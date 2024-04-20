Аграрии 26 районов Татарстана приступили к севу яровых культур

Фото: Роман Хасаев

В Татарстане стартовал сев яровых культур. Об этом на совещании в Доме Правительства Татарстана заявил глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.



По словам Зяббарова, аграрии 26 районов республики приступили к севу рапса, пшеницы и ячменя. Всего площадь ярового сева в этом году составит 1,8 млн га. На данный момент показатели по посевной приближаются к 1% от плана — 14,7 тысячи га.

Совещание в режиме видео-конференции со всеми районами провел Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Также в совещании принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Глава Минсельхоза сообщил, что во всех районах сейчас ведутся работы по подкормке и боронованию посевов. Процент выполнения по ним превысил половину и составляет 54%. На данный момент подкормлено 145 тыс. гектаров многолетних трав и 287 тыс. га озимых культур.

Также Зяббаров отметил, что боронование завершено на 384 тыс. га площадей — 14% от плана.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина