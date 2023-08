День в истории: родился первый луноход, в Москве запретили испытывать ядерное оружие

Чем примечательна дата 5 августа?

Сегодня, 5 августа, Международный день светофора. 5 августа был произведен первый «огненный таран», был подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, вышел дебютный альбом группы Pink Floyd. Родились: критик Фарваз Миннуллин, писательница Мадина Маликова, актриса Наиля Ибрагимова, астронавт Нил Армстронг, художник Надир Альмеев. Умерли: писатель Фатих Сәйфи-Казанлы, актер Анатолий Папанов, поэт Саша Черный. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Мастер гравюры

5 августа 1934 года родился критик, переводчик, писатель Фарваз Миннуллин. Читателям он известен прежде всего как переводчик зарубежной прозы, благодаря которому на татарском языке вышел «Мартин Иден» Джека Лондона, «Человек-невидимка» и «Война миров» Герберта Уэллса. Фарваз Миннуллин — отец Йолдыз Миннуллиной, поэта и драматурга.

5 августа 1935 года в селе Муртыш‑Тамак Сармановского района родилась Мадина Маликова. После пединститута начала работу в редакциях журналов «Чаян» и «Азат хатын». В 1993 году стала президентом Всетатарского общества Красного Полумесяца. Автор таких романов, как «Милосердие», «Вихрь», «Очарование», и повестей «Весенние венки», «Потерянные сокровища», «Цветочный мед».

5 августа 1945 года в селе Атабаево Лаишевского района родилась Наиля Ибрагимова. После театрального училища она присоединилась в 1968 году к труппе театра имени Камала под руководством Марселя Салимжанова. Одни из первых ее больших ролей — Эльвира в «Перед свадьбой» Хая Вахита и Фаншетта в «Женитьбе Фигаро». Играла и юношей, и детей.

5 августа 1946 года в Казани родился Надир Альмеев. Сын солиста оперного театра Усмана Альмеева. После Казанского художественного училища работал на Казанской студии кинохроники, в Татарском книжном издательстве, в редакции газеты «Яшь ленинчы» и конструкторско-технологическом обществе «Прометей». Один из главных представителей станковой графики в Татарстане, создавший цикл гравюр и офортов «Реминисценции. Божественная комедия. Данте Алигьери».

5 августа 1959 года в селе Отар-Дубровка Пестречинского района родился Зуфар Хайрутдинов. Закончил Казанский инженерно-строительный институт и вокальный факультет Казанской консерватории. Автор таких песен, как «Миләшләрем» Алсу Хисамиевой, «Салкын чәй» Салавата Фатхутдинова, «Су буенда учак яна» Зухры Шарифуллиной.

5 августа 2022 года «Реальное время» рассказало, что в Татарстане, как и по всей России, резко выросло количество махинаций с электронными цифровыми подписями, которые изначально были призваны облегчить жизнь предпринимателей и граждан. Информацию подтвердили в МВД по РТ, где ранее уже предсказывали эту негативную тенденцию, добавив, что несколько стабилизировать ситуацию удалось лишь в последние месяцы, однако расслабляться еще рано — преступления не прекратились. Если в республике выдачу ЭЦП жестко ограничили, то теперь подписи наших бизнесменов воруют из других регионов.

Московский договор

5 августа 1939 года летчик Михаил Ююкин совершил первый «огненный таран» против наземной цели. Это произошло во время конфликта СССР с Японией в районе границ Монголии и Маньчжоу-го. Во время выполнения задания в самолет под командованием Ююкина попал зенитный снаряд. Пламя сбить не удалось, и тогда командир приказал всей команде эвакуироваться, после чего направил горящий бомбардировщик на японских военных. Покинуть самолет успел только штурман Александр Морковин, а стрелок-радист Петр Разбойников разделил судьбу командира Ююкина.

5 августа 1963 года в Москве был подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой между СССР, США и Великобританией. Он вступил в силу 10 октября 1963 года и был открыт для подписания другими странами с 8 августа 1963 года в Москве, Вашингтоне и Лондоне. Сейчас его участниками являются 131 государство.

Большой шаг

5 августа 1930 года в городе Уапаконета в США родился Нил Армстронг. Учился в Университете Пердью, получив степень бакалавра наук по авиационной технике, служил летчиком-испытателем в ВМС США в Льюисском исследовательском центре, участвовал в Корейской войне. В октябре 1958 года был зачислен в группу пилотов. В марте 1966 впервые отправился в космос на корабле Gemini 8, осуществив с Дэвидом Скоттом первую стыковку двух космических кораблей, а в июле 1969 года командовал экипажем «Аполлон-11» и стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны.

5 августа 1967 года вышел дебютный альбом группы Pink Floyd под названием The Piper at the Gates of Dawn. Записан он был под руководством гитариста Сида Барретта, который в последующем был отстранен от участия в коллективе. При этом название диска, «Волынщик у ворот зари», указывает на главу повести «Ветер в ивах» Кеннета Грэма — это была любимая книга Барретта.