«Стрела» взяла реванш за «Рубин»

Дерби Казани и Москвы пока проходит с переменным успехом

Фото: представлено realnoevremya.ru РК «Стрела»

Синхронное начало чемпионатов России по футболу и регби второй раз подряд сводит в противостоянии команды Казани и Москвы. И если кто-то из любителей спорта сосредоточил свое внимание на тотальном превосходстве «Спартака» над «Рубином», как в счете, так и в количестве болельщиков на казанском стадионе, то спортивная редакция «Реального времени» решила смазать «кровоточащую рану» репортажем с регбийного матча «Стрелы» со «Славой». Получилось красиво и духоподъемно.

У «Стрелы» очень качественная ротация

После того как «Рубин» не смог удержать ничью в гостевой игре с «Локомотивом», «Стрела» поразила небо столичных «славян». После домашнего разгрома «Рубина» от «Спартака» «Стрела» добилась сатисфакции у его извечного противника «Динамо».

Впрочем, «злопамятные» стрелки могли реанимировать в памяти домашнее поражение от «Динамо», когда у гостей блистал Максим Шевцов, и сделали все, чтобы он не участвовал в этой игре. У «Стрелы» были на это полномочия, поскольку Шевцов с прошлого сезона игрок Казани, и даже четыре попытки в прошлой игре не дали ему возможности выйти на поле со стартового свистка. Джей Пи Нил выставил вначале Омари Гриняева, Антона Дроздова, Нику Казаликашвили и двух южноафриканцев Дамеона Вентера и Йохана Тромпа, которые прошлый матч начинали на скамейке запасных. Состав поменялся на две трети по сравнению со стартовым поединком — это то, что мы отмечали в одной из своих анонсовых статей: у «Стрелы» очень качественная ротация.

Уже со старта «Стрела» ушла вперед, реализовав штрафной ногами Кобуса Мораиса — 3:0. Комментаторы матча раскрыли секрет, что одного из их коллег — Максима Хализова, руководителя пресс-службы федерации регби России, — казанцы просили не акцентировать внимание на решениях тренерского штаба «Стрелы», который зачастую выбирал в прошлом сезоне продолжение атаки, а не пробитие штрафного.

Джей Пи Нил выставил вначале Омари Гриняева, Антона Дроздова, Нику Казаликашвили и двух южноафриканцев Дамеона Вентера и Йохана Тромпа представлено realnoevremya.ru РК «Стрела»

Казанский ветерок олицетворял преимущество «родных стен»

Кстати, рассуждения о выгоде реализации назначенных штрафных невольно подтверждал игровой момент на 12-й минуте матча, когда динамовцы решили пробивать свой штрафной, назначенный с места, находящегося едва ли не на середине поля. Динамовцы штрафной не реализовали, хотя мяч долетел до ворот, но домашние стены сделали свое дело, точнее казанский ветер просто сдул «дыню» с пути следования. Кстати, если бы не ветер, то воспринимать 29 градусов жары, которые ощущались острее на искусственном газоне, было бы совсем тяжело. К счастью для казанцев, Омари Гриняев занес попытку, реализованную Мораисом, после чего, к счастью для московских болельщиков, динамовцы занесли ответную попытку — 10:5. Казанцам опять помог домашний ветерок, поскольку при реализации гости вновь промахнулись.

10:5 в регби — это ни о чем, с учетом того, что в «Стреле» была нехватка одного удаленного игрока. Арбитр Георгий Копп, на наш взгляд, был неоправданно жесток по отношению к игроку казанцев, но даже в меньшинстве хозяева поля смогли увеличить разницу в счете, усилиями двух южноафриканцев. Тромп занес, Мораис реализовал тяжелую попытку. Нас мало, но мы в зеленых тельняшках, могли сказать о себе «стрелки», чья форма действительно напоминает полосками униформу моряков. Ну и вишенкой на торте первого тайма, получившейся размером в половину торта, была попытка Германа Давыдова с реализацией Мораиса — 24:5. И это при том, что «Динамо» играло прилично, бело-голубым не в чем было себя упрекнуть, кроме того, что дважды не совладали с направлением казанского ветра, а счет был такой, что впору выбрасывать белый флаг, без каких-либо оттенков клубного голубого. Это, конечно, не 1:76, как было зафиксировано в матче гандболисток России и Кыргызстана на вторых Играх стран СНГ, но все равно приятного мало.



