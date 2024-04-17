Завтра стартует финальная серия плей-офф ВХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Всероссийская хоккейная лига (ВХЛ) готовится к финальной серии Кубка Петрова. Матчи пройдут с 18 по 30 апреля.

В финале Кубка Петрова встретятся тульская команда АКМ и победитель пары «Нефтяник» — «Рубин». В противостоянии последних счет равный — 3:3. Решающая игра пройдет уже завтра, 14 апреля, в ледовом дворце Тюмени в 15.00 мск.

Накануне определился первый финалист турнира: «Нефтяник» из Альметьевска обыграл тюменский «Рубин» в седьмом матче серии ½ финала плей-офф со счетом 3:2. В составе победителей дубль оформил Иван Емец, еще одну шайбу забросил Денис Цуканов. У хозяев льда отличились Никита Попугаев и Илья Берестенников.

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Рената Валеева