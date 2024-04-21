Для Казани и Набережных Челнов закупят 201 автобус на газомоторном топливе

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр республики Алексей Песошин сообщил о планах приобрести 201 автобус большого класса на газомоторном топливе для Казани и Набережных Челнов. Об этом он рассказал во время своего выступления с отчетом о деятельности правительства РТ на заседании Госсовета РТ.

По словам докладчика, обновление автобусного парка — часть работы по организации современного и эффективного транспортного обеспечения в республике. Песошин также отметил, что за последние годы были выделены значительные средства на обновление парка общественного транспорта из различных источников. Кроме того, ежегодно из регионального бюджета субсидируются муниципальные сельские перевозки.

На закупку 119 автобусов для 12 муниципалитетов республике выделили 1,4 млрд рублей в рамках федерального инфраструктурного меню. В прошлом году в Татарстан уже поступило 30 современных троллейбусов, а в Альметьевске на городские маршруты вышли три электробуса.

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Рената Валеева