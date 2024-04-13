Последняя реакторная установка энергоблока Запорожской АЭС переведена в состояние «холодный останов»

Сегодня в 7.30 реакторная установка энергоблока №4 Запорожской атомной электростанции была переведена в безопасное состояние «холодного останова». Работы выполнены штатно в соответствии с требованиями нормативной документации. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано, сообщается в пресс-службе ЗАЭС.

— Радиационный фон на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения не изменился и находится в пределах природных значений, — отметили они.

Напомним, что ранее 5 из 6 реакторов станции находились в состоянии «холодного останова», последний до настоящего времени находился в «горячем останове».

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Олег Исаков