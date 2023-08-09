День в истории: Хрущев посетил ТАССР, бомба упала на Нагасаки

Чем примечательна дата 9 августа?

Фото: realnoevremya.ru с выставки «История России в фотографиях. Фотолетопись России»

Сегодня, 9 августа, отмечаются несколько важных дат: Международный день коренных народов мира, Всемирный день книголюбов, День воинской славы России. 9 августа США сбросили вторую атомную бомбу на Японию, ТАССР посетил Никита Хрущев, в Казани завершился XVI чемпионат мира по водным видам спорта, на московскую Спасскую башню вернулась «Патриотическая песня» Глинки, впервые прозвучала симфония №7 «Ленинградская» Шостаковича. Родились депутат Госдумы Рафаэль Гималов, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, писательница Туве Янссон. Скончались писатель Герман Гессе, актриса Шэрон Тейт, музыкант Джерри Гарсия. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Хрущев приехал

9 августа 1950 года в Казани родился Рафаэль Гималов. После КФЭИ работал старшим экономистом Казанского завода газовой аппаратуры, был председателем правления Айшинского районного потребсоюза, в 1983-м был избран депутатом городского совета Зеленодольска. Работал начальником отдела Государственного агропромышленного комплекса ТАССР, заместителем министра сельского хозяйства и пищевой промышленности ТАССР, директором по финансам комбината «Идель», заместителем директора АО «Пионер», директором финансового дома «Русь», был членом совета директоров «Промстройбанка». В 1992 году стал президентом татарской Ассоциации представителей среднего и малого бизнеса. Депутат Госдумы III и IV созывов (от Корякского одномандатного избирательного округа), в третий раз избирался по партийным спискам от Пермского края. Входил в Комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

9 августа 1964 года в ТАССР приехал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Случилось это незадолго до его вынужденной отставки. Жил он в Боровом Матюшино, а до кремля добрался на прогулочном теплоходе. Походив по городу, повелел «сломать старье». Кроме того, Никита Сергеевич осмотрел новостройки Советского района и попробовал фаршированную курицу от Юнуса Ахметзянова. На следующий день генсек отправился в районы республики.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

9 августа 1966 года в Казани родился Марат Хуснуллин. Параллельно с учебой в КГФЭИ был лаборантом обслуживания опытных установок института. Первая крупная должность Хуснуллина — председатель строительного кооператива «Темп». В 2001—2010 годах был министром строительства республики, после чего был назначен руководителем Департамента городского строительства Москвы. С 2010 года — вице-премьер правительства РФ. Возглавлял оргкомитет по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

9 августа 2015 года в Казани завершился XVI чемпионат мира по водным видам спорта. Он стал рекордным по количеству стран-участниц за всю историю: к нам для соревнований в шести видах спорта тогда приехали 2 413 спортсменов (1 152 мужчины и 1 261 женщина), а также 1 458 официальных лиц из 190 стран. На казанском чемпионате было разыграно 42 комплекта медалей в плавании, 13 — в прыжках в воду, девять — в синхронном плавании, семь — в плавании на открытой воде, по два — в хай-дайвинге и водном поло. В 2016-м чемпионат признали лучшим в истории Международной федерации плавания.

9 августа 2022 года «Реальное время» рассказало, что Комитету земельных и имущественных отношений Казани не удалось договориться с арендатором земельного участка в Кировском районе, изъятого под строительство дороги-дублера Горьковского шоссе. ООО «Озон», построившее на арендованной почти 10 лет назад земле железнодорожную ветку для приема сыпучих стройматериалов, со временем надеялось выкупить ее в свою собственность, но эти планы разрушила стройка. Город за все про все был готов заплатить компании, в одночасье лишившейся бизнеса, 17,3 млн рублей. Но арендатор, у которого участок забрали за 2 года до того, как вышел срок, убежден, что ему предлагают слишком маленькую компенсацию.



realnoevremya.ru/Любовь Шебалова

Куранты и Глинка

9 августа 1942 года в Большом зале Ленинградской филармонии состоялась премьера симфонии №7 Дмитрия Шостаковича. Пока оркестр Ленинградского радиокомитета и дирижер Карл Элиасберг продвигались по сочинению, все артиллерийские силы города были брошены на подавление огневых точек противника. Симфония транслировалась по радио и по громкоговорителям городской сети.

9 августа 1996 года со Спасской башни Московского Кремля впервые за несколько десятилетий зазвучала «Патриотическая песня» Михаила Глинки. Некогда государственный гимн страны прозвучал во время церемонии инаугурации президента России Бориса Ельцина. Музыкальный механизм курантов признали изношенным в 1938 году. Произведение Глинки они вновь начали исполнять дважды в сутки — в полдень и в полночь. А в три и девять часов (утра и вечера) звучала другая мелодия — хор «Славься» из оперы Глинки «Жизнь за царя» (она же «Иван Сусанин»).

Трагедия в Калифорнии

9 августа 1945 года бомбардировщик США Bockscar сбросил на Нагасаки, на тот момент четвертый по численности населения город Японии, атомную бомбу «Толстяк». Она стала второй после бомбы «Малыш», которую 6 августа Америка сбросила на Хиросиму. Второй снаряд диаметром 152 см весил 4,6 тонны. Мощность взрыва составила порядка 21 тыс. тонн в тротиловом эквиваленте, погибли тысячи человек. Спустя пять дней после трагедии, 14 августа, Япония официально приняла условия капитуляции с оговоркой о личной неприкосновенности императора.

9 августа 1969 года в Калифорнии члены преступной коммуны Чарльза Мэнсона убили актрису Шэрон Тейт, а также ее друзей — Джея Себринга, Войтека Фриковски и Эбигейл Фолгер. Была и случайная жертва — 18-летний Стивен Пэрент. Трагедия переосмыслена в фильме «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, который предложил оптимистическую концовку.