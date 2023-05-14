Возрождение подавленных голосов

Что читать у авторов постколониальной литературы

Фото: Екатерина Петрова

Колониализм — ужасное явление в истории человечества. Группа европейцев отправилась в разные концы света, силой захватила, разграбила земли других народов и обогатилась за их счет, уничтожив при этом уникальную культуру. Со временем те, кого европейцы называли «отсталыми», «дикими» и «некультурными», начали сопротивляться. С середины XX века одна колония за другой начали получать независимость. Индия стала суверенным государством в 1947 году, Гана — в 1957-м. По принципу домино начали обретать независимость все остальные. Были освобождены французские колонии — Сенегал и Алжир, британские — Кения и Сент-Люсия, а также португальские — Ангола и Мозамбик.

С 1980-х годов многие романисты, драматурги и поэты были представлены на мировой литературной сцене как постколониальные писатели. Но что такое постколониальная литература? В широком смысле эту категорию включают произведения, которые имеют отношение к силам империализма и колониального расширения. Грубо говоря, постколониальная литература — это то, что возникло в основном после Второй мировой войны в странах, проходящих через процесс деколонизации. Произведения авторов из Индии, Нигерии, Южной Африки и Карибского бассейна можно назвать постколониальными.

В 1961 году была опубликована книга Франца Фанона «Проклятые этой земли», написанная на французском языке. Отправной точкой для написания книги была борьба Алжира за независимость от Франции. Это произведение исследует возможности антиколониального насилия в регионе и в других странах. В 1979 году американский критик палестинского происхождения Эдвард Саид написал «Ориентализм». Этот текст исследует отношения между западным миром и «другим» на Востоке. Эта работа стала стандартом в курсах о постколониальной теории. Другие важные ранние мыслители постколониальной теории — американский философ индийского происхождения Гаятри Чакраворти Спивак и американский исследователь постколониализма индийского происхождения Хоми Баба.

Хотя область постколониальных исследований начала формироваться только в конце 1970-х и начале 1980-х годов, многочисленные писатели художественной литературы начали публиковать свои произведения сразу после Второй мировой войны. Одним из наиболее значимых постколониальных романов, появившихся в этот период, был «И пришло разрушение» нигерийского прозаика Чинуа Ачебе. Книга рассказывает историю Оконкво, лидера деревни Игбо в конце XIX века, который стал свидетелем трагической гибели своей культуры от рук колониализма. Нигерия оставалась британской колонией до 1960 года.

«Сезон миграции на север» суданского автора Тайиба Салиха — это еще одно значимое и раннее произведение постколониальной литературы. Роман был написан на арабском языке и впервые опубликован на английском в 1969 году. Пьеса «Сон на горе обезьян» поэта и драматурга из Сент-Люсии, Нобелевского лауреата по литературе 1992 года Дерека Уолкотта создали мировую сцену для драматургов-постколониалистов.

Ряд писателей и заметных романистов из Индии изобразили в своих произведениях разрушительную силу разделения Индии и Пакистана в 1947 году, а также кастовой системы в регионе. Среди них «Дети полуночи» Салмана Рушди, «Линии теней» Амитава Гоша, «Разрушая Индию» Бапси Сидхвы, «Бог мелочей» Арундати Рой и «Трудные дочери» Манджу Капур. Кроме романов, связанных с разделением Индии и Пакистана, произошедшим в результате деколонизации Британии, огромное влияние на развитие постколониальной литературы оказала поэзия американца афганского и индийского происхождения Ага Шахида Али.

Работы нигерийской писательницы Чимаманды Нгози Адичи — одни из самых последних, которые занимаются исследованием последствий империализма в Западной Африке. Ее самые известные произведения — романы «Пурпурный гибискус», «Половина желтого солнца» и «Американа».

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Екатерина Петрова — автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».