BRAER: надежная плитка под ногами

Как выбрать тротуарную плитку и почему она должна быть производства BRAER

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru торговым домом «Ак Барс Керамик»

В современном ландшафтном и городском дизайне тротуарная плитка — элемент обязательный. Долговечная, эстетичная и удобная в эксплуатации, она надежно обосновалась у нас под ногами и помогает воплощать самые разнообразные идеи. Рынок тротуарной плитки в России огромный. Как выбрать действительно качественный продукт? На что обратить внимание? «Реальное время» в совместном проекте с «Ак Барс Керамик» перечисляет основные критерии, которым должна соответствовать тротуарная плитка, и напоминает: в России есть производитель, продукция которого удовлетворяет даже самому взыскательному запросу. Это, конечно, BRAER. Впрочем, обо всем по порядку.

Пять критериев выбора тротуарной плитки

Отправляясь выбирать тротуарную плитку, можно вооружиться чек-листом, в котором перечислены главные критерии.

Во-первых, огромное значение имеет то, каким способом произведена плитка. Она может быть вибролитая или вибропрессованная. Лучше выбирать второй вариант: такая плитка гораздо долговечнее и прочнее. Она изготавливается на сложном оборудовании, и ее, в отличие от вибролитой, невозможно изготовить в гараже.

До недавних пор бытовал стереотип о том, что вибропрессованная плитка бывает только скучного серого цвета. Однако технологию усовершенствовали, и сейчас крупные производители, например BRAER, работают по технологии двойного полусухого вибропрессования. Это значит, что плитка состоит из двух слоев — основного (несущего) и лицевого. Основной отвечает за прочность, а лицевой за эстетику. Чтобы придать продукту всевозможные цвета, применяют инновационную технологию Color Mix. Ее суть заключается в добавлении нескольких пигментов в бетон для лицевого слоя изделия. В результате на поверхности плитки смешаны несколько гармоничных оттенков. Такое современное решение позволяет подобрать цвет мощения под любой дизайн участка. В ассортименте завода более 50 цветов.

Кстати, для производства тротуарной плитки BRAER используются промытые и фракционированные пески, высокомарочные серые и белые цементы. А за счет использования в производстве мелкозернистого бетона плитка обладает высокой прочностью и влагостойкостью.

предоставлено для realnoevremya.ru торговым домом «Ак Барс Керамик»

Во-вторых, важна толщина плитки. Ее нужно выбирать конкретно под задачи мощения: чем больше будет нагрузка на покрытие, тем толще должна быть плитка. К примеру, если перед вами стоит задача сделать красивые дорожки в саду, 40—60 мм будет достаточно. Для площадки перед гаражом или для стоянки легковой машины нужна плитка толщиной 60—80 мм.

В-третьих, немаловажный фактор для работы плитки под заданной нагрузкой — класс бетона, из которого она сделана. Для пешеходных дорожек достаточно В22,5, для автомобильной нагрузки — В25-В30. Еще один важный нюанс: важны и габариты плитки, то есть соотношение длины к толщине. Чем выше нагрузка на покрытие, тем мелкоформатнее должна быть брусчатка. Для автомобильной нагрузки, особенно если планируется заезд грузового транспорта, отношение длины к толщине плитки должно быть 4 и меньше.

В-четвертых, в наших широтах очень важна морозостойкость. Этот параметр определяется количеством циклов замораживания и оттаивания, которое выдержит плитка. Маркируется он буквой F и обязательно указывается в главных свойствах товара. Для нашего климата нужна морозостойкость от F150 (иначе плитка быстро потрескается). К слову, морозостойкость плитки BRAER начинается с F200.

В-пятых, немаловажно, кто произвел плитку. Не секрет, что рынок наводнен гаражными производствами, которые готовы поставить вам дешевый, но, увы, малоэстетичный и низкокачественный продукт, который прослужит недолго, да и глаз радовать не будет. Поэтому, если вы едете на строительную базу и вас уверяют, что перед вами заводская продукция, — требуйте от продавца официальное подтверждение. Сертификаты соответствия ГОСТу, договоры на дилерское обслуживание, документы, подтверждающие качество, — все это должно быть в полном порядке.

предоставлено для realnoevremya.ru торговым домом «Ак Барс Керамик»

А чтобы облегчить вам муки выбора, скажем лишь, что единственный официальный дилер бренда BRAER в Татарстане — это «Ак Барс Керамик». Так что вы сразу знаете, куда ехать.

А почему, собственно, BRAER?

Российский производитель кирпича и тротуарной плитки BRAER уже более 15 лет представлен на рынке. В Тульской области работают два завода компании. Первым был запущен кирпичный завод BRAER, а в 2013 году открыли предприятие по изготовлению мелкоштучных бетонных изделий методом двойного вибропрессования.

