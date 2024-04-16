Суд Татарстана вернул прокурорам дело куратора строек Закамья

Верховный суд Татарстана аннулировал приговор по уголовному делу экс-руководителя Закамского территориального подразделения инспекции Госстройнадзора Татарстана Юрия Кулакова. Как выяснило «Реальное время», материалы дела отправлены в прокуратуру РТ.



Защита в апелляции просила переквалифицировать действия Кулакова с коррупционного состава на покушение на мошенничество и заменить реальный срок условным, а судебная коллегия посчитала нужным вернуть дело прокурору для устранения процессуальных недостатков, уточнил адвокат обвиняемого Роман Плюшкин.

На заседании он подчеркивал: указанными в приговоре должностными полномочиями обладал не его клиент, а иные сотрудники инспекции Госстройнадзора РТ.

Напомним, Кулакова задержали в служебном кабинете в октябре 2022-го оперативники — после получения 250 тысяч рублей. В феврале 2023-го он предстал перед Чистопольским судом в качестве обвиняемого в этой взятке за выдачу субподрядчику положительного заключения по результатам проверки проектной документации на строящуюся ферму в селе Мокрые Курнали Алексеевского района.

По версии силовиков, подчиненные Кулакова, главного куратора строек Закамья, выявили нарушения на этом объекте осенью 2022 года, после чего тот предложил представителю подрядной компании «Приор» урегулировать вопрос за вознаграждение.



В ноябре 2023-го горсуд приговорил Кулакова к 4 годам колонии строгого режима, заменив домашний арест реальным до вступления решения в силу. При этом обвинение было переквалифицировано — с получения взятки на покушение в этом преступлении.

12 апреля Верховный суд РТ отменил этот приговор. А вот меру пресечения в виде заключения обвиняемого под стражу менять не стал.