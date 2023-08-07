Как бывший топ-менеджер «Алнаса» потеснил «Римеру-Алнас»

Чистопольские машиностроители займут на рынке 1 млрд рублей под долгосрочные проекты

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ/rais.tatarstan.ru

После ухода из России иностранных нефтесервисных компаний на треть рынка электропогружных установок в стране замахнулись татарстанские машиностроители. Как стало известно «Реальному времени», чистопольская компания Евгения Игнатова в этих целях намерена занять на рынке 1 млрд рублей. «Евгений занимал пост гендиректора дочернего предприятия «Алнаса», ушел и основал собственное производство электропогружных насосов в Чистополе», — рассказывают в отрасли историю появления в республике конкурента «Римеры-Алнас». Подробнее о том, на что потребовались средства и как развивалось одно из ведущих чистопольских предприятий, — в нашем материале.

Облегчить бремя долгосрочных кредитов

Татарстанский производитель нефтесервисного оборудования «Новые технологии» продолжает занимать на ММВБ. В начале недели Московская биржа зарегистрировала пятилетний облигационный заем компании в 1 млрд рублей, подтвердила информацию финансовый директор компании Оксана Шумкова:

— Да, размещение на 1 млрд, но ставку пока озвучивать не буду. Сейчас идут переговоры с банками-организаторами займа. Ими выступили «Газпромбанк» и «Синара», — сообщила она.

Однако, по данным трейдеров, старт сбора заявок запланирован на 10 августа, а ожидаемая доходность по облигациям может составить 13,5% годовых. Долгосрочной оферты и амортизации не предусмотрено, отмечают они. Перед началом размещения в июне этого года АКРА присвоила заемщику кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом. Ее бумаги включены в третий уровень котировального списка.

Компания уже выходила на биржу с дебютным выпуском облигаций в ноябре 2022 года. Тогда она заняла на рынке 800 млн рублей также под 13,5% годовых, а сами облигации были выпущены на пятилетний срок, рассказала «Реальному времени» Шумкова.

Компания уже выходила на биржу с дебютным выпуском облигаций в ноябре 2022 года. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Повторный выход на ММВБ она объяснила желанием зафиксировать стоимость заимствований на долгосрочную перспективу. «В перспективе 5 лет сложно прогнозировать динамику ключевой ставки ЦБ, поэтому решили зафиксировать займы на уровне 13,5% годовых», — отметила она. Исходя из этих соображений, компания готовилась к первому выпуску на 800 млн рублей, и теперь — к августовскому сбору. «В первый раз (в ноябре 2022 года) ставка по кредитам была чуть ниже, чем по облигациям. Разница была небольшой, но все равно чуть ниже», — заметила она. По ее словам, компания планирует минимизировать долгосрочные кредиты.

В настоящее время средний размер ставок по кредитам, выданным компании, составляет от 11% до 12% (КС+3-4%), говорится в инвестиционном меморандуме к размещению облигаций. В структуре баланса доля заемных средств составляет не более трети. Финансовый долг + сумма задолженности по операционному лизингу компании на 30.06.2022 г. составляет 5 373 963 тыс. руб. (что составляет 50% от валюты баланса). Выручка эмитента за 6 месяцев 2022 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 23% и составила 4 949 662 тыс. руб. Компания имеет доступ к одобренным кредитным линиям нескольких ведущих банков, следует из документа.

Компания планирует минимизировать долгосрочные кредиты. realnoevremya.ru

Собрали контракты на 55 миллиардов

Интересно, что на этот раз к размещению облигаций привлечен «Тинькофф-банк». «Он будет привлекать средства физических лиц. Ведь еще при первом размещении с их стороны был замечен высокий интерес к облигациям», — рассказала представитель компании. По ее словам, при дебютном выпуске облигации были выкуплены за один рабочий день, а условия размещения были одинаковыми для юридических и физических лиц. Повышенная активность происходит на фоне невысоких депозитных ставок, согласилась она в разговоре с «Реальным временем».

Компания выпускает установки погружных электроцентробежных насосов (УЭНЦ), основными заказчиками выступают «Роснефть» и «Газпромнефть». По данным «СПАРК-Интерфакс», 80% долей принадлежит Евгению Игнатову, еще 20% — его партнеру Олегу Думлеру. Прошлый год компания завершила с чистой прибылью в 357,6 млн и оборотом в 13 млрд рублей.

