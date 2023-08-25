Как парень из татарской деревни стал оперным певцом, или История семьи Алмаевых

Фото: Закир Алмаев в опере «Риголетто». Предоставлено realnoevremya.ru из архива Р.З. Алмаева / «Бельские просторы»

Татарские деревни подарили миру много талантливых деятелей искусства. Ярким примером тому может служить творчество оперного певца Закира Алмаева — выходца из Благоварского района в Башкирии. В годы Великой Отечественной войны он исполнил одну из ведущих партий в опере «За Родину», участвовал в премьере первого башкирского балета «Журавлиная песнь». Подробнее о жизни своего отца на страницах журнала «Бельские просторы» рассказал кандидат исторических наук, завкафедрой отечественной истории БГПУ им. М.Акмуллы (Уфа) Рустем Алмаев. Наиболее интересные фрагменты статьи приводит в своем блоге его бывшая студентка, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилия Габдрафикова.

Зачиталась тут семейной историей своего преподавателя из БГПУ, кандидата исторических наук Рустема Закировича Алмаева. Даже не подозревала о том, что нас связывает Кашкалаши — татарская деревня из Благоварского района Башкирии. В давней публикации он поведал о своем отце — оперном певце Закире Алмаеве, о его трудных детских годах и малой родине. Привожу некоторые фрагменты, по-моему, это интересно:

«Аристократический титул «мурза» в государствах Золотой Орды относился к высшим слоям тюркского дворянства и соответствовал русским князьям. В период правления Екатерины II многие мурзы уравнивались в правах с русским дворянством. Представители высшего сословия татарского народа ассимилировали в русской среде, основывая на территории Поволжья города, крепости и села. Так, именно темниковские татары, прибывшие для строительства Саранской крепости, и основали в 1642 году село Лямбирь.



Однако не следует забывать о том, что большинство служилых татар и мурз, исповедовавших ислам, в эпоху Петра I лишились своего привилегированного положения. По утверждению академика Миркасыма Усманова, они превратились в «мурз-лапотников» (чаботалы морзалар), то есть обычное крестьянство. Может быть, поэтому следующее упоминание в книге И.Р. Габдуллина характеризуется тем, что «в XIX веке мещеряки Алмаевы отмечены в д. Кашкалаши Уфимского уезда Оренбургской губернии». Мещеряками тогда называли татар-мишарей, живущих на территории Башкирии».



«Изучение ревизских сказок 1816, 1834 годов Оренбургской казенной палаты Оренбургской губернии позволило определить основателя «башкирской» ветви династии Алмаевых — Абдулнасыра Алмаева. Как видно из ревизской сказки 1834 года, он родился в 1769 (1770) году. Старейшего представителя рода Алмаевых можно считать, по меркам того времени, долгожителем. Абдулнасыр являлся современником Екатерины II, Павла I, Александра I и Николая I.



Согласно архивным источникам, у Абдулнасыра было четыре жены — Хабиба, Зульхиз, Тазинша, Хабикамал. Жены отличались более молодым возрастом. Они были младше Абдулнасыра на 6, 9, 22 и 34 года. От нескольких браков родилось семнадцать детей».

Можно предположить, что такое количество жен Абдулнасыра Алмаева было связано с высокой смертностью при родах в XIX веке, а тем более еще раньше. Умирали и роженицы, и новорожденные. К сожалению, высокой была и младенческая смертность. Например, у известного татарского историка Шигабутдина Марджани (1818—1889) две жены умерли на второй день после родов. При своей жизни похоронил он и восьмерых своих детей (прим. Л.Габдрафиковой).

«Воспроизведение всей родословной Абдулнасыра Алмаева пока не возможно из-за отсутствия данных всех ревизий XIX века. Кроме того, существует проблема с определением линии непосредственных потомков по мужской линии, связанных с моим дедом — Гумером Мухаметхазиевичем Алмаевым (15 марта 1884 г.р.)».

«Возвращаясь к теме генеалогических связей рода Алмаевых, следует еще раз выделить деревню Кашкалаши Уфимского уезда, ныне Благоварского района. Данное село стало местом компактного проживания Алмаевых на территории Башкирии.



Среди Алмаевых, уроженцев Кашкалашей, немало представителей «массовых профессий». Это подлинные созидатели национального богатства страны. Особенно известны Гата Нуруллович (1909—1984 гг.) и Равиль Асхатович (1938 г.р.) Алмаевы.

Гата Алмаев в 1944—1948 и 1951—1964 гг. занимал должность главного редактора газеты «Кызыл Тан».

Выходец из Кашкалашей дважды избирался депутатом Верховного Совета БАССР пятого и шестого созывов. Один из ведущих журналистов республики, активно решал социальные проблемы региона и заслужил уважение и авторитет соотечественников.



Инициативностью, открытостью и интеллигентностью отличается ныне здравствующий профессор Башкирского государственного аграрного университета, кандидат технических наук Равиль Алмаев. Ученый-практик, награжденный нагрудным знаком «Изобретатель СССР», имеет 33 авторских свидетельства на изобретения.



Много лет работал деканом факультета гидромелиорации и лесного хозяйства, затем деканом факультета природообустройства и заведующим кафедрой гидравлики и графики и сегодня продолжает передавать свои знания студентам.

Профессор Равиль Асхатович Алмаев. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой bsau.ru

Кашкалинский период присутствует и в биографии моего отца, Закирьяна (Закира) Гумеровича Алмаева (1914—1970 гг.). Его детские годы пришлись на время революций и гражданской войны.



