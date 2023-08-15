Когда «Волга-Волга» была группой гитарных романтиков

Слушаем первый альбом Антона Салакаева и соратников 1997 года

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ВИА «Волга-Волга». Ранний состав «Н.З.»

Первый альбом группы «Н.З» вышел в 1997 году и распространялся силами самих музыкантов. Потом коллектив сменил состав, записал второй диск и выбрал новое название — ВИА «Волга-Волга». Его лидер Антон Салакаев вспоминает, как звучала его команда в 90-е и как поменяла звучание к нулевым.

Дата основания

Второй альбом называется «Дудки-Выдумки», его выпускал «Барс-рекордс». И первоначально на обложке кассеты, которую можно было свободно купить в ларьках Казани, было написано «Н.З.». А потом группа зимой 2000 года сменила название на ВИА «Волга-Волга» — и второй альбом выходил уже под этим именем. Его большинство и считают дебютным.

Ну а первый альбом «Оркестр Колес», выпущенный самиздатом, долгое время был вне поля зрения массового слушателя.

— Его мы записали на рубеже 1997—1998 годов, — говорит лидер группы Антон Салакаев. — Он для нас знаковый, потому что мы долгое время бултыхались в цифрах, не знали, сколько же лет существует коллектив. И в конечном итоге я принял решение, что время исчисления мы будем начинать с 1997 года, когда записали первый альбом.

Для слушателя, который знаком с нынешним творчеством ВИА «Волга-Волга», с активной духовной секцией, ритмами ска, шутками-прибаутками, фольклорными мотивами (и большим кавер-репертуаром) «Оркестр колес» звучит непривычно. Собранная в 1991-м в 89-й школе группа ориентировалась на бит-звучание — The Beatles, «Секрет» и так далее. Что-то подобное играло тогда «Браво».

«Н.З.» начали записывать песни еще раньше — в частности, в студии Союза композиторов у Вадима Усманова. А этот делали на студии седьмого здания КАИ, где работал Игорь Сиденко, и в студии Центра внешкольной работы Московского района у Леонида Охотникова. Как, собственно, и все остальные музыканты Казани — возможностей тогда явно не хватало.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/7399128'>Оркестр Колёс (эНЗэ)</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/3478499'>ВИА «Волга-Волга»</a> на Яндекс Музыке

Считая вагоны

Во время первого альбома «Н.З.» были квартетом. Антон Салакаев играл на гитаре, пел, лид-партии на гитаре исполнял Денис Матвеев, на басу — один из создателей группы Александр Макаров, на барабанах — Александр Сухарев. Впрочем, и здесь есть песня с духовыми — это «Пиво со льдом» (видимо, играет Марат Мания, также участвовавший в коллективе). Слышно, что использовались и клавишные.

— Большую часть барабанов мы забивали на каких-то драм-машинах, к которым у нас был доступ, — вспоминает Салакаев. — Сидели ночами на балконе, я как автор всех песен на альбоме наигрывал на гитаре, а наш барабанщик Саша Сухарев забивал партии. Когда нам становилось уже невмоготу (все это происходило под какие-то горячительные напитки, которые нам давали возможность продержаться до утра), мы считали вагоны проходящих мимо поездов. Саша жил в районе Адоратского, у него балкон выходил на железную дорогу.

Потом, правда, выяснилось, что какие-то партии лучше все-таки сыграть вживую. Хотя Салакаев и отмечает, что тогда барабаны нормально никто записывать не мог. Отметим, что из того состава Сухарев — до сих пор в составе (звук в студии, перкуссия).

Надо отметить, что будущая «Волга-Волга» уже тогда практиковала исполнение чужих песен, в частности выступая перед детьми на президентских елках: я их услышал в ВИКО распевающими хит из «Кавказской пленницы» о медведях. Тогда режиссер Михаил Альтмарк предложил, чтобы команда играла именно такой материал. А через несколько лет вместо романтического образа возник залихватский фолк-рок с акцентированной гитарой и саксофоном.

Дело в том, что Денис Матвеев, который был гитаристом на альбоме, из коллектива ушел. Его партии, вдохновленные группами 60-х, оказались позже уместны в песнях «Макс и Ко». К слову, песня «Н.З.» «Как я живу» вполне могла быть написана Максимом Журавлевым. 4 января 2019 года Матвеев скончался — в возрасте 45 лет.

Ранний состав «Н.З.». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ВИА «Волга-Волга»

Песни на рыбалке

— Я даже не могу вспомнить какие-то четкие причины, и он как бы их особо не обозначал, — вспоминает Салакаев. — И конфликта вроде бы особо никакого не было. И в тот момент распалась группа «КуКуКиКиЛАЙ». А мы с Эдиком Фазульяновым жили в соседних дворах на Гаврилова, дружили, ходили на рыбалку, там же музицировали на гитарах. И там же начали сочинять песни. Начали получаться какие-то новые уже не в такой стилистике, какими были песни на «Оркестре колес».

Одни из первых песен того периода — «Кручинушка», «Дудки-выдумки», «Гуси-лебеди». Антон предложил Фазульянову присоединиться к группе. После из того же эксцентричного «КуКуКиКиЛАЯ» пришел Роман Кузнецов наперевес с саксофоном. Заодно из предыдущей группы была принесена песня «Ира».

Отметим, что в музыкальной школе Салакаев учился на баяниста. И сочиняя новые песни с Эдуардом, вспомнил, что у него дома пылиться инструмент. Первые пробы для нового альбома были сделаны в составе гитарного трио с баяном, только потом к ним добавился саксофон.

Альбом «Оркестр колес» сейчас стоит первым в официальной дискографии «Волги-Волги». Случилось это после того, как группа стала работать с Moroz Records, в компании поинтересовались, что коллектив будет с вышедшими ранее пластинками. Их копии забрали у Gala Records, с которым у «Волги-Волги» ранее был контракт. Вышел на цифровых площадках и дебютник, который, вероятно, для кого-то станет откровением.

