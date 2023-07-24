3000 км, 38 дней, 56 населенных пунктов: в Казани стартовал конный пробег до Алтая на лошадях татарской породы

Сегодня в Казани стартовал конный пробег до Алтая на лошадях татарской породы. Протяженность пути — около трех тысяч км. Маршрут пройдет через 56 населенных пунктов восьми регионов страны.
Участники пробега проведут в пути целых 38 дней. Планируется, что финишируют они в конце августа в Майминском районе Алтая возле памятного знака «Алтай — сердце Евразии».
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