивые места для отдыха в других регионах и думал, почему бы не сделать подобное у себя на родине. Чтобы все желающее могли приезжать, дышать чистым воздухом, рыбачить, гулять, отдыхать. Я планирую воплотить свои намерения в жизнь. Хочу оставить свой след в истории родной деревни. Здесь будет райское место!

Рустем признался, что не собирается заявляться на получение гранта по программе «Агротуризм» или по какой-либо другой государственной программе. Считает, что это отнимает слишком много времени и сил, а эффект будет минимальным. Блогер снова надеется на свои силы, а также собирается привлечь к реализации этих планов друзей, своих подписчиков и просто неравнодушных людей.