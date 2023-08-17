«Базальт СПО» переводит медицинские учреждения Республики Татарстан на импортонезависимые ОС «Альт»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ООО «Базальт СПО»

За последние 5 лет на импортонезависимую ОС «Альт СП» было переведено более 13 тысяч автоматизированных рабочих мест (АРМ) и серверов в организациях здравоохранения Республики Татарстан.

Защищенная операционная система «Альт СП»[i] — программный продукт для серверов и рабочих станций, который обладает встроенными средствами защиты информации, сертифицирован ФСТЭК России по 4 классу, а также включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

ОС «Альт СП» работает на 7 аппаратных платформах, в том числе на российских серверах «Эльбрус», «Байкал» и RISC-V, и обеспечивает безопасную цифровую среду для работы с персональными данными и конфиденциальной информацией, что крайне важно для владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ), в частности медицинских учреждений.

Уже сейчас в регионах страны партнерами «Базальт СПО» внедрено более 100 тысяч программных продуктов. Из них более 13 тысяч — в Татарстане.

Медицинские учреждения являются объектами критической информационной инфраструктуры, в связи с чем к цифровым системам в них со стороны Минздрава и регуляторов в сфере безопасности информации выдвигаются строгие требования по защите данных, в том числе от несанкционированного доступа. «Базальт СПО», компания-разработчик ОС семейства «Альт», развивает продукты, полностью соответствующие этим критериям.

предоставлено realnoevremya.ru ООО «Базальт СПО»

Отзыв «Поволжского удостоверяющего центра»

Опытом внедрений продуктов «Базальт СПО» в организации Республики Татарстан делится компания — интегратор решений в области информационной безопасности «Поволжский удостоверяющий центр».

«Заказчики выбирают ОС «Альт» за удобный интерфейс, интуитивно понятную систему управления и широкий набор функций и возможностей, — рассказал Дмитрий Кибенко, технический директор «Поволжского удостоверяющего центра». — Процесс внедрения ОС «Альт» в Татарстане хорошо организован и структурирован. Заказчикам предоставляется специально подготовленный образ с предустановленным прикладным ПО, системой удаленного управления и мониторинга, а также все необходимые инструкции, руководства и ресурсы для успешного перехода на новую систему.



Внедрение на всех этапах поддерживается грамотными специалистами «Поволжского удостоверяющего центра» и командой разработчиков «Базальт СПО». Это обеспечивает профессиональное сопровождение и помощь заказчику в процессе перехода на новую операционную систему. Также «Базальт СПО» проводит обучающие курсы и тренинги для пользователей, что помогает им быстро адаптироваться к продуктам и эффективно освоить их».

предоставлено realnoevremya.ru ООО «Базальт СПО»

Отзыв «Информзащиты»

Опытом внедрения решений вендора в отрасли здравоохранения делится специализированный интегратор в сфере безопасности информации ООО «Информзащита». В 2022 году партнер успешно перевел на российскую ОС «Альт СП» все автоматизированные рабочие места медицинского персонала (всего 37 АРМ) и серверы баз данных информационной системы ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Иванова.

Внедрение осуществлялось в рамках реализации проекта по приведению информационной системы учреждения к требованиям по безопасности информации.

По словам сотрудников больницы, операционная система показала себя как качественный и надежный программный продукт, легкий во внедрении и понятный пользователям — медицинским работникам. Они отметили понятный и дружелюбный интерфейс ОС «Альт СП», а также легкий переход с ранее использовавшейся ОС Windows. Периода адаптации к новой информационной системе не потребовалось, и работа продолжилась в обычном режиме.

«По данным отдела продаж «Базальт СПО», Республика Татарстан является одним из лидеров по переходу медицинских учреждений на надежную, безопасную, отвечающую требованиям технологического суверенитета ОС «Альт». На сегодняшний день в регионе на ОС «Альт» переведено более 13 тысяч АРМ. В 2023 году планируется внедрить операционные системы еще в несколько крупных медицинских учреждений», — сообщает Роман Мыскин, коммерческий директор «Базальт СПО».

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1. [i]ОС «Альт СП» зарегистрирована в Реестре Российского программного обеспечения под названием ОС «Альт 8 СП»