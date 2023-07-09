Василий Аксенов: писатель казанской оттепели

Знаменитые «бренды» Татарстана, часть 52-я

Такие города, как Москва, Петербург, Лондон, Нью-Йорк, неразрывно связаны с литературными произведениями. Зачастую их словесный образ оказывается даже сильнее реального. Если говорить о Казани, то знаменитые литераторы проводят у нас, обыкновенно, только часть жизни. Вот и Василий Аксенов запечатлел образ города в текстах, о столице республики писали его отец Павел Аксенов и мать Евгения Гинзбург.

Детство

Аксенов родился в Казани 20 августа 1932 года. У него была высокая по статусу семья. Павел Васильевич — председатель Казанского горсовета и член бюро Татарского обкома КПСС. Евгения Соломоновна — преподаватель в Казанском педагогическом институте и завотделом культуры газеты «Красная Татария». Они тогда жили на Комлева, 20, в доме, известном как усадьба Иванова и Киселева (ныне — восстановленный жилой комплекс на Муштари, 20—22): «Я родился на улице тишайшей, что Комлевой звалась в честь местного большевика, застреленного бунтующим чехословаком».

В 1937 году обоих родителей арестовали, сводных сестру Майю и брата Алешу забрали родственники, Василий оказался в детдоме в Костроме, а потом был увезен братом отца обратно в Казань, где жил у тети Ксении на Карла Маркса, 55. Потом мама забрала его на Колыму. Об этом, кстати, его роман «Ожог». А потом был Ленинград.

Но давайте о Казани. Аксенов учился в 19-й школе, знаменитой «Белинке» (ул. Горького, 29). О детстве он писал, к примеру, в двух таких текстах.

«На площади и за рекой», где описывает День Победы: «Всю ночь ждали, и во всем нашем ветхом деревянном доме в центре Казани, в бывшем особняке инженера-промышленника Жеребцова, во всех десяти комнатах-квартирах постоянные жильцы и эвакуированные сидели на венских стульях, на табуретах, на сундуках, тихо переговариваясь друг с другом и поглядывая на серые тарелки радиоточек, а мы, мальчишки, копошились в захламленном коридоре, играли в «махнушку», покуривали, никто нас не гнал спать…»

Скриншот realnoevremya.ru из www.google.ru/maps/ Дом-музей Аксенова

Дом Жеребцова стоял на углу Чернышевского и Московской, позже принадлежал Мухаметшакиру Утямышеву. Известно, что здесь жила семья будущего композитора Сары Садыковой.

В повести «Свияжск» пионер Аксенов едет на остров за кирпичом: «Издали казалось, что подгребаешь ко граду Китежу. Многочисленные маковки церквей и колокольные башни создавали устремленный вверх средневековый силуэт. Высадившись, однако, мы увидели, что купола сквозят прорехами, колокольни полуразрушены, кресты погнуты и поломаны, а город вымер: остатки булыжной мостовой заросли высоченным чертополохом, безмолвны покосившиеся дома с выбитыми стеклами и пустые дворы, ни кошек, ни собак, ни домашней птицы. Как будто тут чума прошла…»



Дом на Муштари. Скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps/

Родители

Отец писателя оказался в Казани в конце 1930-х, стал секретарем Кировского райкома партии, а потом пять лет был председателем Татпрофсовета. В частности, при нем многих рабочих перевели на 7-часовой рабочий день. В 1935-м он стал главой Казанского горисполкома. Почти 18 лет отсидел в лагерях, реабилитирован в 1956 году. Старший Аксенов, вернувшись в Казань, жил в том же доме на Карла Маркса, что и его сын ранее.

О свой жизни Павел Аксенов написал книгу «Последняя вера», которую в 1990-е публиковали в журнале «Казань». Там он подробно рассказывает о своей жизни до возвращения в ТАССР: «Следователь Переверзев, разумеется, понимал несуразность предъявленных мне обвинений, но еще лучше он понимал, что ведение этого дела ему поручили не для того, чтобы разбираться в реальных фактах и юридических тонкостях». Набирать эту книгу начали еще в 1970-е. Часть текстов забрали органы, когда сына лишили советского гражданства.

