Джереми Джордаан: «Номер один в регби — это Южная Африка»

Три богатыря из казанской «Стрелы» отпраздновали День физкультурника

Фото: предоставлено realnoevremya.ru РК «Стрела»

День физкультурника в этом году совместно отмечали три богатыря казанской «Стрелы», превратив его в интернациональный праздник. Татарин Дамир Байбурин, грузин Николоз Казаликашвили и южноафриканец Джереми Джордаан выглядели в субботний день максимально довольными, как представители команды, которая безоговорочно лидирует в чемпионате России и готовится стартовать в Кубке страны. Профильная редакция «Реального времени» пообщалась со спортсменами, попросив их ответить на общие вопросы.

«Стоит отметить наш тренерский штаб за то, что они хорошо поработали в межсезонье»

— Как ощущаете себя в лидерах нынешнего сезона?

Дамир Байбурин: Всегда хорошо чувствуется, когда стартуешь не просто с уверенных побед, а с бонусных, как у нас. Не будем скрывать, у нас с прошлого чемпионата остался не совсем приятный осадочек, поэтому в межсезонье мы готовились с удвоенной силой, тем более что сам перерыв крайне небольшой, и он не давал нам возможности растерять тонус.

Николоз Казаликашвили (сам себя просит называть Нико): Считаю, что старт выдался удачным, но у нас есть куда расти, развиваться, исправляя прошлые ошибки, и двигаться дальше к большим победам над хорошими командами. Надо отметить наш тренерский штаб, и Джей Пи Нила и Гари Боту, за то, что они хорошо поработали над тем, чтобы мы были в порядке.

Джереми Джордаан (в переводе разговора с ним Дамир Байбурин оказал неоценимую помощь): Побеждать всегда хорошо, это придает необходимый импульс нашей команде, который необходимо сейчас сохранить, чтобы достигать еще больших побед.

предоставлено realnoevremya.ru РК «Стрела»

— Вопрос к Дамиру и Николозу, которых перемены в межсезонье вынудили начинать игры со скамейки запасных, делая игроками ротации. Как это ощущается?

Дамир Байбурин: Хочется быть задействованным в каждом матче, но сам наш вид спорта таков, что самые сильные европейские или африканские команды имеют большие составы, где так или иначе приходится присаживаться на скамейку запасных. В перечисленных мною командах бывает до 40, а то и более практически равноценных игроков основы. И невозможно играть каждый матч в одном и том же стартовом составе, а равномерно распределенная нагрузка должна помочь в окончании сезона. Персонально про нашу команду хочу сказать, что изменения в составе привели к очень здоровой конкуренции внутри коллектива, она и заставляет активнее работать над собой, не позволяя останавливаться на месте. И, возвращаясь к мысли о том, что равномерная нагрузка поможет на финише, думаю, что в нынешнем сезоне у нас не будет тех, кто «наестся» на стадии решающих игр.

Николоз Казаликашвили: Послушав Дамира, могу уточнить, что у меня как раз к концу прошлого сезона накопилась небольшая усталость, поскольку сыграл практически все игры, за исключением одной. Сейчас появилась возможность этого избежать, поэтому я получаю перерыв на игры, в том числе и потому, что ощущаю некоторые последствия травмы, меня беспокоит ахиллово сухожилие. Поэтому я не вижу никаких проблем в том, что начал попадать в ротацию состава, тем более что у команды есть практически равноценная замена.

«Когда Шевцов сказал, что хочет сделать косички, я подумал, что он шутит»

— Поскольку Джереми пока постоянно выходит в основе, задам ему отдельный вопрос: перед последним матчем с «Динамо» Максим Шевцов сделал новую прическу, африканские косички, которые неожиданно смотрелись на блондине. Но это мнение облысевшего журналиста, а что скажет по поводу косичек Шевцова обладатель одной из самых заметных причесок в российском регби?

Джереми Джордаан: За пару дней до игры с «Динамо» Шевцов сказал мне, что хочет сделать косички, такие же как у меня. Я подумал, что он просто шутит, но когда он выполнил свое обещание, я был поначалу шокирован. Но с моей точки зрения, несмотря на то, что он блондин и выглядит экзотично, новая прическа ему идет.

