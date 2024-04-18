«Ростех» инвестирует 70 млрд рублей в расширение производства в Татарстане

Госкорпорация «Ростех» намерена модернизировать и расширить производственные мощности своих предприятий в Татарстане. На эти цели будет направлено 70 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Благодаря инвестициям, заводы смогут в несколько раз увеличить производство боеприпасов.

Ранее холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» передал Государственной транспортной лизинговой компании пять вертолетов Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода. Церемония передачи символических ключей авиакомпаниям состоялась на территории предприятия.

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Разиль Самигуллин