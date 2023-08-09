Запомните День физкультурника благодаря своему участию в спортивном празднике

В ближайшую субботу, 12 августа, Казань, как и многие крупные города России, будет отмечать День физкультурника, который празднуют в нашей стране с 1939 года. Спортивная редакция «Реального времени» поздравляет всех любителей спорта и здорового образа жизни и совместно с Министерством спорта республики и спорткомитетом города Казани приглашает желающих принять активное участие в этом празднике. Подробнее о том, какие активности ждут казанцев, — в нашем материале.



Спасибо, что снова вспомнили Универсиаду

Благодаря местным фанатам силового экстрима, появится возможность не лишний раз вспомнить 10-летие проведения казанской Универсиады. Тем более сейчас, в дни, когда в Китае завершается летняя Универсиада, а России предстоит провести Фестиваль студенческого спорта, который ожидается в Екатеринбурге.

Казань воспользовалась правом напомнить о своей Универсиаде 2013 года, и в честь ее 10-летия 10 представителей силового экстрима будут тянуть сцепку из пяти КАМАЗов весом 100 тонн. Если проводить исторические параллели, то и тут можно вспомнить знаменитую картину «Бурлаки на Волге», поскольку силовые экстремальщики ранее вывозили автомашины, даже самолеты в одиночку, а у нас будет некий эксперимент взаимодействия, «командной работы».

Это любопытно и в какой-то мере эксклюзивно, поскольку, например, в Москве, которая тоже анонсировала свою программу проведения Дня физкультурника, направления силового экстрима и бодибилдинга будут больше сосредоточены на визуализации, конкурсе фитнес-бикини, бодибилдинге на пляже и прочем. Пока есть время, хотелось бы посоветовать казанским организаторам праздника максимально насытить свои площадки героями казанской Универсиады, чтобы вспомнить не только сам праздник, но и по-своему визуализировать его.

Из истории праздника

День физкультурника был признан всесоюзным праздником в 1939 году, чему несказанно радовались спортсмены, физкультурники и военнослужащие нашей страны. Первые две категории получили профессиональный праздник, который в отсутствие международных стартов (что схоже с нынешней ситуацией) позволял мастерам спорта того времени блеснуть приобретенными навыками. А военнослужащие в честь праздника получали «наркомовские 100 грамм».

В чем крылась взаимосвязь Дня физкультурника, офицерско-солдатского корпуса Военно-воздушных сил СССР и Климента Ворошилова, в то время возглавлявшего Вооруженные силы в должности народного комиссара обороны, загадка прошлого, но оба этих начинания нашли положительный отклик в широких массах тех лет.

В 1961 году, когда для празднования Дня физкультурника выделили отдельную дату, а именно вторую субботу августа, «наркомовские 100 грамм» не отменяли, хотя армией в то время руководил Родион Малиновский, и пребывал он уже в должности министра обороны.

Но взаимосвязь занятий физической культурой и службой в армии прослеживается до наших дней, и на очередном праздновании Дня физкультурника в Казани будут проходить мероприятия, казавшиеся совсем недавно чем-то реликтовым — соревнования по сдаче норм ГТО («готов к труду и обороне»).

Александр Ильин/realnoevremya.ru

От заплывов и забегов до пляжного волейбола



Любителей активного образа жизни ждет масса мероприятий. С 11 по 12 августа пройдут плавательные заплывы, велосипедные заезды и легкоатлетические забеги участников «Казанского триатлона». Анонсировано участие порядка тысячи человек из трех десятков городов России. В акватории Казанки соберутся представители парусного спорта.

Поэтому присоединяйтесь к любителям спорта, поскольку организаторы готовы задействовать всех, и стар и млад. Казанцам постарше предложат участие в соревнованиях по скандинавской ходьбе, молодым дадут возможность провести эти выходные активно и еще более вариативно. Можно стать болельщиками на соревнованиях своих ровесников, а это и первый розыгрыш чемпионского пояса по боксу среди юниоров, и первенство по теннису в Альметьевске, первенство и чемпионат России по картингу в Богатых Сабах, чуть постарше, чем «млад», могут сразиться в стритболе и понаблюдать за показательными выступлениями в дзюдо, карате, керлинге, спортивной борьбе, тхэквондо, фехтовании, художественной гимнастике, сразиться в бадминтон, главное — получить прикладную пользу от посещения этих мероприятий, которая заключается в том, чтобы познакомиться со всеми видами спорта, культивируемыми в Казани, и узнать о возможности записаться в спортивные секции.

У казанцев будет возможность познакомиться со всеми видами спорта и записаться в спортивные секции. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Вишенкой на торте казанского Дня физкультурника станет турнир по бич-волею «Пляжные звезды». Представители большинства казанских игровых командных видов спорта будут соревноваться в пляжном волейболе. По зрелом размышлении, это грамотно выбранное противоборство, поскольку бич-волей — единственный бесконтактный игровой командный вид спорта, в котором могли бы соперничать мощные регбисты «Стрелы» с хоккеистами «Ак Барса» с относительно субтильными, по сравнению с ними, баскетболистами УНИКСа, флорболистами «Ирбиса» и футболистами «Рубина». Будут среди участников и представители профильного вида спорта — волейболисты «Зенит-Казани», а потому обещанная автограф-сессия обещает быть максимально «горячей», самые звездные спортсмены будут находиться в максимальной «шаговой» доступности. Эпицентром большинства спортивных активностей станет экстрим-парк «Урам», причем там устроят фотосессию на фоне самих КАМАЗов, полноценных участников недавнего Международного ралли «Шелковый путь».