предоставлено realnoevremya.ru РК «Стрела»

— Особенно если будет в каждой игре совершать по три-четыре попытки, как сейчас, то любой каприз... Возвращаясь к чемпионату страны: заметно, что на старте крупно побеждает только «Стрела», и даже недавний аутсайдер «Химик» из Дзержинска сейчас выглядел очень боевито (общение проходило в день сенсационной победы «Динамо» над «Енисеем-СТМ»).

Николоз Казаликашвили: Вы правы, все команды развиваются, приобретая новых, все более качественных игроков, это позволяет командам с низа таблицы подтягиваться к лидерам российского регби. Когда ты догоняешь, это всегда хорошая мотивация.

Дамир Байбурин: Соглашусь, что приход качественных легионеров позволяет всем командам подтягиваться к лидерам, поднимая средний уровень нашего чемпионата. «Химик», который вы уже отметили, просто усилился целым рядом отличных игроков. Находясь внутри коллектива, хочу выделить работу всего нашего клуба: и тренеров, которых уже отмечал Нико, и менеджмента, и медицинского штаба (именно в этот момент к нам присоединился руководитель мини-футбола Татарстана Сергей Рожков, узнавший игроков «Стрелы», на матчи которой частенько заходит, и передавший привет доктору команды Дмитрию Цурикову, известному в республике мини-футбольному голкиперу, — прим. авт.). В отношении тренерского штаба я хочу отметить не только работу в межсезонье, но и по ходу сезона, когда наши наставники помогают правильно раскрывать потенциал игроков команды. Лидерство «Стрелы» на старте сезона — это одна общая хорошо сделанная работа.

Джереми Джордаан: Я не так давно в команде, но хочу отметить, что у нас постоянно, год за годом, происходит развитие. Когда я в первый раз приехал в Россию, то стал игроком красноярского «Енисея», я видел, что «Стрела» только была на подходе к элите, играя в то время еще в высшей лиге, но с моим вторым приездом в Россию Казань уже стала выходить в полуфинал чемпионата страны.

предоставлено realnoevremya.ru РК «Стрела»

«Стрела» не только борется за высокие места, но здесь еще и отличная семейная атмосфера»

— Джереми, поскольку и с Дамиром, и с Николозом мы уже делали ранее интервью, представляя их читателям «Реального времени», сейчас хотелось бы поговорить с вами более детально.

Джереми Джордаан: Я родился в Блумфонтейне, в регби начал играть за команду «Читас», затем выступал в других местных командах, после чего в 2019 году получил приглашение в красноярский «Енисей-СТМ». Успешно поиграв в этой большой российской команде, переехал во Францию, затем в Израиль, вернулся домой, в ЮАР, и тогда Джей Пи Нил позвонил мне, предложив присоединиться к семье «Стрелы». Именно так он говорил, что «мы не только боремся за высокие места», чего я не застал, поскольку, повторю, когда играл в России, «Стрела» пребывала в высшей лиге, но «здесь еще и отличная семейная атмосфера».

— В «Стреле» так много южноафриканцев и сейчас, и поиграло ранее, что вы могли проконсультироваться у кого-то и по поводу команды, и Казани, где до того не бывали.

Джереми Джордаан: Вы правы, и это был Кобус Мараис, с которым мы поиграли ранее в Южной Африке за «Пумос». Мы с ним сдружились, еще выступая в той команде. Кобус заверил меня, что и переход в «Стрелу», и переезд в Казань должны пойти мне на пользу. Если же расширить ответ на ваш вопрос, то я поиграл в одних командах в ЮАР с Бенхардом ван Ренсбургом из московской «Славы», с Экстином Лейтоном из «ВВА-Подмосковье» (обладателем еще одной пышной шевелюры), со Стефаном Маланом, ранее игравшим здесь, в Казани, мы поиграли в ЮАР за «Читас».

— Как бы вы оценили шансы вашей команды на предстоящем чемпионате мира?

Джереми Джордаан: Как минимум наша сборная должна играть в финале Кубка мира. Помимо этого, из соперников я бы отметил Шотландию, она крайне мобилизована, с моей точки зрения. Интересно посмотреть на игру Франции. Помимо них, всегда на лидерство претендует Новая Зеландия, команда номер два. Потому что номер один — это ЮАР.

— А что ты скажешь про Джорджию (Грузию), — поинтересовался Николоз Казаликашвили, превратившийся из собеседника в интервьюера.

Джереми Джордаан: Брат, если бы в сборной Грузии играли все мои грузинские друзья, такие как ты, то я бы стал ее горячим поклонником. Так что дело за вами, Нико!