Павел Аксенов умер 7 мая 1991 года. Похоронен на Арском кладбище: вторая пешеходная аллея, справа семейное захоронение, рядом погребены его мать Евдокия Аксенова и Евгений Котельников, который был женат на Матильде, дочери сестры Павла — Ксении.

Евгения Гинзбург в 1920 году поступила на факультет общественных наук в Казанском университете, а оканчивала уже общественное отделение Казанского Восточного педагогического института. Она 10 лет провела в московских тюрьмах и колымских лагерях, после 8 лет находилась в «бессрочной» ссылке. Думая, что муж ее расстрелян, вышла замуж за заключенного доктора Антона Вальтера, пара удочерила сироту Антонину Хенчинскую. После жила во Львове и Москве.

Часть ее «Крутого маршрута» посвящена нашему городу: «Мы были в столовой: я, муж и Алеша. Моя падчерица Майка была на катке. Вася у себя в детской. Я гладила белье. Меня часто тянуло теперь на физическую работу. Она отвлекала мысли. Алеша завтракал. Муж читал вслух книгу, рассказы Валерии Герасимовой. Вдруг зазвонил телефон. Звонок был такой же пронзительный, как в декабре тридцать четвертого».

Скриншот realnoevremya.ru из видео «Новая Нормальность — Е. Гинзбург «Крутой маршрут» #33»/youtube.com, аккаунт «New Normal». Евгения Гинзбург.

Юность

С 1950 года Аксенов учился в Казанском медицинском институте (ул. Горького, 32), об увлечении музыкой в тот период можно узнать из небольшого текста «Простак в мире джаза, или Баллада о тридцати бегемотах» о Таллине, где он видит оркестр Лундстрема: «Кажется, в пятьдесят втором году при Доме ученых возник молодежный оркестр, в котором играли будущий астроном саксофонист Эрик Дибай, будущий математик пианист Юрий Яковлев, будущий педагог басист Юрий Елкин… Их называли «малые шанхайцы». Разумеется, исполнялись в основном танцевальные вещи, но по тогдашним временам и это было чудом. Приезжие москвичи хватались за головы: в Казани существовал джаз!»

Дом ученых находится на Бутлерова, 30, здесь располагается теперь институт археологии.

К слову, в Казани Аксенов и начал писать, его стихи опубликовали в «Комсомольце Татарии». Его ранние произведения позже были собраны в «Зеницу ока».

После он перевелся в Ленинградский медицинский институт, поскольку руководство местного вуза не устраивал его стиляжный образ жизни. После эмиграции он вернулся в СССР в 1989-м, съездил в Казань к отцу. А Качаловский театр тогда ставил инсценировку «Крутого маршрута» его матери (а в 1960-е здесь ставились его «Коллеги»). Приезжал и в начале 90-х, изучал дело Гинзбург: он решил снять биографический фильм и для этого познакомился с уголовным делом матери.

Наконец, в 2007-м он посетил литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест».

Скриншот realnoevremya.ru из видео «Василий Аксенов. Предчувствие романа»/youtube.com, аккаунт «Сергей Майоров»

6 июля 2009 года Аксенов умер. А 12 ноября открылся дом-музей Василия Аксенова, — в здании, где он провел детство и юность.

Последние годы дом-музей Аксенова — это не только встречи, концерты, показы. Это еще и борьба. В 2016 году дом-музей выставили на продажу. Владелец Эмиль Хуснутдинов тогда в ответ на обращение «Реального времени» неожиданно заявил, что на продажу памятник архитектуры был выставлен по ошибке, и пообещал объявление снять. В 2019-м его вновь начали продавать.



В прошлом году его грозилась выселить новый собственник, ИП Минсиря Андреева. Это случилось в дни 90-летия Аксенова.

Очевидно, что мест, связанных с писателем, в Казани немало, а насколько туристам зайдет подобный маршрут — скорее, дело маркетинга, помноженного на иммерсивность текстов. И тогда, вероятно, наряду с «Петербургом Достоевского» или «Москвой Гиляровского» возникнет феномен «Казани Аксенова».