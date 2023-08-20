Индийская мисс Марпл

«Малабарские вдовы» — первая книга из цикла историко-детективных романов о юристке из Индии 1920-х

Фото: Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Американо-британская писательница смешанного индо-немецкого происхождения Суджата Масси с первых страниц погружает читателей в мир «Малабарских вдов». Это Бомбей 1920-х годов. Между британской оккупацией, религиозным сепаратизмом и патриархальным укладом жизни различных общин находится главная героиня — Первин Мистри. «Малабарские вдовы» — первая книга цикла, в которой рассказана история молодой женщины и ее пути к карьере юриста.

После обучения в Оксфорде на юридическом факультете парсийка Первин Мистри возвращается в Индию и занимает должность юристки в юридической фирме своего отца. Контора находится в семейном особняке, построенном еще дедом Первин и расположенном рядом с Верховным судом. С дипломом Первин могла бы стать адвокатом. Но поскольку на дворе 1920-е, она, как женщина, не может выступать в суде и быть принятой в коллегию адвокатов. Хотя в стремлениях женщины — изменить устаревшие законы и, в конце концов, продолжить дело отца. Сейчас же Первин может быть только поверенной.

Среди клиентов фирмы — богатый мусульманин Омар Фарид, который недавно скончался. У него осталось огромное состояние, фабрика, земельные участки, дом на Малабарском холме, и три жены. Как поверенная Первин занялась наследственными делами семьи Фаридов. Особенность дела состояла в том, что вдовы жили в строгих мусульманских традициях — в изолированной от общедоступной части дома, как, впрочем, изолированными от всего мира. Управляющий делами Фаридов послал в контору Мистри документы с отказом женщин от своей части наследства в пользу благотворительного фонда. Первин показалось это странным, поскольку эти действия идут вразрез с их интересами и могут оставить вдов и их детей без средств к существованию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первин хочет убедиться в их решении и в том, что они осознают последствия. Для этого ей необходимо переговорить с каждой вдовой. Факт того, что Первин тоже женщина, позволяет ей обратиться к вдовам напрямую. Тогда она еще не знает, что ее интерес вызовет настоящую бурю в доме на Малабарском холме, а дело о наследстве превратится в расследование убийства.

В романе «Малабарские вдовы» две временные линии — 1916 и 1921 год. В 1921 году Первин Мистри уже работает в юридической фирме отца, готовится к приезду своей подруги из Англии и наслаждается жизнью в любимом Бомбее. Действие более раннего периода охватывает еще и Калькутту, куда Первин уехала, влюбившись, а потом выйдя замуж за красавца Сайруса. Но что-то в семейной жизни пошло не так, поскольку в будущем любимого мужа рядом с ней нет. Повествование более раннего периода не только рассказывает предысторию Первин и раскрывает ее характер, но и показывает, как прошлое влияет на настоящее.

Кроме напряженной детективной истории, «Малабарские вдовы» — это еще и исторический роман со всеми его элементами. В 1920-х Индия еще находилась под властью британцев, а отношения между англичанами и индийцами не всегда были наилучшими. Книга раскрывает перед читателем большой культурный пласт традиций страны, а также дает широкий экскурс в религию парсов — зороастризм.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Малабарские вдовы» — это и феминистский роман, поскольку он подчеркивает борьбу женщин против множества несправедливостей, с которыми они сталкиваются. Тут трудность доступа к обучающим программам, домогательства мужчин и издевательства со стороны преподавателей, невозможность получения определенных должностей, зарезервированных для мужчин, изоляция женщин в темных и душных комнатушках в менструальный период.

На написание этого романа Суджату Масси вдохновили судьбы двух исторических личностей в индийской сфере права. Это Корнелия Сорабджи из Пуны, которая стала первой студенткой юридического факультета в Оксфорде и первой сдала британский экзамен на звание юриста в 1892 году. Вторая персона — это Митан Тата Лам из Бомбея, которая тоже училась на юридическом факультете Оксфорда и в 1923 году стала первой женщиной — членом бомбейской коллегии адвокатов. Эти женщины стали прототипами Первин Мистри. Она борец, у нее есть цель, но иногда Первин бывает бесшабашной, готовой сразу же браться за работу, забывая о собственной безопасности. Она как грациозная львица, не прекращает поражать читателя своей стойкостью, но при этом излучает определенную чувствительность.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо безупречно написанной и захватывающей истории, роман ценен полным погружением в атмосферу Бомбея. Если вы когда-нибудь там были, то легко узнаете по роману знакомые места. Малабарские холмы и Форт — известные районы Бомбея. Форт — это исторический район, где находится как раз таки Верховный суд, рядом с которым расположена юридическая фирма Мистри. С другой стороны от здания суда возвышаются знаменитые «Ворота в Индию», прилегающие к не менее известному отелю «Тадж-Махал-палас».

Малабарские холмы находятся на юге города и часто упоминаются в романах о Бомбее, в том числе в произведениях канадского писателя индийского происхождения Рохинтона Мистри, который, как и главная героиня романа, тоже парс, написавший много книг о своем сообществе. Его произведения, как и книги Суджаты Масси, можно отнести к постколониальной литературе. Малабарские холмы — это жилой район, где находятся известные Висячие сады и важное место для каждого зороастрийца — «Башня молчания».

О том, что такое постколониальная литература, читайте тут.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Малабарские вдовы» — это великолепный детективный роман, который захватывает читателя с первой страницы и держит в напряжении до конца. Несмотря на довольно внушительный объем в почти пятьсот страниц, книга читается быстро. Суджата Масси, написавшая не первый роман, в «Малабарских вдовах» раскрыла весь свой талант писательницы. Сразу же хочется прочитать другие истории о юристке из Бомбея. Писательница провела огромную исследовательскую работу, не только архивную, но и в первую очередь культурно-историческую. Множество деталей и подробностей быта Индии 1920-х годов отражены в романе великолепно. Можно с уверенностью сказать, что «Малабарские вдовы» — это гораздо больше, чем просто историко-детективный роман.

Издательство: Popcorn Books

Перевод: Александра Глебовская

Количество страниц: 496

Год: 2023

Возрастное ограничение: 18+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».