Серпуховское предприятие взыскало с Зеленодольского судозавода 5,8 миллиона рублей

Фото: Динар Фатыхов

В понедельник, 8 апреля, Арбитражный суд Татарстана вынес решение по иску серпуховского АО «Ратеп» к «Зеленодольскому заводу им. Горького». Причиной разбирательств стал долг ответчика в 5,5 миллиона по контракту от 2020 года. По контракту подмосковный производитель радиооборудования должен был выполнить для судостроительного завода пусконаладочные работы.

Как следует из решения суда, указанные работы подразделялись на три этапа. По каждому из них «Завод им. Горького» выплачивал сначала аванс в половину оценочной стоимости этапа, а потом — остаток от фактически понесенных «Ратепом» расходов. По второму этапу завод остался серпуховцам должен 3,9, а по второму — 1,6 миллиона рублей, которые так и не выплатил.

С суммой долга зеленодольский завод согласился и оспаривать ее не стал. Предприятие только попыталось уменьшить размер неустойки, которой «накапало» уже на 263 тысячи рублей. Арбитраж, однако, на встречу не пошел и сумму уменьшать не стал. В итоге с «Зеленодольского завода им. Горького» взыскали 5,5 миллиона рублей долга, 263 тысячи пени и 52 тысячи по оплате госпошлины.



Одним из основных продуктов Зеленодольского судостроительного завода являются «Метеоры», количество которых у «Флота РТ» может удвоиться к 2026 году. В декабре 2023 года АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» и АО «ГТЛК» заключили договор на строительство четырех единиц судов «Метеор-2020». Сейчас в договоре лизинга числятся шесть судов, к ним добавятся четыре новых.

— Мы планируем вводить новые пароходы в эксплуатацию постепенно, по мере готовности судов на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе АО «Флот Республики Татарстан».

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Артем Гафаров