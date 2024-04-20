В России утвердили дополнительную квоту на вывоз зерновых

Фото: Реальное время

Правительство России установило дополнительную часть квоты на вывоз зерновых культур за пределы Евразийского экономического союза. Общий объем дополнительной квоты — 5 миллионов тонн.



Дополнительная часть квоты направлена на поддержку сельхозпроизводителей и позволит аграриям осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж. Меру приняли, учитывая рекордный урожай зерновых в 2023 году и достаточную обеспеченность такой продукцией внутреннего рынка.

Квота будет действовать до 30 июня включительно. Минсельхоз распределит объем между участниками внешней торговли. Основная часть квоты установлена правительством на срок с 15 февраля по 30 июня и составила 24 миллиона тонн.

Новый механизм квотирования утвердили в 2022 году. Он позволяет поддерживать баланс между внутренним рынком зерновых и поставками этой продукции. В рамках квоты экспорт зерна облагается плавающей пошлиной, зависящей от ценовой конъюнктуры, за ее пределами — заградительной, которую ежегодно утверждает Минсельхоз.

Как сообщал в начале марта президент Владимир Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса, Россия в этом сельскохозяйственном сезоне экспортирует около 65 миллионов тонн зерна.

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Анастасия Фартыгина