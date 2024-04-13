Весенне-полевые работы стартовали в 29 районах Татарстана

Фото: Роман Хасаев

В Татарстане аграрии 29 муниципальных районов приступили к весенне-полевым работам. Они занимаются подкормкой озимых и многолетних трав минеральными удобрениями, а также начали боронование.

Всего по республике необходимо провести подкормку озимых на площади свыше 527 тыс. гектаров, а многолетних трав — на 350 тыс. гектарах. На данный момент удобрены 19 тыс. гектаров озимых и почти 27 тыс. многолетних трав.

Выборочное боронование начали в шести районах Татарстана: Актанышском, Апастовском, Буинском, Высокогорском, Лаишевском и Ютазинском.

Теплая погода и обильные осадки в республике способствовали быстрому сходу снега и началу вегетации растений. Однако сейчас перед аграриями стоит задача провести весенний сев в сжатые сроки и с высоким качеством. Упущение оптимальных сроков сева яровых снижает их потенциальную урожайность на 2—3 центнера каждый день, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».