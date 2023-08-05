«Барбигеймер», российское реалити-шоу в Дубае и ураган в ПФО: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Главной темой прошедших семи дней для татарстанцев стал выход двух голливудских киноновинок — «Оппенгеймер» и «Барби». Оба фильма вышли 21 июля и за два уикенда собрали в прокате по всему миру более $1,1 миллиарда. Также в топе лидеров поисковых запросов оказалось российское телешоу «Выжить в Дубае», в котором звезды шоу-бизнеса борются с обычными людьми за право отдыхать в дорогом отеле. Помимо положительных событий в списке оказалась и трагедия — недавний ураган, обрушившийся на регионы Приволжского федерального округа. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Ураган интересовал татарстанцев больше, чем сама погода



Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные, трендовые запросы по веб-поиску. Ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).



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Напомним, 21 июля в мировом прокате стартовали две самые ожидаемые кинокартины этого года «Барби» и «Оппенгеймер». Фильмы Кристофера Нолана и Греты Гервиг имели высокую популярность еще до своего выхода во многом благодаря своей тематике и актерскому составу. Вместе с этим оба фильма породили волну мемов и других интернет- приколов еще с момента выхода первых трейлеров. За два раунда выходных (с 21 по 23 июля и с 29 по 30 июля) фильм «Барби» собрал по всему миру $775 миллиардов, «Оппенгеймер», в свою очередь, — $400 миллиардов.

При этом уикенд с 21 по 23 июля по суммарным сборам был четвертым в истории проката США. Лучшие результаты были лишь у третьих и четвертых «Мстителей», а также седьмого эпизода «Звездных войн».

Что касается России, то, скорее всего, оба фильма покажут лишь в онлайн-версиях. Зарубежные кинокомпании смогли вычислить схему поставок пиратских копий для больших экранов, а также их продавцов. Это привело к тому, что теперь отечественные кинотеатры не могут найти предложений о продаже копий голливудских картин.

Тройку лидеров замыкает российское реалити-шоу о путешествии в Объединенные Арабские Эмираты. В него отправляются две команды: одна состоит из звезд, а вторая — из жителей разных регионов страны. Кого-то из них заселят в фешенебельном отеле, а кому-то достанутся палатки на раскаленном песке. Участникам заранее неизвестно, как их распределят, потому что за право быть в отеле им придется бороться. Ведущими проекта стали известный комик и телеведущий Павел Воля и его жена — спортсменка Ляйсан Утяшева.

Вместе с этим в перечень также попал и ураган, обрушившийся в прошлую субботу на регионы Приволжского федерального округа. Напомним, на озере Яльчик в Марий Эл от последствий стихии пострадали 29 жителей Татарстана, в том числе четверо детей. Восемь человек погибли, из них трое дети. Уже на территории республики от непогоды пострадали 27 человек, погиб подросток 14 лет. В общей сложности в Татарстане и на озере Яльчик в Марий Эл пострадали 56 человек, из них девять погибли.

Все города Татарстана активно интересовались матрицей судьбы

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.



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Голливудские новинки, как и неделю назад, вызвали наибольший интерес у жителей столицы Татарстана. Причем «Оппенгеймер» оказался популярнее «Барби». Кроме того, интерес к фильму с Киллианом Мерфи также завирусился в Нижнекамске. В остальных же городах обе кинокартины находятся практически на одних и тех же значениях, варьирующихся от 55 до 65 баллов.

Нижнекамцы продолжили занимать лидерские позиции в рейтинги, собрав максимальное количество баллов заинтересованности по «Выжить в Дубае». Следом за ними идут жители Альметьевска и Казани. Челнинцы же не особо заинтересованы в новом реалити-шоу, но при этом их больше всех волнуют такие темы, как погода, матрица судьбы и «Камское море».

Наибольшую заинтересованность в урагане и его последствиях проявили казанцы и нижнекамцы. За ними уже следуют жители автограда и нефтяной столицы республики. При этом альметьевцев сильно волновала погода, из-за чего они оказались вторыми в этом запросе.

Казахстанский сериал лидирует на YouTube

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) приводится то, что в тренде у татарстанцев на YouTube:

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Что касается видеохостинга YouTube, то на нем первое место по количеству запросов досталось казахстанскому комедийному сериалу «Саке». Проект снимался в 2020-м, но вышел на экраны только в июне текущего года. Главный герой Саят Саматович или просто Саке — аким Чапаевского района. «Госслужащий, который делает все для людей и ничего для себя, но это только на первый взгляд», — именно так описывается этот персонаж в предисловии картины. На втором месте также оказалась музыкальная композиция, вышедшая не так давно — песня хип-хоп-исполнителей Heronwater & BUSHIDO ZHO «Дай мне посмотреть». Замыкает тройку лидеров блогер Карина Каспарянц, которая на своем канале рассказывает о семейной жизни и детях.

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