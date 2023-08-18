В школы Татарстана позвали старшекурсников педагогических колледжей

Общеобразовательные учреждения республики взялись вербовать учащихся, которым разрешили работать в школе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Понятно, что учителей придется догружать. Ведь учебную программу надо выполнять при любом кадровом раскладе», — предвидит усиление нагрузки на педагогов глава региональной организации Общероссийского профсоюза образования в Татарстане Ирина Проценко. Накануне нового учебного года школы вновь испытывают острую нехватку учителей — 2 тысячи, или почти 10% от необходимого. Кадровые «дыры» собираются закрыть студентами последних курсов педагогических колледжей, которым в этом году официально разрешили работать в школе на полную ставку. Детали — в материале «Реального времени».

В школах Татарстана остаются 2 тысячи вакансий учителей

За две недели до начала учебного года Министерство образования и науки вновь подняло проблему дефицита педагогических кадров. На традиционном августовском совещании работников образования министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин сообщил о нехватке 2 тыс. учителей, или около 10% от общей численности педагогов в республике. Причем педагогов не хватает по базовым предметам — математике, русскому, иностранным языкам, учителей начальных классов. В каких городах республики наиболее остро проявилась нехватка учителей, не уточнялось, а сами педагоги называют наиболее уязвимым Набережные Челны.

Причину кадрового дефицита в школах Хадиуллин видит в недостаточной подготовке молодых учителей. По его мнению, количество выпускников вузов в разы отстает от потребностей.

— Потребность в учителях математики составляет 306 человек. При этом их выпуск из Казанского федерального и Набережночелнинского педагогического университетов в этом году составил всего 147 человек, — пояснил он. — Таким образом, потребность в учителях математики может быть закрыта лишь наполовину, при условии, что все выпускники трудоустраиваются в школы республики.

Схожая картина с учителями физики — при общей потребности в 146 человек Казанский федеральный университет выпустил лишь 40 педагогов.

Ильсур Хадиуллин сообщил о нехватке 2 тыс. учителей, или около 10% от общей численности педагогов в республике. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Возродить педагогический вуз Казани?

— Это можно назвать кадровым кризисом, — считает экс-глава ТРО Общероссийского профсоюза образования Юрий Прохоров. — Мы пожинаем плоды реформы 10-летней давности, когда педагогический институт присоединили к КФУ. И сегодня уже поговаривают о том, что надо возродить педагогический институт.

По его мнению, с появлением отдельного вуза можно было бы расширить численность подготовки учителей, а также перевести на профессиональный уровень.

— Задача университета — готовить научных работников, поэтому из стен университета в педагоги мало кто пойдет. Только единицы, — считает он.

При этом выпускники университета не обладают методикой обучения.

— Пока не вернем методическую подготовку на профессиональный уровень, ничего не получится, — уверен он.

Уроки проведут старшекурсники колледжей

Впрочем, основная причина дефицита по-прежнему кроется в заработной плате, которая отпугивает выпускников от школы.

— Начальная ставка за нагрузку в 18 часов — 17 тысяч рублей. Чтобы набрать на среднюю зарплату, молодому учителю нужно отработать 27—30 часов, что на пределе возможностей, — отмечает Юрий Прохоров.

С другой стороны, ввели доплату за классное руководство в 7,5 тысячи рублей, но директора боятся доверять молодым. В итоге, как только они получат зарплату в 17—18 тысяч рублей, уходят, согласна с ним глава профсоюзов работников образования Ирина Проценко. Их ожидания — от 50 и выше.



Отметим, что начальная учительская ставка в Татарстане выше, чем в других регионах ПФО.

— В Башкортостане, Марий Эл — 8 тысяч, в Удмуртии — 3 900 рублей. Плюс в республике вернули грант «Наш новый учитель», хороший социальный пакет, обсуждается предоставление арендного жилья. Все-таки лучше. И тем не менее дефицит в 2 тысячи есть, — переживает Ирина Проценко.

Кадровые «дыры» собираются закрыть студентами последних курсов педагогических колледжей, которым в этом году официально разрешили работать в школе, а также выпускниками вузов. Какое количество старшекурсников придет в школы, станет известно в конце августа, когда закончится формирование штатов. Поэтому реальный дефицит может оказаться ниже.

По словам Проценко, выходить из положения придется, как всегда, за счет того, что учителей будут вынуждены догружать. Ведь учебную программу надо выполнять при любом кадровом раскладе, уверена глава региональной организации Общероссийского профсоюза образования.

realnoevremya.ru

Казанский педколледж завалили письмами из школ

Привлечение старшекурсников педагогических колледжей к работе с детьми стало возможным в силу преобразований в системе среднего профессионального образования (СПО). В конце июля этого года Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике», который разрешил студентам выпускных курсов СПО работать в дошкольных учреждениях и в младших классах.

— Это решение поможет восполнить кадровый дефицит в школах, что особенно важно для сельской местности, где учителей не хватает, — объяснял суть инициативы председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В результате единственный в республике педагогический колледж, который находится в Казани, завалили письмами с просьбой прислать старшекурсников. Администрацию колледжа просят помочь закрыть как минимум 40 вакансий учителей начальной школы и младших воспитателей по всей республике.

— Как только подписали федеральный закон, к нам пришло десять писем от руководителей общеобразовательных школ и детских садов районов Казани и Лаишево. Все просят: «Дайте студентов!», — испугана шквалом запросов директор колледжа Анфиса Залялова. — Ведь отправить старшекурсника в начальную школу — это не материал раскроить, где за ошибку придется расплачиваться штрафом.

Последнее обращение пришло на днях от республиканского профсоюза работников образования. Они ищут старшекурсника для работы младшим воспитателем в детском саду Ново-Савиновского района Казани. После этого администрация колледжа поняла, что раз команда сверху дана, значит, поток запросов будет продолжаться.

— Весь четвертый курс мы отдать не можем, но будем отбирать лучших из лучших. К первоклассникам нужен профессиональный подход, кого попало к детям не приставишь, — волнуется директор колледжа.

По ее словам, из всего потока обучающихся на выпускном курсе (это около 200 студентов) смогут набрать 15—20 ребят, не больше.

— Прежде всего, у ребят должно быть желание идти работать в школу. Поэтому мы будем спрашивать студентов, а готовы ли они учиться и работать одновременно, — рассуждает Залялова. — Если наберутся желающие, тогда объединим их в одну учебную группу и перестроим под них программу обучения.

При этом к работающим студентам хотят прикрепить наставников из методистов колледжа, чтобы те не сбежали из школы в первые дни. Нагрузку обещают дать невысокую — 18 часов в неделю, чтобы студенты могли закончить учебу.

Переговоры со старшекурсниками начнутся после 1 сентября, когда те вернутся с летней практики из лагерей. По словам Анфисы Заляловой, они смогут приступить к работе не раньше 1 октября.