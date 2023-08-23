Марьям Давлетшина: «Жители Татарстана остаются рациональными и финансово грамотными»

Ключевая ставка, ее резкий рост и что с этим делать

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой банка ВТБ в Татарстане

Продолжается активное обсуждение резкого увеличения ключевой ставки Центробанка, которое произошло на внеочередном заседании регулятора на минувшей неделе. Управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина в авторской колонке для «Реального времени» объясняет, что такое ключевая ставка регулятора, как она влияет на жизнь обычного человека и что делать, если происходят ее резкие колебания. Спойлер: при резком росте ключевой ставки есть смысл открыть депозит — ставки по ним сейчас вырастают во всех российских банках!

Что такое ключевая ставка регулятора и зачем ее поднимать

Ключевая ставка регулятора — это процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам. Ставка, под которую банки наполняются денежной массой, напрямую влияет на ставки по кредитным продуктам и вкладам для бизнеса и населения. Если ключевая ставка низкая, процентная ставка по кредитам и депозитам в таком случае снижается. В результате люди начинают меньше экономить и больше покупать.



Но если инфляция разгоняется слишком быстрыми темпами по внешним причинам (как, например, происходит сейчас), то Центробанк повышает ключевую ставку. Таким образом Центробанк делает деньги в экономической системе дороже. В такой ситуации люди и компании менее активно берут кредиты, меньше тратят и инвестируют. Соответственно, снижается импорт и спрос на иностранную валюту. Тактика поведения меняется, все начинают больше сберегать, ведь не только ставки по кредитам, но и проценты по вкладам в рублях начинают расти вместе с ключевой ставкой, что дополнительно увеличивает спрос на национальную валюту. Снижение импорта и рост сбережений способствуют укреплению курса рубля.

Что касается сегодняшней ситуации, то, по мнению наших аналитиков, повышение процентной ставки до 12% находится в русле предыдущего решения, когда Центробанк повысил ставку до 8,5% в попытке снизить инфляционное давление.

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Какие последствия для обычного человека принесет подъем ключевой ставки?



Увеличение ключевой ставки — значимый сигнал рынку на то, что нужно нарастить активность сбережения.

Во-первых, в банках вырастут кредитные ставки. Как мы понимаем, ставка по кредиту в коммерческом банке не может быть ниже ключевой ставки Центробанка, иначе коммерческий банк будет работать «в минус». Так что подорожание банковских кредитов неизбежно. Мы уже видим, что предыдущий раунд повышения ключевой ставки, который произошел на июльском заседании Центробанка, повлиял на стоимость кредитов, в том числе ипотечных.

Крупные банки увеличили ставки уже на первой неделе после решения регулятора. Очевидно, что новое резкое повышение ключевой ставки должно отразиться на финансовом рынке. Решение об изменении ставок по кредитам и депозитам уже принимается крупнейшими российскими банками. Кто-то оставил действовавшие условия до конца августа, кто-то меняет кредитные ставки уже сейчас — у разных банков разная политика.

Хочется отдельно отметить: ставки по кредитам, выданным ранее физическим лицам, изменяться не будут ни в одном банке, как бы ни менялась ключевая ставка регулятора. Это строгое требование законодательства, которое должны выполнять все банки России.

Во-вторых, есть и хорошие новости для клиентов российских банков. Растут ставки по всем разновидностям вкладов и депозитов. Для вкладчиков большинства российских банков размещение средств теперь доступно с доходностью до 11—12% годовых в зависимости от типа вклада и других условий.

Примечание редакции: Клиенты в банке ВТБ могут получить максимальную доходность по депозитам в 12%. Сбербанк также сообщил о повышении максимальной ставки по депозитам до 12% годовых против прежних 10%. У Газпромбанка максимальные ставки по накопительному счету «ежедневный процент» выросли до 11%. «Уралсиб» повысил максимальные ставки по рублевому вкладу с начислением процентов на фактический ежедневный остаток — до 11,5%. Альфа-банк и Почта банк заявили о повышении ставок по вкладам до 12%, банк «Открытие» — до 11% годовых.

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В свою очередь, у клиентов банков, которые стремятся сохранить свои накопления, интерес к инструментам размещения средств растет, ведь это позволяет здесь и сейчас получить доходность выше, чем обычно.



Таким образом, экономисты рекомендуют рядовому обывателю сегодня перейти в режим сбережения. Причем пользоваться для этого улучшившимися банковскими условиями по депозитам.

В-третьих, теоретически резкий рост ключевой ставки должен снизить инфляцию и притормозить рост цен. По крайней мере, именно этого ждут экономисты и финансовые менеджеры Центробанка, применяя этот инструмент денежно-кредитной политики.

Татарстанцы оценивают ситуацию трезво и грамотно

Если оценивать поведение наших клиентов, то можно сказать: в текущей ситуации жители Татарстана остаются довольно рациональными и финансово грамотными, гибко реагируют на изменения на рынке. Это демонстрирует динамика вкладов на счетах в нашем банке. В результате предыдущей корректировки ставок по депозитам, которая произошла в конце июля, за первую декаду августа наши клиенты в Татарстане увеличили спрос на рублевые вклады более чем в полтора раза. Было открыто порядка 3,5 тысячи рублевых депозитов, что на 55% превышает показатели за предшествующий период. В результате объем портфеля рублевых вкладов в банке в регионе вырос на 5,9 млрд рублей.

Можно прогнозировать, что дальше, по мере роста депозитных ставок (а этот процесс уже начался), объем банковских сбережений населения будет расти.

Наши эксперты прогнозируют, что повышение ключевой ставки будет способствовать дальнейшему улучшению условий на рынке сбережений для частных лиц. Наиболее привлекательными будут ставки по долгосрочным депозитам, что будет для россиян возможностью зафиксировать максимально выгодные условия на длительный срок.