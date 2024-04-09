В Татарстане наполовину построен логистический комплекс имени Дэн Сяопина

В Татарстане продолжается строительство логистического комплекса имени Дэн Сяопина, который позиционируют как крупнейший в России. К началу апреля 2024 года готовность объекта составила 50%. Об этом «РБК-Татарстан» сообщила пресс-служба особой экономической зоны «Алабуга».

— Металлокаркас комплекса смонтирован на 86%. Установка сэндвич-панелей завершена на 20%, а работа по укладке профнастила на крыше здания — на 57%. Также на 76% завершена выемка грунта для строительства железнодорожной инфраструктуры в ОЭЗ «Алабуга» — объем выполненных работ составил 552 тыс. куб. м, — заявили в пресс-службе.

По проекту, начальная площадь логистического терминала в ОЭЗ «Алабуга» составит 65 гектаров. Контейнерная площадка растянется на 1,05 км. Это позволит выполнять погрузочно-разгрузочные операции с целым контейнерным поездом без дополнительных маневров.

Логистический комплекс за $74 млрд закольцует логистику между Китаем и Приволжским федеральным округом.

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Олег Исаков