Аудиосказка о муравьях и ленивой стрекозе-певичке от Луизы Батыр-Булгари

Смотри картинку — слушай пластинку

Фото: Скриншот realnoevremya.ru из видео «Җырлап узган җәй»/youtube.com, аккаунт «Константин Александрович»

Луизе Батыр-Булгари — 70 лет. Юбилей, состоявшийся 14 августа, прошел тихо, есть даже сомнения, будут ли какие-то мероприятия, связанные с чествованием композитора, живого классика, написавшего десятки хитов, занимавшейся и театральной музыкой, и крупной формой. Особенно много Батыр-Булгари писала для театра кукол — один из спектаклей в виде аудиосказки вышел на «Мелодии» в 1990 году.

Счастливая басня



Речь идет о постановке «Җырлап узган җәй» («Лето в песнях»). Она основана на стихах Наби Даули, который вольно переосмыслил басню «Стрекоза и муравей».

Даули родился в деревне Старо-Камка (ныне Алькеевский район), вырос сиротой в Царицыне (Волгоград) в детской колонии, работал на Донбассе, учился на вечернем отделении Казанского педагогического института. Печататься начал в 18 лет, в 1928 году. Во время войны попал в плен, откуда смог сбежать только 10 апреля 1945 года. Об этом его роман «Между жизнью и смертью». Первый его спектакль для детей показали в 1960 году — это «Песня счастья».

Он получила на Всероссийском конкурсе детской пьесы диплом первой степени. Родственники считают, что Даули полностью реабилитировали только в 1977 году, наградив медалью «Участник антифашистского движения в лагере смерти Бухенвальд-Дора». Родственникам ее передали в 1990 году. Но Даули к этому времени уже умер 18 мая 1989 года. Получается, что пластинка тоже вышла после его смерти.

Он также писал слова к песням. Одну из них, «Син кайда идең» Рустема Яхина, посвятил жене.

Кроме того, он сочинил «Чулпан» и «Татарстан — минем республикам» (их исполнял Ильхам Шакиров) и «Гел сине уйлыйм мин» (Эмиль Залялетдинов).

Музыку композитор писала, когда работала музыкальным редактором Татарского книжного издательства. Начало 90-х — период, когда она особенно много сочиняла для театра, в частности, для комедий Разиля Валеева «Әйдә барыйк — кызлар карыйк» (в переводе — «Девушки-красавицы»), «Эх, машина, машина». Известно, кстати, что тогда у нее выходили и аудиокассеты: «Төнге карлар», «Әгәр күзләремә син карасаң», «Туган телдә җырлыйбыз» — будем их искать.



О «сказочном» период Батыр-Булгари в последний раз вспоминали в 2014 году в связи с ее иском к театру кукол «Экият»: тогда композитор требовала от руководства 2,19 млн рублей — компенсацию за фонограммы к спектаклям, а театр отвечал, что фонограммы изготовили они сами. Автор запретила показывать эти спектакли, выяснилось, что в татарской группе это шесть из восьми, а всего была написана музыка к 13 спектаклям.

Где наши «Бременские музыканты»?



«Лето в песнях» — первая из них. Она появилась еще в 1988 году. И долгое время шла в театре. Известно, что Батыр-Булгари получила за нее тогда 1,2 тысячи рублей — серьезные деньги на тот момент. В 2010-м в «Экият», к 100-летию со дня рождения поэта и прозаика, ее вновь поставили. Главная героиня — Стрекоза с магнитофоном. Она не хочет работать, в то время как муравьи-строители, паук, ежик-грибник убеждают ее работать. К счастью, зимой она на улице не остается, а начинает трудиться и получает возможность пожить в доме муравьев.

Обновленную версию поставил тогда тот же режиссер, что и в 1980-е, — Ильдус Зиннуров. На пластинке указаны участники постановки, которую зафиксировали в студии казанского радио на улице Горького в 1989 году. К примеру, Стрекозу играет Рамзия Файзуллина. В ее образе легкомысленной певички, которое недоумевает, почему ее песни не пользуются спросом, как будто угадываются звезды, с которыми Луиза Батыр-Булгари немало встречалась на своем пути.

Текст от автора читает актер Камаловского театра Ильдус Ахметзянов, один из мастеров художественного слова.

Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Сама сказка длится чуть меньше 28 минут. В виниловых магазинах эту пластинку иногда можно найти.

Ну а если посмотреть, где сказку Даули инсценируют, возникает целая россыпь названий культурных учреждений, вроде Больше-Ныртинского СДК или студии татарского танца «Гузяльки». Вот так ее играют в детском саду в Бугульме, в Балтасях, в Сабах. И вполне себе интересная версия детского театра из села Калмия Тукаевского района недалеко от Челнов.

Сказки на пластинках — важная часть советского детства, которая перекочевала в быт новых российских семей. «Мелодия», к примеру, предлагает огромный список этих сказок: тут и «Али-Баба и сорок разбойников», и «Алиса в стране чудес», и «Приключения Незнайки», и, конечно, «Бременские музыканты». Всего — 80 произведений. Ну а с татарскими детскими песнями проблемы как были в 80-х — так и остались в 2020-е. Огромное количество певцов обслуживают запросы старшего и среднего поколения, а очевидная детская аудитория остается на последнем месте.