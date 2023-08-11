«Рубин» плохо стартовал? Вспомните его дебют в Премьер-лиге с 0:4

Лучше пропустить в одной игре покер, чем в четырех матчах по голу

Старт чемпионата России по футболу дал возможность болельщикам посмотреть одну десятую от общего числа матчей — три из тридцати, превознести «Спартак», «похоронить» шансы «Зенита» на очередное чемпионство и увидеть доселе невиданное: первое поражение «Рубина» под руководством Рашида Рахимова. Спортивный корреспондент «Реального времени» Джаудат Абдуллин рассказывает о событиях первых трех туров.

«Рубин» исторически привык так дебютировать в высшем свете

Три тура, прошедших с начала чемпионата России по футболу, опустили «Рубин» примерно туда же, где он находился перед стартом, когда команды расставлялись в таблице согласно алфавитному порядку. Два очка в двух первых матчах и проигранный дома поединок со «Спартаком» — это, возможно, не совсем то, на что рассчитывали болельщики, но и посыпать головы пеплом нет смысла.

Распространенное выражение «Время лечит» подчас неплохо использовать и в обратную сторону, ретроспективную. В контексте «Рубина» неплохо было бы вспомнить, как он дебютировал в 2003 году в чемпионате России в матче с ЦСКА — 0:4. Да что там, заглянуть еще на пять лет раньше и вспомнить, как стартовала команда в сезоне 1998 года, когда сыграла в рамках Кубка России с «Аланией» из Владикавказа со счетом — 3:0. Оба случая показательны тем, что и в 1998 год, и позже, в 2003-й, болельщики «Рубина» входили с позитивом, связанным с тем, что год назад их любимцы выигрывали турниры второй, а затем первой лиги, приучив к доминированию, а тут получали холодный душ.

Развитие событий, после обоих дебютов, было разным. В 1998 году так и не удалось выбраться из стартового пике, пока не была объявлена отставка главного тренера Игоря Волчка, поскольку к кубковой неудаче добавились шесть туров, в которых было завоевано всего одно очко. В 2003 Курбан Бердыев был более успешен, обыграв уже в следующем туре «Торпедо-Металлург», а в четвертом взяв должок за «Рубин» 1998-го, разгромив дома все ту же «Аланию», только уже под названием «Спартак-Алания» — 4:0. Не надо забывать, что Бердыев тренировался у того же Игоря Волчка в алма-атинском «Кайрате» и относился к этому наставнику с огромным уважением. Вот и реваншировался за поражение своего наставника.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вот и сейчас возвращение «Рубина» в Премьер-лигу могло бы напоминать собой чемпионский старт 2008 года, когда в Москве был обыгран «Локомотив», но состояться гостевой победе не дал француз Вильсон Изидор, забивший на 88-й минуте с передачи экс-рубиновца Ильи Самошникова. Уж домашний матч с «Оренбургом» точно должен был завершаться победой казанцев, но мы упустили в сутолоке у ворот аргентинца Матиаса Переса на 81-й минуте.

В концовках дважды упустили по два очка

В обоих случаях победы уплывали из рук в концовках матчей, игровом отрезке, когда на первый план выходят физическое состояние и концентрация. Напомним, что в первом дивизионе уже при Рашиде Рахимове во главе «затащил» в концовках дважды, когда обыграл в гостях «Краснодар-2» и «Балтику». В обоих случаях решающие голы забивались в концовке, в Краснодаре в концовке игры, на фоне усталости, в Калининграде «гол в раздевалку» был забит на исходе первого тайма, после мимолетной потери концентрации хозяевами поля, не накрывшими бившего из-за штрафной Марата Апшацева. Там и доля везения была, в полном соответствии с поговоркой — «Везет сильнейшему».

Сейчас «Рубин» объективно не может считаться сильнейшим, только вернувшись в Премьер-лигу. Возможно, Казань и была последней командой, которая пошумела в высшем дивизионе 2003 года сразу же после выхода туда. Это в советские времена недавним дебютантам удавалось даже выиграть чемпионат страны, как «Спартаку» в 1979-м, минскому «Динамо» в 1982-м, днепропетровскому «Днепру» в 1983-м, хотя они совсем еще недавно играли в первой лиге. И в российском чемпионате подобные выскочки были не редкость. В чемпионате 1999 года «Анжи» из Махачкалы только в последнем туре упустил бронзовые медали, в чемпионате 2000 года саратовский «Сокол» занимал первое место после 11 туров и в буквальном смысле стал играть спустя рукава. Когда президент клуба Роман Пипия признался, что у него нет больше денег на премиальные. Глядишь, команда заняла бы место повыше, хотя и восьмое место для дебютанта при такой постановке вопроса было успехом. Тем более полуфинал Кубка России, где «Сокол» уступил «Локомотиву», обыгравшему в финале все тот же «Анжи», дебютанта высшей лиги предыдущего сезона. Это были времена, когда за небольшие деньги можно было набрать мастеровитых ветеранов, как Саратов, «честолюбивых дублеров», как Махачкала, недорогих, но хороших легионеров, как «Рубин», и пошуметь в высшем свете, успевая выстроить команду за год-два. Благо из бывших стран СССР еще можно было набрать достойных футболистов, которые с развалом Союза валом повалили в Россию, поскольку, будучи советскими людьми по воспитанию и менталитету, не могли найти себя в Европе. Да и легионерами здесь не считались.

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«Покажи мне свой бюджет, и я скажу, какая у тебя команда»

Сейчас подобное невозможно. Разве что «Акрон» из Тольятти и московская «Родина» делают какие-то предпосылки к тому, чтобы за несколько лет выстроить свою команду, отличную от других. В остальном же российский футбол напоминает известную футбольную поговорку: «Покажи мне свою полузащиту, и я скажу, какая у тебя команда». Только сейчас слово «полузащита» следует поменять на понятие «бюджет», и пускать в оборот новую поговорку: «Покажи мне свой бюджет, а я скажу, и какая у тебя полузащита, и какая команда».

Касаемо «Рубина», проблемой должны считаться две упущенные победы, а не домашний разгром от «Спартака», произошедший на домашней арене под ликование красно-белой публики. Что мы не догадывались, что «Спартак» потенциально сильнее «Рубина»? Сравнивать силы команд надо не с первой игры, а скорее с матча второго сезона, чтобы увидеть историю в развитии.

С 12 апреля, когда Рашид Рахимов пришел в «Рубин» и, как принято у космонавтов, сказал «поехали», долетел до высшего дивизиона, прошло меньше четырех месяцев, пока мы увидели первое поражение «Рубина» при Маматкулыче.

В противостоянии со «Спартаком» — это комплекс причин, а не умение-неумение тренера строить атакующую (оборонительную) игру. И в плане состава, и его сыгранности, и то, что тренера в Казань приглашали не из Серии А, а из студии «Матч ТВ». Так дайте же тренеру время хотя бы потратить кредит доверия, накопленный за факт уверенного возвращения в Премьер-лигу с первого места.