Рифкат Минниханов об эксперименте с исламским банкингом: «И мечтать об этом не могли»

На научно-практической конференции мусульмане Татарстана обнаружили, что понятие «шариат» выпало из федерального закона об исламском банкинге

«Очень тяжело шло принятие закона. Зато он открывает большие возможности для удовлетворения 20-миллионной уммы мусульман России», — с некоторой натяжкой приветствовал депутат Госдумы Айрат Фаррахов запуск эксперимента с исламским банкингом. С 1 сентября в четырех регионах России банки смогут заключать сделки по исламским нормам. Однако мусульмане Татарстана намерены бороться за включение в новый закон понятия «шариат», которое заменили словами «партнерское финансирование», и добиться отмены НДС со сделок купли-продажи по шариату.

Вместо «шариата» ввели в оборот «партнерское финансирование»

В преддверии старта пилотного эксперимента по внедрению исламского банкинга на специальную конференцию «Проблемы и перспективы исламского банкинга в России» приехали представители мусульманского духовенства и предпринимательства, депутаты Госдумы и высокопоставленные чиновники. Дискуссия проходила в Академии наук РТ, где впервые в статусе свежеиспеченного президента выступил Рифкат Минниханов. Казалось бы, федеральный закон о проведении эксперимента в регионах подписан, о чем еще можно дискутировать?

Однако одобренная версия федерального законопроекта об исламском банкинге не совсем соответствует мусульманским канонам. Мусульманское сообщество обнаружило, что ключевое понятие «шариат» выпало из нормативной базы закона. Его заменили более благозвучным словосочетанием — «партнерское финансирование», подразумевая под ним нормы шариата. А отсюда остальные юридические «шероховатости», которые предстоит отшлифовать в процессе двух лет эксперимента. Так, отсутствуют нормы об экспертном шариате (тот, кто одобряет сделки, без чего нет доверия к этим сделкам). А также нет законодательного запрета на использование исламских денег на оружие, наркотики, порнографию. Конечно, по умолчанию это нельзя, но нужно прописать в законе. Именно по этой причине мусульмане назвали принятие ФЗ-417 «компромиссом» между возможным и невозможным.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Большое поле деятельности, о котором даже не мечтали»

«Исламские финансы основаны на принципах шариата, имеют долгую практику и работают в 130 странах мира», — напомнил во вступительном слове президент Академии наук РТ. По его словам, республика имеет длительные отношения с исламскими странами, еще в 2006 году между Исламским банком развития и республикой был подписан меморандум о взаимодействии в области партнерских финансов. Таким образом, потребовалось 16 лет для того, чтобы новый инструмент получил признание в России.

— Мы считаем, что принятие федерального закона о начале эксперимента даст новые возможности в развитии финансовых услуг (в том числе в страховании) и будет способствовать экономическому росту, — подчеркнул Рифкат Минниханов. — Запуск эксперимента в рамках ФЗ-417 в четырех регионах — Татарстане, Башкортостане, Чечне, Дагестане — значимый шаг в этом направлении. Исламские финансы — это новое большое поле деятельности, о котором даже не мечтали.

Сельское хозяйство, малый и средний бизнес — направления, куда может быстро прийти исламский банкинг. «Мы считаем, что есть сферы деятельности, которые не привлекательны для банков, в какой-то части это сельское хозяйство, малый и средний бизнес. Их могут заместить технологии исламского банкинга», — полагает он. Преимущество нового инструмента он видит в гуманных принципах деятельности. «Они предлагают много решений по устранению социального неравенства, — указал Минниханов. — В первую очередь это благотворительность. В исламском мире помощь ближнему решается проще».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Айрат Фаррахов об исламской ипотеке: сделали невозможное

Исламский банкинг долго не признали в России, вспомнил депутат Госдумы Айрат Фаррахов. «Как минимум 14 лет поднимался этот вопрос. Хорошо помню, как на KazanSummit приехал замминистра финансов России и сделал разгромное выступление о том, почему не надо внедрять. Причина — нет законодательства». Против был и ЦБ, и финансовые власти страны.

Тем не менее полтора года назад по поручению президента России была создана рабочая группа в Госдуме, в нее вошли два депутата от Татарстана. «Очень тяжело шел, долго согласовывали. Нашей целью было сделать закон прямого действия, но... В итоге сегодня он открывает большие возможности для удовлетворения 20 млн уммы мусульман РФ», — сообщил он. Главным успехом депутат назвал то, что удалось легализовать исламскую ипотеку. «Ко второму чтению удалось внести исламскую ипотеку, это было почти невозможно», — сообщил Фаррахов. Оказывается, правоверные мусульмане, несмотря на многодетность, не берут льготную ипотеку, для них она запрещена (харам).

Останавливаться на принятии закона депутаты не собираются. Им предстоит доказать востребованность нового инструмента. «При ЦБ создан экспертный совет, чья задача сделать три вывода. Первый — либо прекратить эксперимент, либо изменить и совершенствовать законодательство. Наша задача в том, чтобы экспертные группы пришли к правильным выводам», — сообщил Фаррахов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, предстоит бороться за «серьезные налоговые изменения по НДС». Речь идет об отмене НДС со сделок по шариату. Кроме того, стоит вопрос внесения поправок в Гражданский кодекс и закон о банковской деятельности. «В течение двух лет должны подготовить конкретные предложения, чтобы сделать реформу. Чтобы исламское финансирование могло полностью заработать», — сообщил он. В Казахстане реформу уже провели.