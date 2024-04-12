Россия запустит более 100 космических аппаратов до конца года

Фото: Наталья Бережная

Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия до конца 2024 года запустит более ста космических аппаратов для наращивания орбитальной группировки. Всего по итогам года ожидается запуск 123 аппаратов, в том числе 70 малых. Об этом сообщил ТАСС.

Мантуров отметил, что в 2023 году уже запущено более 20 космических аппаратов. До конца года планируется запуск еще более 100. Таким образом, в общей сложности в 2024 году ожидается запуск 123 космических аппаратов, включая 70 малых.

Глава Минпромторга добавил, что отечественная орбитальная группировка насчитывает более 240 космических аппаратов.

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