В Казани арестован и.о. директора Чистопольской судоремонтной базы «Татфлота»

Фото: Ирина Плотникова

В СИЗО Казани по обвинению в афере, растрате и нескольких эпизодах коммерческого подкупа водворен бывший и.о. директора Чистопольской судоремонтно-судостроительной базы СК «Татфлот» Владимир Киселев. Дело против него возбудили сотрудники СК, потерпевшим признан новый глава предприятия, сообщают источники «Реального времени».



Общий ущерб по делу составляет порядка 1,7 млн рублей. Киселеву инкриминируют фиктивное трудоустройство работника, присвоение служебного имущества и неоднократное получение незаконного возгнаграждение за ускорение работ по ремонту судов одного из предприятий. Как полагают силовики, к мошенничеству и получением коммерческих взяток причастны и иные лица.

Вину Киселев отрицает. Сегодня на заседании Верховного суда РТ его адвокат Рустем Сафин пытался добиться перевода обвиняемого под домашний арест, указывая на неверную квалификацию, искажение данных со стороны следствия и состояние здоровья арестованного — он перенес инфаркт.

Апелляционная инстанция посчитала нужным оставить обвиняемого в СИЗО.