Рынок УЭЦН в 2021 году достиг отметки в 43 млрд руб. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ/rais.tatarstan.ru

«Российский рынок установок погружных электроцентробежных насосов является на сегодняшний день наиболее крупным рынком нефтяных насосов», — говорится в инвестиционном меморандуме компании. По оценке консалтинговой группы «Текарт», рынок УЭЦН в 2021 году достиг отметки в 43 млрд рублей. Более свежих данных за 2022 год пока нет, уточнили аналитики. По собственной оценке, компания занимает 22% российского рынка УЭНЦ, в то время как альметьевская «Римера-Алнас» удерживает 14%. Другими конкурентами являются ООО «ПК «Борец» (34%), АО «Новомет», ООО «Шлюмберже» (5%), ООО «Алмаз». По итогам прошлого года чистопольцы сформировали портфель заказов в 55 млрд рублей.

Источники «Реального времени» рассказали, что владелец фирмы Евгений Игнатов является выходцем из альметьевского «Алнаса». 20 лет назад он ушел с поста директора дочернего предприятия. Примечательно, что именно от альметьевских конкурентов чистопольская компания два года назад получила репутационный удар. Тогда «Римера-Алнас» опубликовала на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений информацию, подрывающую доверие контрагентов. Она сообщила о намерении обратиться в суд с заявлением о признании ООО «Новые технологии» несостоятельным (банкротом), после чего к Игнатову стали поступать запросы от партнеров с просьбой разъяснить причины размещения сведений о неплатежеспособности заявителя, говорится в материалах разбирательства УФАС по РТ. В результате антимонопольное ведомство вынесло «Римере-Алнас» предупреждение.



«Римера-Алнас» опубликовала информацию, подрывающую доверие контрагентов. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ/rais.tatarstan.ru

Почему Игнатов обосновался в Чистополе

— Я прекрасно знаю чистопольский завод и лично Женю Игнатова, мы вместе работали на «Алнасе», — рассказал его друг, работающий сегодня на Бугульминском электронасосном заводе. — Он занимал пост директора предприятия, которое занималось нестандартным оборудованием, испытательными стендами и установками для воды. Это ООО было в структуре «Алнаса». Он начинал развивать предприятие с нуля. Насос с двигателем надо испытать, перепроверить. Параллельно занимались водяными насосами-установками для добычи воды. Потом он ушел и открыл свое дело. Занимался продажами оборудования за рубеж, поэтому рынок примерно представлял.

На вопрос, почему Игнатов решил переехать в Чистополь, собеседник издания ответил так: «Там было литейное производство, ведь для выпуска насосов его жизненно необходимо иметь. Грубо говоря, комплектующие можно купить, а сам насос придется отливать. В Альметьевске свободных литейных мощностей не было, в Чистополе еще что-то осталось». По его словам, впоследствии ему удалось все-же создать мощности и в Альметьевске. Сейчас Бугульминский электронасосный завод поставляет ему несколько типов комплектующих.

«Новые технологии» не являются резидентами ТОСЭР, но дочерняя компания «Камский литейный завод» (ООО «Камлит», производит электродвигатели для насосов) входит в индустриальный парк «Чистополь», сообщили «Реальному времени» в исполкоме города. Как пояснили в ведомстве, обе компании технологически связаны между собой. «Камлит» пользуется льготами как резидент ТОСЭР. В его распоряжении 6 га земли, 4 здания и 1,5 тысячи кв.м производственных площадей. По словам чиновника, открытие нового производства в Чистополе несколько лет назад помогло городу решить проблему с безработицей и поднять экономику района.

Что касается облигационного займа, дополнительные ресурсы необходимы для вложений в долгосрочные контракты, рассказала «Реальному времени» Оксана Шумкова. По ее словам, организация занимается прокатом и сервисным обслуживаем нефтесервисного оборудования: «Мы заключаем долгосрочные контракты на проект и нам нужны вложения». Срок проката — несколько лет. Среди заказчиков — «Роснефть» и «Газпромнефть». Возможно, что ресурсы пойдут на расширение поставок в Африку — Колумбию и Эквадор, куда еще не успели войти российские поставщики, допускает она.