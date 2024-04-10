«Татнефть» сменила главу предприятия по выпуску стекловолокна в «Алабуге»

Новым руководителем «П-Д Татнефть — Алабуга Стекловолокно» (резидент ОЭЗ «Алабуга») назначен Айрат Халимов. Он приступил к обязанностям директора с 9 апреля, следует из материалов «Спарк-Интерфакс». Его предшественник Валентин Алешкин, проработавший на этом посту три года, покинул компанию.

До этого Айрат Халимов работал в должности заместителя директора по развитию ООО «Татнефть-Пресскомпозит» (также резидент ОЭЗ «Алабуга»). Причины кадровых перестановок неизвестны. Информация о новых назначениях на сайтах обеих компаний пока не опубликована.

«П-Д Татнефть — Алабуга Стекловолокно» производит стекловолокно на территории особой экономической зоны «Алабуга» с 2010 года. Изначально он создавался как совместное российско-германское предприятие между ОАО «Татнефть» и саксонской компанией «Прайсс-Даймлер Групп». По итогам 2020 года выручка предприятия составила 1,7 млрд рублей, убыток составил свыше 300 млн рублей.

Луиза Игнатьева