Судьба моего деда Гумера Мухаметхазиевича по архивным документам пока не прослеживается. Двух сыновей — Закира и Салихжана (1913—1941 гг.) воспитала моя бабушка Фатыма Гиндулловна (1891—1976 гг.). Салихжан Алмаев погиб в начале Великой Отечественной войны.



Судя по архивным документам, Алмаевы до революции занималась торговлей. В годы новой экономической политики семья относилась к категории крестьян-середняков. Алмаева Фатыма и ее сыновья имели посев 4,35 дес., держали лошадь, корову и мелкий скот. До 1927 года бабушка владела мануфактурной торговлей по патенту III разряда. В 1930 году постановлением правительственной комиссии по Кашкалинскому сельсовету Уфимского района БАССР Ф.Г. Алмаеву раскулачили, то есть лишили всего имущества.



В сложное для семьи время коллективизации бабушка вместе с сыновьями Закиром и Салихжаном была вынуждена бежать из Кашкалашей в Уфу. В городе, возможно, желая избежать репрессий и спасти детей, она вновь вышла замуж и получила новую фамилию — Мамаева.

Переехав в столицу, Закир Алмаев стал оперным певцом. Пение стало делом его жизни. Причем случилось это совершенно случайно, по воле судьбы. По воспоминаниям его друга заслуженного артиста БАССР Самуила Григорьевича Русинова, «…в голодные 1930 годы Закир работал поваром треста столовых. Ему приходилось плавать от треста и на пароходах. После очередной летней навигации будущий хорист сильно заболел. Медицинское обследование выявило болезнь легких. Полезными для выздоровления могли стать лечение кумысом или пением. Это привело его в 1938 году в театральную студию хормейстера Тихомирова, располагающуюся в саду им. А.В. Луначарского».

Так ударник труда Уфимского треста общественного питания связал свое будущее с искусством. Отец, видимо, и не предполагал, что ему придется стоять у истоков создания Башкирского государственного театра оперы и балета, принявшего первых зрителей в декабре 1938 года. Ведь через несколько десятков лет Закира Алмаева будут называть старейшим артистом ведущего театра столицы Башкирии.



К этому времени республика получила первых выпускников башкирского отделения при Московской государственной консерватории — композитора Хусаина Ахметова, оперных певцов Магафура Хисматуллина, Бану Валееву, Хабира Галимова. Ульяну Калинину-Сыртланову, Габдрахмана Хабибуллина, Зайтуну Ильбаеву, Вали Галкина, Шагида Валиахметова.



Однако большая часть артистов нового театра не имела специального музыкального образования. Это была талантливая городская и сельская молодежь. Работа артиста давала твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне. За пение одной партии платили 40 рублей. Для молодых певцов организовывались курсы, на которых преподавалось сольфеджио и другие музыкальные дисциплины. Видимо, благодаря таким занятиям и природным данным, мой отец научился хорошо играть на аккордеоне. По воспоминаниям современников, Закир Алмаев обладал звонким и мягким голосом оперного тенора. Еще в годы войны исполнял маленькие партии в операх П.И. Чайковского: Чаплицкого в «Пиковой даме», Запевалы в «Евгении Онегине», Гришки в либретто «Дубровский». Участвовал в балетных спектаклях «Красный мак», «Салават Юлаев».



В разгар Великой Отечественной войны, 15 марта 1943 года, мой отец исполнил одну из ведущих партий в опере «За Родину», которая была написана украинским композитором Филиппом Козицким и драматургом Хабибуллой Ибрагимовым на либретто Сайфи Кудаша. В марте 1944 года Закир Алмаев участвовал в премьере первого башкирского балета «Журавлиная песнь».



В годы войны целиком и полностью использовался духовный потенциал театральных коллективов, работающих в республике. Репертуар Башкирского государственного театра оперы и балета служил главной цели — отстоять свободу и независимость Родины. Недаром среди награжденных в 1946 году медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» деятелей науки, техники, искусства и литературы Башкирской АССР был и Закир Гумерович Алмаев.

Башкирский театр оперы и балета в советские годы предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Важную роль в формировании Закира Алмаева как оперного певца и в целом артиста ведущего театра Уфы и республики сыграли его коллеги. Среди них было много выдающихся, ярких представителей культуры республики и страны: солисты оперы старшего поколения, народные артисты России Габдрахман Хабибуллин, Бану Валеева, Магафур Хисматуллин, Магафура Салигаскарова, знаменитые башкирские танцовщики Хашим Мустаев, Рудольф Нуреев, Файзи Саттаров, артистки балета Зайтуна Насретдинова, Гузель Сулейманова, Фердаус Нафикова.



В 1955 году вместе с уфимской труппой театра мой отец принимал участие в декаде Башкирского искусства и литературы в Москве. Благодаря активной жизненной позиции, личным качествам Закир Алмаев был рекомендован и вступил в члены КПСС. Входил в профсоюзную организацию Башкирского государственного театра оперы и балета. Старейший хорист театра выступал в оперных спектаклях классического и современного репертуара. За успешную работу в области искусства был удостоен еще одной медали «За трудовое отличие». Несмотря на неизлечимую болезнь печени, отец до конца жизни выезжал на гастроли. По словам моей матери, Таскиры Минниахметовны, все 56 лет он сохранял светлую ауру, всегда оставался добрым и жизнерадостным человеком, стремящимся приносить добро людям.



История любой семьи — это наше бесценное достояние, на котором мы должны воспитывать молодое поколение. Изучение деятельности «маленьких людей» на конкретных примерах разных поколений родственников способствует созданию целостного представления об особенностях отечественной истории. Их имена возвращаются к нам как символы исторической памяти».

Статья была опубликована в журнале «Бельские просторы», 2015 год, №4.