Немецкая автоматизированная линия вывела производство тротуарной плитки в нашей стране на новый уровень. Мощение плиткой BRAER выглядит безупречно, а разброс дизайнерских решений — просто бесконечный. В каталоге завода сегодня 18 коллекций плитки, каждая из которых представлена в огромном ассортименте цветов. Хотите «как в Лувре»? Пожалуйста. Мечтаете организовать в своем доме настоящее итальянское патио? Добро пожаловать! Предпочитаете классические формы и привержены английскому стилю? Без проблем!

Плитка BRAER прослужит минимум четверть века (конечно, если ее правильно уложить и эксплуатировать). Каждый этап ее изготовления проходит под строгим лабораторным контролем. Специалисты лаборатории измеряют и контролируют состав сырья, влажность, температуру материала и другие параметры.

Словом, BRAER — производитель, который гарантирует не только красивый внешний вид при покупке, но и качество, и долговечность. Вся продукция имеет сертификат соответствия и паспорт качества.

предоставлено для realnoevremya.ru торговым домом «Ак Барс Керамик»

Факты и цифры о тротуарной плитке BRAER

За 10 лет со дня открытия завода здесь было произведено более 20 млн квадратных метров тротуарной плитки.

Продукция с успехом продается не только в России, но и в странах ближнего зарубежья — Казахстане, Белоруссии и других.

Более 200 видов продукции (тротуарная плитка, бордюрный камень, газонные решетки, водоотводные лотки) закрывают весь спектр задач благоустройства территорий.

На складе всегда есть топ-75 самых популярных позиций: доставим в кратчайшие сроки.

Технические показатели плитки BRAER не просто соответствуют ГОСТ 17608-2017 — все они выше этих норм!

Срок службы при правильной укладке и уходе — более 25 лет.

Упаковываются партии тротуарной плитки в поддоны, каждый ряд прокладывается нетканым материалом, поддон скреплен стреп-лентой и плотно обернут стрейч-пленкой. Это позволит вашей плитке приехать к вам в целости и сохранности.

Продукт полностью экологичен, плитка не выделяет вредных веществ при нагревании.

предоставлено для realnoevremya.ru торговым домом «Ак Барс Керамик»

Не только тротуарная плитка

Первым предприятием BRAER в России стал кирпичный завод в Тульской области, на базе собственного карьера высококачественной глины. На этом высокотехнологичном предприятии производят облицовочный кирпич и керамические блоки — всего более 140 миллионов единиц в год!

На кирпичном заводе BRAER установлена одна из самых больших в Европе печей для обжига длиной 204 метра и более 40 автоматизированных систем, работающих на основе роботизированного управления.

Облицовочный кирпич BRAER уже успел стать легендой в российском домостроении. Разнообразные цвета (коричневый, красный, баварская кладка и другие), уникальные фактуры поверхности (кора дуба, рифленая, кора дуба с песком, терра, гладкая и другие), несколько удобных форматов (полуторный, одинарный, евро) — все это позволяет создавать по-настоящему уникальные проекты. Дома, облицованные кирпичом BRAER, выглядят респектабельно и дорого. А строятся они на века, особенно если использовать для строительства крупноформатный поризованный блок BRAER, который тоже производится здесь же, из той же глины. Дома из керамических блоков отлично подходят для нашей полосы: они теплые (за счет воздушных пустот в структуре), прочные (за счет обжига и технологии производства блока) и одновременно легкие (легче, чем дома из классического рядового кирпича).

предоставлено для realnoevremya.ru торговым домом «Ак Барс Керамик»

Недавно появилась новая коллекция облицовочного кирпича BRAER — BRAER PRO. Она позволяет воплощать смелые, современные и нестандартные взгляды на архитектурный облик домов. Черный кирпич. Молочно-белый кирпич. Поверхность с металлическим блеском. Искусственно состаренный кирпич с неровной фаской и фактурной поверхностью, будто она слегка опалена. Кирпич, имитирующий ручную формовку. Терракотовые оттенки с дымным и кремовым флером и металлическим отблеском. Дома, облицованные таким кирпичом, поражают воображение, даже простая стена выглядит как художественная инсталляция.

И все это, напомним, производится в России, из отечественного материала, но на оборудовании, объединившем в себе мировые новейшие разработки. Кирпич может быть произведением искусства, а тротуарная плитка — эксклюзивным изделием, и BRAER это доказывает каждый день. А учитывая, что в коллекциях BRAER предлагаются не только люксовые варианты, но и более распространенный ценовой сегмент — у официального дилера этих заводов, «Ак Барс Керамик», будет на что посмотреть каждому!

Ознакомиться с широким ассортиментом можно на сайте braerkazan.ru и в шоуруме по адресу: ул. Габдуллы Кариева, 10.

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