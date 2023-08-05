«Если дорога плохая, обходим по полям, степям и перелескам, по подножию гор»

Участники конного пробега «Татарстан — Алтай» добрались на татарских лошадях до Тюменской области

Фото: предоставлено realnoevremya.ru А. Хабибуллиным

Участники конного пробега «Татарстан — Алтай» пересекли границу Тюменской области. Шесть лошадей татарской породы, четыре наездника и группа поддержки двигаются к финальной точке — в Майминский район Алтая к памятному знаку «Алтай — сердце Евразии», подарку первого президента республики и Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева к 250-летию вхождения алтайцев в состав России. Подробнее о том, как встречают гостей из Татарстана в регионах России, что интересного произошло на маршруте и как татарские лошадки переносят дальнюю дорогу, — в материале «Реального времени».

«Татары с радостью встречают коней татарской породы»

Участники конного пробега «Татарстан — Алтай» в эти дни уже преодолели границу Свердловской области и сейчас передвигаются по Тюменской. Здесь они пробудут до 7 августа. «У нас все хорошо!» — заверил бодрым голосом ответственный за организацию акции Айрат Хабибуллин, ведущий советник отдела отраслей животноводства Минсельхоза РТ:

— Нас больше всего впечатляет, с какой любовью, радушием и уважением нас встречают соплеменники в регионах — с национальным колоритом: с танцами, плясками, национальными костюмами и блюдами. Каждая встреча превращается в праздник.

«Нас больше всего впечатляет, с какой любовью, радушием и уважением нас встречают соплеменники в регионах — с национальным колоритом: с танцами и плясками». Александр Рекун/ realnoevremya.ru

В Татарстане участники пробега останавливались в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Тюлячинском, Мамадышском, Елабужском, Минзелинском, Актанышском районах. В Башкирии официальную встречу не планировали, была только самостоятельная остановка на ночлег. В Пермском крае лошадей татарской породы торжественно встречали в Чернушке и Октябрьском.

— Дальше нас встретили в Свердловской области прямо на границе, здесь есть специальная площадка, где нас приветствовали представители татарской диаспоры. В деревне Аракаево поразил татарский ансамбль под руководством Салават-абый. В пермском крае в Октябрьском нас удивили национальной традицией — здесь устроили праздник вышитых полотенец. Мы были на нем дорогими гостями. Кстати, приятно удивились, что везде очень хорошо говорят на татарском языке, — отметил Айрат Хабибуллин.

На ночлег команда останавливается в самых разных местах: в конноспортивных клубах, базах, где есть приемлемые условия для лошадей. Если же таковых нет, группа своими силами сооружает выгульные площадки. Всегда в любом месте с конями ночует по два человека — следят, чтобы с животными все было в порядке.

Всегда в любом месте с конями ночует по два человека — следят, чтобы с животными все было в порядке. Александр Рекун/ realnoevremya.ru

— Важно правильно разместить лошадей, чтобы им было максимально комфортно. Стоит отметить, нам очень везет с погодой. Главное — она очень комфортна для лошадей — не слишком душно, не печет, веет приятный, прохладный ветерок. Мы видели видео ужасного урагана, который пронесся над Татарстаном. К счастью, нам повезло, нас миновала такая непогода. Даже под сильный ливень мы ни разу не попадали, — рассказал Хабибуллин.

«Везем Кубок пробега «Татарстан — Алтай»

В Тюменской, Омской, Новосибирской областях к татарстанской конной команде присоединятся местные коллективы конноспортивных школ. Кроме того, в Новосибирске, Омской области или Барнауле в рамках конных скачек планируется организовать забег на Кубок конного пробега «Татарстан — Алтай». Представители Татарстана везут этот трофей с собой для вручения будущему победителю.

В основном стараемся идти вдоль дамбы. Но если там дорога плохая, обходим по полям, степям и перелескам, шли и по подножию гор. предоставлено realnoevremya.ru А. Хабибуллиным

Сами кони, непосредственно участвующие в пробеге, на скачки не выйдут, так как это будет слишком сильная нагрузка, рассказал главный жокей пробега Фирзар Гиниятуллин, который и собирал команду профессиональных наездников из разных районов республики:

— Нам предлагали принять участие в забеге на наших лошадях хотя бы на 500—600 метров. Мы отказались даже от таких маленьких дистанций, потому что считаем, что наши кони и так испытывают большие нагрузки. Они каждый день проходят как минимум 50—60 км по самым разным дорогам, перенести скачки для них будет тяжело. Мы решили просто принять участие в демонстрационной части состязаний.

По его словам, команде приходится ехать разными путями, преодолевать преграды, передвигаться по пересеченной местности:

— В основном стараемся идти вдоль дамбы. Но если там дорога плохая, обходим по полям, степям и перелескам, шли и по подножию гор. Иногда приходилось переходить вброд небольшие реки. Был такой участок, где на нашем пути встали большие заросли борщевика, по дамбе идти было невозможно — сильное движение, много фур, и внизу тоже не пройдешь — слишком крутой подъем и тут же чаща ядовитого растения. Пришлось искать обходные пути.

«Наши лошади каждый день проходят как минимум 50—60 км по самым разным дорогам». предоставлено realnoevremya.ru А. Хабибуллиным

«Все жеребцы в команде молодые и строптивые»



В группе всего шесть лошадей. Каждый день скачет по 4 лошади. Две лошади по очереди отдыхают. Располагают их всегда в разных табунах, и этому есть объяснение:

— Все животные, участвующие в пробеге, — молодые жеребцы, им от одного до 4 лет, они резвые, строптивые и своенравные, могут и подраться между собой. Поэтому мы их содержим по отдельности. Даже когда они только выбегают из загонов, надо потрудиться, чтобы их успокоить, они успокаиваются под седлом. Как только наездник сходит, они опять могут начать задираться.

На шестиместной коневозке едет четыре лошади, чтобы им было просторно и удобно, в трехместном прицепе едет еще две лошади.

В группе всего шесть лошадей, каждый день скачет по 4 лошади. предоставлено realnoevremya.ru А. Хабибуллиным

— Когда выбираем, кто из лошадей выйдет в этот день в дорогу, смотрим на их настроение. От этого тоже многое зависит. Настроение очень легко определить по тому, как конь ест. Если с аппетитом, то все в порядке, если не доедает или вовсе отказывается от корма, то такому коню лучше отдохнуть, — поведал жокей.

«Нас обвиняют в том, что мы мучаем лошадей»

Фирзар признался, что иногда в пути им встречаются «зоозащитники», которые обращаются с претензиями, мол, зачем вы мучаете лошадей, зачем заставляете бежать их много тысяч километров.

— За все время путешествия нам пришлось пару раз столкнуться с такой критикой. Но мы можем заверить, что это не так. Для нас забота о лошадях стоит на первом месте. В день каждая лошадь скачет не больше 50—60 км. Скорость мы выбираем среднюю, чтобы животные особенно не утомлялись. Следим за погодой и дорогой, за тем, чтобы всегда была возможность покормить, напоить и помыть наших питомцев. В 6 утра по расписанию мы кормим и поим лошадей. В 8 утра отправляемся в путь. В два-три часа дня заканчиваем и дальше везем коней в машине, — рассказал наездник.

«Для нас забота о лошадях стоит на первом месте». предоставлено realnoevremya.ru А. Хабибуллиным

Напомним, конный пробег из республики до Алтая на лошадях татарской породы стартовал 24 июля в Казани. Протяженность пути — около трех тысяч километров. Маршрут пройдет через 56 населенных пунктов восьми регионов страны. Участники акции проведут в пути 38 дней.