Алексей Вербов как заинтересованный зритель

Начало второго тайма регбисты обеих команд украсили своими действиями. Вначале Виталий Живатов спас мяч от выхода за линию, в стиле, как это делают баскетболисты, в инерции вылетая на трибуны, а затем Сергей Козлов спас «дыню», теперь уже ногами, как это изредка делают волейболисты, главный из которых «прямо сейчас» Алексей Вербов, наставник «Зенит-Казань», воочию наблюдал за матчем «Стрелы» и «Динамо», одного из принципиальных его соперников в волейбольном чемпионате.

Кстати, раз уж мы вспомнили о волейболе и о гандболе, то надо отдать должное российской федерации регби и всем, кто работает на продвижение этого вида спорта в стране. Казалось бы, пару лет назад о существовании этого вида спорта мало кто помнил, кроме жителей Красноярска и Пензы, но регби рвануло в момент, когда весь российский спорт был на коронавирусной паузе, и стало делать настолько смотрибельный контент, что в 29 градусов жары ноги несут не на пляж, а на стадион «Тулпар». В итоге воскресным отдыхом становится то, что смотришь на мощных ребят, слушаешь предельно вежливых судей и велеречивых комментаторов, за каждым словом которых пристально наблюдают злопамятные члены административного штаба «Стрелы». Российское регби в развитии информационного шума, картинки и контента,в целом умчалось от своих коллег из того же водного поло и хоккея на траве, как болид «Формулы 1» от катафалка. Или как Степан Хохлов и Виталий Живатов, убежавшие к зачетке динамовцев в начале второго тайма. Хохлов бежал и занес, Живатов бежал и столкнулся с кем-то из припозднившихся динамовцев — 31:5.

После этого успеха «Стрела» на время ушла в воображаемую тень, которой не было на стадионе, но казанцы умудрились ее найти в динамике своей игры и пропустили два удара от команды гостей — 31:19. Появилась опасность если не нервной концовки, то потери бонусных очков, но тут «Стрела» ответила двумя попытками южноафриканцев Дамеона Вентера и Эдди Людика.

Если так пойдет дальше, Шевцов сможет претендовать на (звание) лучшего бомбардира. представлено realnoevremya.ru РК «Стрела»

Бенефис Шевцова, комментарий Чеченкова

После этого начался бенефис Максима Шевцова, вышедшего на замену с новой прической в виде африканских косичек, что на блондине смотрелось несколько необычно. Вначале он занес попытку, воспользовавшись пасом ногой от Германа Давыдова. В этом эпизоде «дыня», подпрыгивая от газона в метре от боковой линии, продолжала двигаться строго по прямой, пока ее не подхватил Шевцов и не приземлил в зачетке команды гостей.

Затем Шевцов занес так, что вряд ли кто-то мог вспомнить подобное. Динамовцы уронили его по ходу движения, при этом сами попадав перед ним, Шевцов успел встать, перепрыгнуть через одного соперника и в броске вперед занести «дыню» в зачетку. Третья попытка снова была взаимодействием с Давыдовым, отдавшим результативный пас. В итоге 64:19. Как охарактеризовал эту победу один специализированный регбийный ресурс: «Стрела» разгромила «Динамо» градом попыток своего мощного веера». Можно и согласиться, добавив, что веер получился не охлаждающий, а обжигающий. Кстати, в чате этого матча отметился бывший регбист Сергей Чеченков, который долгое время был президентом федерации хоккея на траве России, написавший, что «Динамо» не находит своей игры. Что касается «Стрелы», то она вновь демонстрирует хорошую игру в нападении и вновь Шевцов делает хет-трик (уточним, что в первой игре был покер). Если так пойдет дальше, сможет претендовать на (звание) лучшего бомбардира.

Продолжить эту голевую феерию Казань готова на старте очередного розыгрыша Кубка страны. Календарь у «стрелков» практически идентичен «рубиновым»: как они снова сыграют с «Локомотивом», так и «Стреле» опять предстоит встречаться со «Славой».