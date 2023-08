День в истории: «Вояджер-2» улетел, объявили о водородной бомбе

Чем примечательна дата 20 августа?

Сегодня, 20 августа, был реорганизован архивный отдел при Совете министров ТАССР, появилось ДОСААФ и открылся музей Ахсана Фатхутдинова, СССР объявил об успешном испытании водородной бомбы, The Beatles собрались вместе в последний раз, в космос полетел «Вояджер-2». Родились режиссер Айрат Абушахманов, музыканты Рашит Абдуллин и Роберт Плант, писатель Василий Аксенов, актриса Эми Адамс. Скончались певец Джо Дассен, художник Александр Самохвалов, актер театра и кино Лев Дуров. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Сказочник из Нижнекамска

20 августа 1932 года в Казани родился писатель Василий Аксенов. Его отец был председателем Казанского горсовета и членом бюро Татарского обкома КПСС, мать преподавала в Казанском педагогическом институте и работала завотделом культуры газеты «Красная Татария». В 1937 году их обоих арестовали, сводных сестру Майю и брата Алешу забрали родственники, Василий оказался в детдоме в Костроме, а потом был увезен братом отца обратно в Казань. Некоторые воспоминания о городе нашли отражения в произведениях Аксенова.

20 августа 1951 года родился Рашид Абдуллин, с 1970 по 1983 год — руководитель популярного казанского ВИА «Сайяр», исполнявшего популярные песни на татарском языке. Абдуллин делал аранжировки в стиле фанк и соул, среди них «Урман кызы», «Синең хакта», «Бик еракта идек без». Впоследствии он занимался и академическим вокалом, исполняя романсы и арии, ставил концертные версии опер «Дон Жуан» и «Порги и Бесс». Писал музыку к спектаклям Камаловского театара «Әниләр һәм бәбиләр», «Өч аршын җир», «Ахырзаман», к мюзиклу «Мырау Батыр».

20 августа 1974 года в Уфе родился Айрат Абушахманов, главный режиссер драматического театра имени Мажита Гафури. Его отец — актер Ахтям Абушахманов. Среди известных работ режиссера постановка «Әрем исе» Ильгиза Зайниева в Камаловском театре, в уфимских театрах вышли спектакли «Озын-озак балачак» по Мустаю Кариму, «Кәккүк оясы» («Пролетая над гнездом кукушки»), «Кара йөзләр» по Мажиту Гафури и «Зөләйха күзләрен ача» по роману Гузель Яхиной.

20 августа 1980 года архивный отдел при Совете министров ТАССР был реорганизован в Архивное управление при Совете министров ТАССР. В сеть Архивного управления входили Центральный государственный архив ТАССР, его филиал в Альметьевске, отдел комплектования и экспертизы ценности документов (содержащийся за счет специальных внебюджетных средств), шесть городских и 25 районных государственных архивов.

20 августа 2016 года в Нижнекамске в честь 50-летия города появился музей Ахсана Фатхутдинова. Художник скончался в 2012-м. Он из Черемшанского района, учился в Камышлинском педучилище, после — в пединституте Нижнего Тагила на художественно-графическом факультете. Более 30 лет прожил в Нижнекамске, оформлял аэропорт Бегишево, гостиницу «Кама». Фатхудинов создавал множество картин на тему татарских мифов, важной их частью были деревянные рамы, дополненные текстами от автора.

20 августа 2018 года в Татарстане отменили карантин по птичьему гриппу. Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов, документ опубликовали на официальном портале правовой информации. В нем сообщалось, что карантин отменен в 16 частных подворьях, находящихся в Апастовском, Кайбицком, Камско-Устьинском и Буинском районах Татарстана.

20 августа 2022 года «Реальное время» сообщило, что в Татарстане, как и по всей России, участились жалобы на торговлю крадеными товарами в ломбардах. Если в 90-е годы эти торговые объекты не несли ответственности за сохранность имущества, то сегодня их деятельность контролируется Центробанком, Пробирной палатой, в отдельных случаях даже прокуратурой. Тем не менее случаи сбыта ворованного добра фиксируют и здесь. Так, в редакцию «Реального времени» обратилась жительница Казани, которая обнаружила свой украденный велосипед в одном из комиссионных магазинов. Велосипед продали, а в полиции лишь развели руками.



Создали ДОСААФ

20 августа 1951 года появилось Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту СССР, массовая оборонно-патриотическая организация. В 1927 году было образовано Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ), которое в 1948 году было разделено на Всесоюзное добровольное общество содействия армии, добровольное общество содействия авиации и Всесоюзное добровольное общество содействия флоту. А в 1951-м объединено в ДОСААФ.

20 августа 1953 года Советский Союз объявил об успешном испытании водородной бомбы, которое прошло на Семипалатинском полигоне за несколько дней до этого. Термоядерная программа в СССР началась в 1945 году, когда руководство страны получило информацию об аналогичных исследованиях в США. Американцы использовали концепцию физика Эдварда Теллера, получившую название «труба»: цилиндрический контейнер с жидким дейтерием, который должен был нагреваться от взрыва инициирующего устройства типа обычной атомной бомбы. Альтернативную схему водородной бомбы придумал Андрей Сахаров. В основу бомбы им была положена идея «слойки».

«Битлы» собрались

20 августа 1969 года квартет The Beatles в последний раз встретился в студии звукозаписи. Музыканты завершали работу над альбомом «Abbey Road» и работали над песней Джона Леннона «I Want You (She’s So Heavy)». Одна из самых суровых композиций группы завершается внезапной тишиной.

20 августа 1977 года Соединенные Штаты запустили космический корабль «Вояджер-2». Аппарат, предназначенный для исследования дальних планет Солнечной системы, достиг Урана в январе 1986 года и Нептуна в августе 1989-го. «Вояджер-2» более 25 лет удерживал рекорд по дальности достигнутого и изученного объекта Солнечной системы, пока его не превзошел космический зонд «Новые горизонты», который в июле 2015 года достиг Плутона.