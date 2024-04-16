FLAMAX BUSINESS открывает сезон

Фото: предоставлено пресс-службой "Фламакс"

26 апреля в Кемерово пройдет первое в 2024 году тематическое мероприятие для инженеров и проектировщиков систем водоснабжения и водоотведения (16+).

Организаторами деловой конференции стали три компании-партнера: «Амито», «Электропомпа», а также татарстанский производитель сборных резервуаров для хранения воды FLAMAX.

В фокусе презентаций и обсуждения в Кемерово будут современные решения для систем водоснабжения и пожаротушения на промышленных и инфраструктурных объектах. В частности, спикеры расскажут о преимуществах комплексного подхода «резервуар + насосная станция», разберут особенности реализации конкретных кейсов.

— Обмен опытом очень важен в нашей работе, — рассказывает генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин. — Идея FLAMAX BUSINESS состоит в том, чтобы объединить на одной площадке экспертов в области строительства и систем безопасности. За два года работы эта форма взаимодействия отлично зарекомендовала себя в плане поиска рабочих контактов: помогает найти производителей, проектировщиков, генеральных подрядчиков и заказчиков.

Как попасть:

Регистрируйтесь на сайте и получите приглашение на деловую конференцию бесплатно. Помимо очного участия, доступна дистанционная форма — подробности можно узнать на сайте компании FLAMAX в разделе FLAMAX BUSINESS.

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