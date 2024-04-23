FLAMAX изготовил резервуары для крупного складского комплекса

Фото: предоставлено пресс-службой "Фламакс"

В начале апреля компания FLAMAX реализовала интересный проект в Ленинградской области. Емкости для хранения противопожарного запаса воды были размещены не снаружи, а в помещениях крупного складского комплекса.

Предыстория

Несмотря на масштабное строительство и ряд крупных свежесданных объектов логистической направленности, в Северо-Западном федеральном округе России до сих пор ощущается нехватка складских помещений. Так, первая очередь комплекса «100к Бугры», рассчитанная на 116 000 кв. м, только еще готовится к вводу, а практически все площади уже разобраны в долгосрочную аренду. Клиенты сразу оценили инфраструктурные возможности объекта, на территории которого расположены мультитемпературный блок и сразу три блока для сухого хранения. Именно здесь были установлены три резервуара FLAMAX, которые обеспечат необходимый запас воды для системы автоматического пожаротушения. Они были изготовлены на собственном производстве компании в Лаишевском районе Республики Татарстан.

Решение

Особенностью проектного решения для «100к Бугры» стало размещение пожарных резервуаров внутри складских помещений. В портфолио FLAMAX уже целый ряд подобных проектов, реализованных в различных уголках России.

Сборная технология монтажа позволяет не только устанавливать емкости в зданиях, но и подгонять их габариты под желаемые или заданные размеры. На стадии проекта мы детально обговариваем все нюансы с заказчиком, как технические, так и организационные, и стараемся учесть все пожелания во время реализации.

«Сборка резервуаров внутри помещения не представляет особых сложностей, — рассказывает руководитель проекта Наталья Голомазова. — В разобранном виде емкости доставляются на объект заказчика. Они не требуют утепления, дополнительных усилений конструкции, в отличие от уличных аналогов, и это значительно сокращает время монтажа. Так, работы по возведению трех резервуаров FLAMAX были завершены в поселке Бугры всего за 10 дней!»

Больше интересных кейсов от компании FLAMAX на сайте компании.

Заявки принимаются на почту info@flamax.ru или по телефону 8 800 200 62 69

Реклама. ООО «ФЛАМАКС»